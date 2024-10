Emitel S.A. informuje, że pan Andrzej Kozłowski, po siedmiu latach pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego, podjął decyzję o kontynuowaniu kariery zawodowej poza Emitel i złożył rezygnację, która wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2024 roku.

Podczas swojej kadencji, Andrzej Kozłowski w znaczący sposób przyczynił się do dynamicznego rozwoju Spółki, prowadząc Emitel przez szereg kluczowych inicjatyw i projektów, w tym refarming i zmianę standardów nadawania telewizji naziemnej, uruchomienie nowego multipleksu MUX-6 dla Telewizji Polskiej, rozszerzenie zasięgu MUX-4 oraz DAB+, rozwój portfela infrastruktury wieżowej oraz realizację pierwszych projektów smart city.

Zaangażowanie Andrzeja w rozwój Spółki nie kończy się jednak całkowicie – został zaproszony do objęcia miejsca w Radzie Nadzorczej Emitel, które przyjął. Jego obecność w Radzie Nadzorczej zapewni ciągłość w realizacji strategicznych inicjatyw firmy, a jego wiedza i doświadczenie będą cennym wkładem w dalszy rozwój Emitel.

„Andrzej Kozłowski jest liderem o wyjątkowej wizji i determinacji, który znacząco przyczynił się do dynamicznego rozwoju Emitel. Jego decyzja o podjęciu nowych wyzwań zawodowych jest w pełni zrozumiała i szanujemy ją. Współpraca z nim była nieocenionym doświadczeniem, a jego osiągnięcia przygotowały spółkę na dalszy rozwój. W imieniu Rady Nadzorczej i całego zespołu serdecznie dziękuję Andrzejowi za jego wkład i życzę mu wielu sukcesów w nadchodzących projektach” – powiedział Steven Marshall, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitel S.A.

W najbliższych tygodniach Zarząd Emitel skupi się na procesie sukcesji, a dalsze informacje w tej sprawie zostaną przekazane w osobnym komunikacie.

Emitel będzie nadal rozwijać swoją działalność w branży telekomunikacyjnej, realizując nowe projekty technologiczne i wprowadzając innowacyjne rozwiązania dla swoich klientów.

O Emitel

Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce.

Od ponad 50 lat dzięki Emitel sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, w tym zaawansowane instalacje DAS, uczestniczy w budowie Inteligentnych Miast w oparciu o technologie IoT i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.