Podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt w sprawie zmian w składce zdrowotnej. Tak jak zapowiadaliśmy, przyjęto plan minimum - przedsiębiorcy nie będą dodatkowo obciążani składka zdrowotną płaconą od przychodów osiąganych w przypadku zbycia środków trwałych. Zmiana - zdaniem rządzących - "ma w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy rentowności prowadzonej działalności gospodarczej".

– W końcu zrobiliśmy tę oczywistość – powiedział na konferencji Donald Tusk, ogłaszając zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna w 2025 r.

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że nowe regulacje mają zrekompensować wydatki, jakie przedsiębiorcy ponosili na ubezpieczenia zdrowotne od 1 stycznia 2022 roku w wyniku zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.

– To nie jest wielka rzecz, ani rewolucja, ale to było oczekiwane, czyli niepłacenie składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych. To bardzo wkurzało średnich przedsiębiorców. To było niemądre i cieszę się, że udało mi się doprowadzić partie koalicji do wspólnej decyzji. Umówiliśmy się także, że za tydzień ta dzisiejsza ustawa zostanie uzupełniona o ten projekt obniżenia składki zdrowotnej – przekazał premier podczas konferencji po posiedzeniu rządu.

Dodał, że w ten sposób chce pomóc przedsiębiorcom, którzy ucierpieli na reformach wprowadzonych przez rząd Mateusza Morawieckiego.

– To nie jest dużo, ale z całą pewnością przyniesie to ulgę. Ministrowie się jeszcze kłócą, ale dojdziemy do porozumienia – powiedział Donald Tusk.

O zmianach informował wcześniej członek RM Maciej Berek. "Przychody z tyt. zbycia środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców. Projekt ustawy zaakceptował dziś, po długiej dyskusji, Stały Komitet RM i wkrótce projekt trafi na posiedzenie rządu. Tak, to dalece mniej, niż zadeklarowane i potrzebne zmiany w składce zdrowotnej. Jak posprzątać po Polskim (nie)Ładzie i wesprzeć przedsiębiorców nadal rozmawiamy w gronie ministrów. Rozwiązanie tego nie jest łatwe, ale musimy je znaleźć" – przyznał.

Nowa wysokość składki zdrowotnej?

Jak informowaliśmy w Gazecie Prawnej, zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami dochody ze sprzedaży środków trwałych nie będą uwzględniane w wyliczeniu wysokości składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz dla osób rozliczających się w formie podatku liniowego.

W przypadku osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych projekt przewiduje wyłączenie przychodów ze zbycia środków trwałych z podstawy obliczania składki zdrowotnej.