Od 1 października do 30 kwietnia obowiązują sezonowo niższe opłaty za pobyt w sanatorium. Odpłatność za sanatorium zależy od sezonu a także od standardu pokoju zajmowanego przez kuracjusza.

Od 1 października do 30 kwietnia opłata za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym wynosi 32,6 zł (od 1 maja do 30 września: 40,9 zł). Oznacza to, że za 21 dni pobytu kuracjusz zapłaci 684,6 zł, a nie 858,9 zł.

Niższe w okresie od 1 października do 30 kwietnia są także opłaty za pobyt w pokojach w pozostałych standardach.

Opłata za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym w studiu wynosi: 26,1 zł (od 1 maja do 30 września: 37,4 zł); w pokoju jednoosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,9 zł (od 1 maja do 30 września: 33,2 zł); w pokoju dwuosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,5 zł (od 1 maja do 30 września: 27,3 zł); w pokoju dwuosobowym w studiu: 16,5 zł (od 1 maja do 30 września: 24,9 zł); w pokoju dwuosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,2 zł (od 1 maja do 30 września: 19,5 zł); w pokoju wieloosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,5 (od 1 maja do 30 września: 14,8 zł); w pokoju wieloosobowym w studiu: 11,9 zł (od 1 maja do 30 września: 13,6 zł); w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,6 (od 1 maja do 30 września: 11,9 zł).

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest bezpłatny dla dzieci, a częściowo odpłatny dla dorosłych. Bezpłatny jest pobyt w szpitalu uzdrowiskowym.

Zwolnienie z opłat w sanatorium przysługuje: pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest, dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 lat, a jeśli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat, dzieciom z niepełnosprawnością w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku.

NFZ nie ponosi kosztów: przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego, częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych, wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego, pobytu opiekuna pacjenta, opłaty klimatycznej, zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych niezwiązanych z celem pobytu.(PAP)