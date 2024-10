Premier Donald Tusk, szefujący resortowi cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski oraz ośmioro ministrów, w tym ci kierujący tak ważnymi resortami, jak: spraw zagranicznych, rozwoju i technologii, funduszy i polityki regionalnej, edukacji, kultury, klimatu i środowiska – ten skład to najlepszy dowód na to, jaką wagę rząd przywiązuje do Europejskiego Forum Nowych Idei, które jutro zaczyna się w Sopocie.

Będzie też spore grono wiceministrów. Udział w imprezie potwierdzili prezesi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Prokuratorii Generalnej. Przyjedzie także silna reprezentacja zagraniczna; wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), który jest organem doradczym Unii Europejskiej, reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu, a także m.in. Swiatłana Cichanouska, prawdopodobna zwyciężczyni wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 r.

Politycy, a zwłaszcza decydenci to oczywiście ważna strona debaty, ale zaletą i siłą EFNI jest to, że impreza stanowi platformę dialogu i wymiany myśli pomiędzy nimi a przedstawicielami świata biznesu, nauki, kultury, opieki zdrowotnej, liderami opinii oraz reprezentantami administracji lokalnej, krajowej i europejskiej. Co roku forum gromadzi ok. 1,5 tys. uczestników z kilkunastu krajów, którzy rozmawiają o bieżących wydarzeniach, starając się wybiegać w przyszłość, dyskutować o ideach, wizjach i trendach. Szukać rozwiązań i kompromisów.

A rozmawiać jest o czym. Szczególny charakter EFNI wynika nie tylko z tego, że 13. edycja tej prestiżowej imprezy odbywa się w roku 25-lecia Konfederacji Lewiatan, która organizuje wydarzenie we współpracy z BusinessEurope i miastem Sopot. To przede wszystkim wypadkowa szczególnej sytuacji, jaką mamy w Polsce, Europie i na świecie. W kraju jesteśmy prawie rok od zmiany ekipy rządzącej, mamy zupełnie inną sytuację polityczną oraz istotne przemiany w dziedzinie prawa. UE znalazła się w momencie przełomowym. Dotyczy to zarówno kształtowania się nowej struktury władzy po wyborach do europarlamentu, czyli początku nowego cyklu instytucjonalnego, jak i zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i militarnego, i ekonomicznego. Unijne raporty mówią, że nasz kontynent traci konkurencyjność i przegrywa w wyścigu ze Stanami Zjednoczonymi i z Azją. Globalna polityka też budzi wielki niepokój. Eskalacja konfliktów w wielu regionach, w dodatku w kontekście ostrej kampanii wyborczej w USA, kryzysy migracyjny czy klimatyczny – to tylko najważniejsze problemy.

Z uwagi na to, że EFNI odbywa się na krótko przed rozpoczęciem polskiej prezydencji w Radzie UE i Polska ma do odegrania w najbliższym czasie szczególną rolę na europejskiej scenie, tematyka sopockiej imprezy będzie budzić duże zainteresowanie w Brukseli i innych stolicach. Ważne deklaracje mogą paść już w inauguracyjnym wystąpieniu Donalda Tuska, zaplanowanym na środę. na godz. 17. Szczególnie ważne z punktu widzenia biznesu będą dyskusje dotyczące: polityki gospodarczej i klimatycznej UE, unijnego rynku usług, energetyki oraz relacji ze USA i z Chinami. Impreza odbywa się 16–18 października w hotelu Radisson Blu w Sopocie. ©℗