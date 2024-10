Wrzesień był 29. miesiącem, w którym polski przemysł był w recesji. Tak wskazują wyniki najnowszego badania koniunktury PMI. Ale u nas nastąpiła lekka poprawa. W dołek wpadł przemysł Rosji. Słabo wypadły również Chiny

O trendzie spadkowym można mówić wtedy, gdy PMI wynosi mniej niż 50 pkt. U nas w minionym miesiącu było 48,6 pkt. Ale w porównaniu z sierpniem wskaźnik podniósł się o 0,8 pkt. Znalazł się najwyżej od listopada ub.r.

Polska: lepiej, ale wciąż w recesji

– Polski PMI wzrósł trzeci miesiąc z rzędu. Skala spadków w zakresie nowych zamówień i produkcji nadal się zmniejszała. Równocześnie nastąpiła stabilizacja w zatrudnieniu. Ten podindeks wzrósł do 28-miesięcznego maksimum. Ocena perspektyw na najbliższe 12 miesięcy nieco się pogorszyła, ale firmy mają nadzieję, że niższe ceny zwiększą popyt w najbliższych miesiącach – podsumowuje Trevor Balchin w S&P Global Market Intelligence, która opracowuje indeksy PMI.

Chociaż wskaźnik dla polskiego przemysłu się poprawił, to wyraźnego przełamania negatywnych tendencji nie widać. Dla nowych zamówień wrzesień był 31. miesiącem obniżek. Co najważniejsze dla perspektyw naszego przetwórstwa, nadal zmniejszał się eksport. Tempo spadku było nieco mniejsze, ale – jak piszą autorzy badania – „nadal raportowano słabość kluczowego rynku niemieckiego”.

PMI w przemyśle strefy euro według wstępnych danych sprzed kilku dni wyniósł we wrześniu 44,5 pkt. To najmniej od dziewięciu miesięcy.

– Stabilizacja makroekonomiczna oraz wzrost konsumpcji będą wspierać poprawę wyników przemysłu. Analitycy ankietowani przez Focus Economics przewidują wzrost produkcji przemysłowej o 2 proc. w 2024 r. i 5,1 proc. w 2025 roku. Jednocześnie gorsze wyniki w strefie euro i w Niemczech w najbliższych latach mogą negatywnie wpływać na aktywność w Polsce – skomentował wtorkowe dane Sergiej Druchyn, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Gwałtowny zjazd przemysłu w Rosji, słabe Chiny

Jeden z największych spadków – z 52,1 pkt w sierpniu do 49,5 pkt miesiąc później – zanotował PMI dla przemysłu Rosji. S&P Global tłumaczy to obniżką produkcji, nowych zamówień i zatrudnienia. „Oprócz słabości zamówień, na poziom zamówień negatywnie wpłynęły opóźnienia i znaczące ograniczenia w dostawach półproduktów” – napisano w podsumowaniu wyników badania. Oceny perspektyw spadły do najniższego poziomu od 19 miesięcy.

W poniedziałek opublikowano dane na temat PMI w przemyśle Chin. Tu również nastąpił spadek poniżej granicy oddzielającej ekspansję od recesji. Caixin PMI spadł z 50,4 pkt w sierpniu do 49,3 pkt we wrześniu. To najniższy poziom od lipca 2023 r. Autorzy badania zwracają uwagę przede wszystkim na największy od dwóch lat spadek nowych zamówień „przypisywany obniżce popytu, rosnącej konkurencji i trudnej sytuacji rynkowej”. Pogorszyły się zamówienia z zagranicy. W największym stopniu spadkiem zostali dotknięci producenci dóbr przemysłowych.