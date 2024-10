Portfel skupiony na produktach i usługach wpisujących się w trendy konsumenckie to propozycja nowego subfunduszu Generali Investments TFI S.A. Będzie on inwestował w spółki oferujące dobra lub usługi dedykowane konsumentom, cechujące się wysoką rozpoznawalnością, atrakcyjnością lub wpisujące się we współczesne trendy

Generali Akcji: Lifestyles to subfundusz uzupełniający ofertę funduszy tematycznych dostępnych w ramach Generali Fundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Od innych propozycji na rynku odróżnia go nowatorska formuła – jest jednym z pierwszych, w którym to konsumenci znaleźli się w centrum uwagi, wpływając na decyzje zarządzających dotyczące kształtu portfela. Baza do inwestycji opierać się bowiem będzie na obserwacji i analizie zachowań konsumentów co do najchętniej wybieranych produktów oraz usług. A wpływ na to ma nie tylko rosnąca zamożność społeczeństw, lecz także demografia.

– Generali Akcji: Lifestyles będzie inwestował w akcje spółek, które naszym zdaniem zyskują lub będą zyskiwać na wyborach współczesnego konsumenta. W analizie nie będziemy ograniczać się tylko do jednego pokolenia. Szersze podejście da nam możliwość uchwycenia zdecydowanie większego spektrum, często niezauważalnego w naszym codziennym życiu – mówi Adam Woźny, zarządzający Generali Akcji: Lifestyles.

Jak dodaje, w tym kontekście jest ważne, by nie opierać się na subiektywnej ocenie „zasadności” czy „sensowności” poszczególnych wyborów konsumenckich. – Ograniczyłoby to bowiem spektrum inwestycji tylko do tego, co uważamy za słuszne, lub w czym sami uczestniczymy – tłumaczy.

Najważniejsze obszary

Nowy subfundusz nie będzie miał zatem charakteru pasywnego. Okazje inwestycyjne będą wyszukiwane w wielu sektorach i skupione na czterech obszarach tematycznych. Pierwszym jest cyfrowa konsumpcja, która dziś nie ogranicza się tylko do zakupów online, lecz także obejmuje dynamicznie rozwijające się platformy dostarczania żywności czy świat cyfrowych płatności, w tym wirtualne portfele, kryptowaluty i transakcje oparte na blockchainie. Szacuje się, że handel na platformach społecznościowych może rosnąć nawet o 28 proc. rocznie i w kolejnych latach stać się równie istotny dla przedsiębiorców co płatna reklama.

Drugim jest segment zdrowie i wellness, warty globalnie już ponad 1,8 biliona dolarów, rozwijający się w tempie 5–10 proc. rocznie. Wciąż powstają nowe produkty i usługi, będące odpowiedzią na zmieniające się potrzeby konsumentów. Jednym z problemów współczesnego świata są nadwaga oraz otyłość. Dlatego istotnym elementem portfela mogą być spółki związane ze sportem i medycyną, ale też zdrowym odżywianiem czy kondycją psychiczną. Nie bez znaczenia będą również trendy obserwowane w branży beauty czy medycynie estetycznej. Zostaną wzięte pod uwagę także usługi i produkty adresowane do właścicieli czworonożnych pupili. Według raportu Fortune Business Insights, światowy rynek pielęgnacji zwierząt domowych w 2023 r. był warty 246,66 ml dol., w 2024 r. ma to być 259,37 mld dol. a w 2032 r. prognozuje się 427,75 mld dol. Większość właścicieli uważa swoich pupili za członków rodziny – zaznaczono. Kolejny obszar to rekreacja i rozrywka, czyli spółki oferujące produkty i usługi, z których konsumenci mogą korzystać w wolnym czasie. Mowa o grach wideo, platformach streamingowych, ale też restauracjach, podróżach czy wypoczynku na świeżym powietrzu. Atrakcyjnym celem inwestycyjnym mogą być także spółki działające w zyskującym coraz większą popularność obszarze smart home. Do rozwoju usług cyfrowych przyczynia się upowszechniające się wykorzystanie sztucznej inteligencji. Otwarte pozostaje pytanie, do jakiego stopnia świat wirtualny zastąpi ten realny. Według badania 2024 Digital Media Trends, firmy doradczej Deloitte, w USA regularnie w gry wideo gra 85 proc. przedstawicieli pokolenia Z, 78 proc. milenialsów i 60 proc. generacji X.

Rosnąca zamożność społeczeństwa sprawia też, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty premium, i to jest czwarty obszar, jaki upodobali sobie zarządzający subfunduszem. Mowa zarówno o sektorze mody, jubilerskim, jak i motoryzacji, beauty czy firmach specjalistycznego zarządzania majątkiem oraz oferujących alternatywne formy inwestycji. Według ostatniego raportu firmy doradczej KPMG wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce sięgnęła 42,4 mld zł w 2023 r., co oznaczało wzrost o 12,2 proc. Platforma Statista prognozuje osiągnięcie przez rynek światowy w 2024 r. 473,9 mld dol. i coroczny średni wzrost do 2029 r. na poziomie 4,04 proc.

Spojrzenie w przyszłość

Nowy subfundusz będzie skupiony nie tylko na inwestycjach odzwierciedlających najróżniejsze style życia obserwowane dzisiaj, lecz także na tych, które dopiero się rozwijają. Będzie ewoluował wraz ze zmianami stylu życia konsumentów oraz wartości, jakimi się kierują oni w swoim życiu. Od tego będzie zależeć wzrost różnych obszarów biznesu.

– Liczba i udział poszczególnych lokat dostępnych w ramach subfunduszu będą dostosowywane do aktualnej sytuacji na giełdach światowych. Subfundusz ma inwestować na giełdach rynków rozwiniętych. Dlatego w jego składzie znajdą się spółki notowane w USA, Europie Zachodniej czy Japonii. Ostateczny dobór spółek zostanie jednak oparty na analizie fundamentalnej, uwzględniającej ocenę rynkowych i technologicznych przewag firm oraz jakość zarządzania przedsiębiorstwem, analizę płynności danego papieru wartościowego, zgodność ze strategią i celem inwestycyjnym.

Ze względu na to, iż przeważająca większość inwestycji będzie w walutach obcych, nasza strategia zakłada dążenie do zabezpieczenia ryzyka walutowego – uzupełnia Michał Milewski, drugi z zarządzających Generali Akcji: Lifestyles.

Aby zainwestować w nowy subfundusz, wystarczy dysponować kwotą 100 zł. Tyle samo wynosi kolejna minimalna wpłata. Środki można lokować na dowolny okres. Inwestor musi się liczyć z opłatami: stałą za zarządzanie na poziomie 2 proc. oraz manipulacyjną zgodnie z tabelą opłat. Te ostatnie nie są jednak pobierane w przypadku zakupu jednostek uczestnictwa bezpośrednio w Generali Investments TFI S.A., czego można wygodnie dokonać przez Internet.

PA

Jest to informacja reklamowa Generali Investments TFI SA („TFI”). Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. TFI ani zarządzany Fundusz nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Musisz liczyć się z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z: Prospektem Informacyjnym Generali Fundusze SFIO, Dokumentem zawierającym kluczowe informacje, Informacją dla Klienta AFI, oraz pełną notą prawną na stronie: https://generali-investments.pl/contents/display-article/klient-indywidualny/generali-akcji-lifestyles

Partner