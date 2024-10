Jak przygotować strategię cyfryzacji, która pozwoli zmaksymalizować zysk z inwestycji? Co zrobić, by przełamać opór pracowników wobec nowych technologii? Na te i inne pytania będą odpowiadać uczestnicy konferencji Symfonia Digital Day. O barierach i szansach związanych z cyfrową transformacją w sektorze MŚP opowiada Piotr Ciski, CEO Grupy Symfonia, która wraz z Fundacją Digital Poland organizuje to wydarzenie.

Przedsiębiorcy choć słyszą, że cyfryzacja to konieczność, widzą w niej przede wszystkim koszty. Jakiego wsparcia potrzebują, aby przekonać się, że warto rozpocząć procesy digitalizacji?

Wbrew pozorom wyzwanie stanowią nie tylko czynniki finansowe. Właściciele MŚP potrzebują dziś także wsparcia w zakresie zastosowania nowych technologii w swoich biznesach. Często brakuje im konkretnych przykładów, które pokazałyby, jak cyfryzacja może rozwiązać ich bieżące problemy oraz stworzyć nowe możliwości rozwoju. Nie wiedzą również, jak przygotować strategię cyfryzacji, która z jednej strony będzie możliwa do wdrożenia, a z drugiej zapewni zwrot z inwestycji. Właśnie dlatego tak ważne są inicjatywy takie, jak Symfonia Digital Day. Konferencja została zaplanowana w taki sposób, by dostarczyć przedsiębiorcom praktycznej wiedzy na temat tego, jak dzięki cyfryzacji zwiększyć efektywność i konkurencyjność.

Jak obecnie kształtuje się poziom cyfryzacji MŚP w Polsce? Jakie czynniki hamują ten proces?

Z badania przeprowadzonego przez World Economic Forum wynika, że 2/ 3 MŚP ma problemy z utrzymaniem konkurencyjności. Główne przyczyny takiej sytuacji to m.in. rosnące koszty operacyjne, problemy z retencją klientów czy brak możliwości szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku. Cyfryzacja może być kluczem do odwrócenia tego trendu. Tymczasem według raportu Polskiego Funduszu Rozwoju, aż 67 proc. firm nie wykorzystuje nawet podstawowych narzędzi automatyzujących pracę, a blisko połowa nie posiada osoby odpowiedzialnej za innowacje. Co więcej, zaledwie 19 proc. przedsiębiorstw ma wypracowaną strategię cyfrową. W efekcie inwestycje w nowoczesne technologie są często przypadkowe i nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Co jest najważniejszym przekazem dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy obawiają się zmian?

Cyfryzacja to ogromna szansa na wzrost konkurencyjności, poprawę efektywności pracy, a także automatyzację procesów biznesowych. Jest niezbędna także po to, aby szybciej wdrażać innowacje produktowe, procesowe czy organizacyjne, które przyspieszą rozwój biznesu. Firmy, które mądrze ją wykorzystają, będą w stanie umocnić swoją pozycję na rynku, zwiększyć rentowność oraz lepiej wykorzystywać własne zasoby.

Jak opracować strategię cyfryzacji przedsiębiorstwa i na co szczególnie powinny zwrócić uwagę polskie firmy rozpoczynające cyfrową transformację?

Taki proces warto rozpocząć od oceny poziomu dojrzałości cyfrowej. Znając mocne i słabe strony organizacji, a także obszary wymagające usprawnień, można dopiero przygotować plan transformacji, uwzględniający zarówno potrzeby biznesowe, jak i możliwości technologiczne czy finansowe. Dopiero na tym etapie powinien nastąpić wybór konkretnych narzędzi i rozwiązań, które pozwolą osiągnąć założone cele. Tak przygotowana stratega cyfryzacji zapewni, że firma będzie w stanie zmaksymalizować swój potencjał technologiczny i osiągnie optymalne rezultaty.

Wiele firm obawia się inwestowania w cyfryzację z uwagi na ogromne koszty. Jak można przekonać przedsiębiorców, że cyfryzacja to nie koszt, a inwestycja w rozwój?

Wydatki związane z inwestycjami w nowoczesne technologie mogą faktycznie okazać się sporym obciążeniem dla budżetu małej czy średniej firmy. Z naszych obserwacji wynika jednak, że szybko się one zwracają w postaci oszczędności operacyjnych, większej efektywności i lepszej skalowalności biznesu. Podczas Symfonia Digital Day przedstawimy przykłady polskich firm, które przeszły cyfrową transformację razem z Symfonią. Chcemy w ten sposób pokazać konkretne, namacalne korzyści finansowe, jakie udało się im uzyskać. Przedstawimy także najważniejsze czynniki, które decydują o sukcesie tego typu projektów.

Cyfryzacja to nie tylko technologie, ale również zmiany organizacyjne. Jakie bariery najczęściej napotykają MŚP przed wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań?

Nowe technologie wymagają nowych umiejętności i często prowadzą do reorganizacji pracy. Nic więc dziwnego, że takie zmiany często budzą opór wśród pracowników. Właśnie dlatego myśląc o cyfryzacji, warto pamiętać także o miękkich aspektach tego procesu. Te kwestie będziemy zresztą szerzej omawiać podczas naszej konferencji. Myślę, że taka wiedza okaże się bardzo wartościowa szczególnie dla tych właścicieli MŚP, którzy chcą dowiedzieć się, jak w sposób bezpieczny i rozsądny przeprowadzić swoją firmę przez cyfrową transformację.

Czy polskie MŚP są dostatecznie świadome zagrożeń cyfrowych? Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez firmy w zakresie zabezpieczania danych?

Jak wynika z badań KPMG, w 2023 roku aż 66 proc. polskich firm doświadczyło przynajmniej jednego incydentu cyberbezpieczeństwa. Mimo tak dużej skali tego problemu, świadomość zagrożeń cyfrowych wśród przedsiębiorców wciąż jest niewystarczająca. Najczęstsze błędy w tym obszarze to m.in. brak odpowiednich procedur czy niedostateczne szkolenia pracowników.

Jakie znaczenie ma europejska agenda digitalizacji dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych z sektora MŚP? Czy planowane zmiany unijne mogą w jakiś sposób ułatwić lub utrudnić ich drogę do transformacji cyfrowej?

Moim zdaniem europejska agenda digitalizacji ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP, ponieważ transformacja cyfrowa staje się warunkiem utrzymania konkurencyjności na rynku europejskim. Unijne regulacje, takie jak AI Act, mogą z jednej strony ułatwić wdrażanie innowacji technologicznych, a z drugiej – skomplikować proces transformacji ze względu na złożoność nowych przepisów. Podczas konferencji przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju i Technologii opowie, jakie są plany Polski w zakresie cyfrowej gospodarki – a są one bardzo ciekawe z perspektywy polskiego biznesu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji stacjonarnie w Warszawie i online – link do rejestracji Symfonia.pl/blog/digital-day