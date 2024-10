W tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei, wiele uwagi poświęcono obszarowi zdrowia. Ścieżka „Zdrowa Europa” objęła w sumie dziewięć paneli dyskusyjnych oraz szereg wydarzeń towarzyszących.

Jedna z debat poświęcona została temu, jak podnieść poziom niezależności Polski od dostaw leków z gospodarek azjatyckich. Przerwanie łańcuchów dostaw leków stosowanych w sytuacjach ratujących życie stanowi potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Ostatnie lata obnażyły słabość Europy w tym zakresie i pokazały, jak bardzo jesteśmy uzależnienie od Chin i Indii oraz jak kruchy jest to układ. Niedobory leków w Polsce często dotyczą leków stosowanych w wypadku chorób cywilizacyjnych przez miliony Polaków.

W dyskusję na temat bezpieczeństwa lekowego w kontekście odporności kraju wkłąd wnieśli wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji regulacyjnych – URPL, GIF oraz Ministerstwa Zdrowia, a także producenci leków. Dyskusję poprowadziła ją prof. Monika Raulinajtys-Grzybek, szefowa Think Tanku SGH dla ochrony zdrowia. Przyczynkiem do rozmowy były działania podejmowane w Unii Europejskiej na rzecz wzmocnienia produkcji leków w Europie, jakie zostały zadeklarowane w Strategii Farmaceutycznej dla Europy.

W najbliższym czasie Polska będzie nadawać ton dyskusjom w ramach Unii, z uwagi na objęcie prezydencji w Radzie UE. Grzegorz Cessak, prezes URPL, potwierdził zaangażowanie Urzędu w prowadzenie rozmów nad kształtem europejskich mechanizmów zapewniających dostęp do leków. Marek Kos, wiceminister zdrowia, wyraził nadzieję, że w trakcie polskiej prezydencji uda się ostatecznie przyjąć zapisy pakietu farmaceutycznego. Łukasz Pietrzak, pełniący funkcję głównego inspektor farmaceutycznego, wskazał, że przemysł w Europie potrzebuje uszczegółowionej mapy drogowej planowanych działań, pozwalających na dostosowanie zakresu podejmowanych inwestycji.

Jednocześnie Polska – wzorem innych krajów europejskich – powinna określić krajowy plan działania, by jak najlepiej wykorzystać europejski trend dotyczący przywracania produkcji leków. Jak wskazują producenci, ważne są uporządkowane i uproszczone regulacje, sprzyjająca polityka refundacyjna i narzędzia wsparcia inwestycji. Wprowadzenie pierwszych zachęt w Polsce (zmniejszenie dopłat pacjentów do leków produkowanych w kraju) skłoniło spółkę Servier do przeniesienia produkcji wszystkich leków refundowanych do Polski, o czym w trakcie sesji poinformowała jej dyrektor generalna Joanna Drewla. Trwające międzyresortowe prace i zadeklarowana przez wszystkich panelistów gotowość do dialogu w tej ważnej sprawie stwarzają nadzieję na podniesienie bezpieczeństwa lekowego i przygotowanie kraju na ewentualne przyszłe zdarzenia powodujące zaburzenia łańcuchów dostaw.

MR