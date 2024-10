Co dalej z Europejskim Zielonym Ładem? Na co powinna stawiać Unia Europejska, by wzmocnić swoją pozycję na świecie? Co jest kluczowe w dekarbonizacyjnym wyścigu? Podczas tegorocznej edycji EFNI zastanawiali się nad tym uczestnicy dyskusji „Europejski Zielony Ład oraz nowa kadencja Komisji Europejskiej”.

Punktem wyjścia do dyskusji był raport Maria Draghiego, byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego i premiera Włoch. Raport alarmuje o trudnej sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej i jej problemach z konkurencyjnością.

– Wydaje się, że Mario Draghi jest sygnalistą, który chciałby głośno powiedzieć: zbadajmy stan rzeczy, sprawdźmy, w jakim miejscu jesteśmy. Zastanówmy się, co zrobić, aby odzyskać konkurencyjność – odniósł się do dokumentu Jakub Safjański z Konfederacji Lewiatan, moderator dyskusji, pytając uczestników o ich interpretację zawartych w nim spostrzeżeń.

ORLEN: akcent na neutralność technologiczną

Damian Fogel, Dyrektor Biura Regulacji i Wsparcia Handlu Gazem w ORLENIE, podkreślał, że analizę byłego szefa włoskiego rządu należy osadzić w kontekście globalnym.

– Mario Draghi patrzy na to, jak zachowują się inne gospodarki w wyścigu dekarbonizacyjnym, jakie preferują wartości i jakie stosują narzędzia, aby wyjść z tego wyścigu zwycięsko – zauważył Fogel.

Jak tłumaczył, gospodarka chińska ma niesamowitą zdolność do tego, aby z wyprzedzeniem przewidywać, jakie są potrzeby nie tylko regionalne czy lokalne, lecz także potrzeby innych regionów świata.

– Chiny wygenerowały moce produkcyjne, które pozwalają dostarczać produkty na inne części globu. Chodzi o takie produkty, jak na przykład panele fotowoltaiczne czy samochody elektryczne – wskazywał.

Z kolei Amerykanie, jak zauważył Damian Fogel, zdecydowali się na wsparcie innowacji i narzędzi dekarbonizacyjnych, wygospodarowując na ten cel około 500 mld dol. Te pieniądze – w formie subsydiów czy ulg podatkowych – mają posłużyć przedsiębiorcom do redukowania emisyjności gospodarki.

– Amerykanie wspierają rozwój szerokiej palety technologii, które wspomagają realizację celów Porozumienia paryskiego. Zjawisko to jest nazywane branżową neutralnością technologiczną. I o tym mówi też raport. Patrząc na kwestie energetyczno-paliwowe, Mario Draghi zastanawia się, na który wodór należy postawić: zielony (powstaje w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem energii odnawialnej – red.) czy niskoemisyjny (np. niebieski wytwarzany z wykorzystaniem paliw kopalnych, uzupełnionych o technologie wychwytywania, składowania lub przetwarzania CO2 – red.). Zastanawia się również, jakie może być zastosowanie innych gazów niskoemisyjnych, jak biometan czy technologie CSS (wychwytywania i magazynowania CO2 – red.). Z naszej perspektywy to bardzo istotna dyskusja. Europejski Zielony Ład nie będzie możliwy do wdrożenia, jeśli nie zostanie uregulowana kwestia wsparcia konkurencyjności, co podkreślał podczas kongresu dyrektor biura regulacji i wsparcia handlu gazem w ORLENIE.

Warto dodać, że 18 października br. ORLEN poinformował o dołączeniu do Polskiej Inicjatywy na Rzecz Naturalnego Wodoru . Jej celem są wspólne prace w zakresie badań naukowych, typowania potencjalnych obszarów do prowadzenia poszukiwań złóż naturalnego wodoru w Polsce oraz rozwój technologii związanych z potencjalną eksploatacją tego surowca.

Na temat energii wypowiadała się również dyrektorka BASF Polska Katarzyna Byczkowska. Podkreślała pozycję przemysłu chemicznego, który jest najbardziej energochłonny. Jak wyjaśniała, produkcja chemiczna w Europie w ostatnich latach zmniejszała się, rozwijała się natomiast w Chinach i Rosji.

– Na poziomie Unii trzeba zająć się tematem energii. Trzeba stworzyć system energetyczny w Europie, który będzie samowystarczalny. Tylko wtedy nasz przemysł będzie miał szansę, by przeżyć – wskazywała.

Prościej, szybciej, skuteczniej

W debacie uczestniczył Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

– Zgadzam się w dużym wymiarze z diagnozą i konkluzją, że potrzeba większych wydatków na badania i rozwój, w tym zwiększanie kompetencji w Europie. Musimy także zmienić myślenie, przestawić się z budowania konkurencyjności wewnątrz Unii Europejskiej na konkurencyjność zewnętrzną – komentował raport Draghiego Szyszko. Jak jednak dodał, wierzy, że w procesach inwestycyjnych decentralizacja i regionalizacja działa lepiej niż samo wsparcie sektorowe. Podkreślił wagę stworzenia ogólnoeuropejskiej strategii rozwojowej. Zaakcentował jednocześnie, iż raport Draghiego pominął aspekt konsultacji z organizacjami związanymi z Polską i Europą Środkowo-Wschodnią.

– Co nie zmienia faktu, że jest bardzo wartościowym dokumentem – skwitował.

Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland, wspominał o konieczności przywrócenia konkurencyjności Europy względem Azji i Ameryki Północnej.

– W kwestii ceny nie ma sensu konkurować z Chińczykami, bo oni zawsze będą tańsi. Europa ma jednak wszystkie narzędzia, aby poprawić emisyjność gospodarki i konkurować na tej płaszczyźnie – wskazywał.

Z kolei Katarzyna Smyk, dyrektorka Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, przypominała, że raport Maria Draghiego powstał właśnie na zlecenie Komisji.

– Raporty powinniśmy oceniać nie tylko pod kątem interesujących idei, lecz także szansy na ich implementację. I w tym zakresie uzupełnia on wielki dorobek UE w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu. Dokłada drugi filar. Pokazuje, mówiąc kolokwialnie, jak zarobić na zmianach klimatycznych. Skupia się na konkurencyjności, pozytywnej narracji o szansach i kompleksowej strategii – wyjaśniała. Kolejnym krokiem, jak zadeklarowała, będzie praca nad zwiększeniem konkurencyjności, innowacji i inwestycji w Europie.

– Nowa Komisja Europejska tworzy się i będzie nad tym pracować. Chcemy nadgonić opóźnienia. Chcemy Europy, która jest prostsza, szybsza i skuteczniejsza – skonkludowała.

Natomiast Małgorzata Bojańczyk, dyrektorka Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności, zwracała podczas dyskusji uwagę na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego w UE.

