Czy miasta troszczą się o nasze zdrowie psychiczne tak, jak o ścieżki rowerowe czy edukację? 65% respondentów uważa dbanie o zdrowie psychiczne za ważny obowiązek miasta, jednak tylko co czwarta osoba twierdzi, że ich miasto rzeczywiście wywiązuje się z tego zadania – wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar Polska na zlecenie Grupy LUX MED. Raport z badania „Dobrostan psychiczny a wybrana oferta miast” stanowi istotny krok w kierunku holistycznego podejścia do zdrowia, które integruje zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne.

W ostatnich latach zdrowie psychiczne stało się istotnym tematem w obszarze zdrowia publicznego. Na depresję choruje ok. 1,2 mln Polaków – co piąty dorosły i coraz więcej dzieci. Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 roku depresja będzie najczęstszą chorobą na świecie. Długotrwały stres oraz nieleczone problemy psychiczne wpływają negatywnie na zdrowie fizyczne i mogą prowadzić do przewlekłych schorzeń, takich jak nadciśnienie czy cukrzyca. W odpowiedzi na te wyzwania w ramach celów zrównoważonego rozwoju (SDG), ONZ postawiła na poprawę zdrowia psychicznego i zmniejszenia liczby samobójstw o jedną trzecią do 2030 roku.

Kluczowe wnioski i metodyka

Badanie przeprowadzone w sierpniu 2024 r. przez Kantar Polska na zlecenie Grupy LUX MED objęło 1000 osób, czyli reprezentatywną próbę mieszkańców polskich miast i dotyczyło ich świadomości na temat oferty miejskiej w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego. Wyniki pokazują, że 65% respondentów uważa dbanie o zdrowie psychiczne za ważny obowiązek miasta, jednak tylko 24% sądzi, że ich miasto rzeczywiście wywiązuje się z tego zadania. Ponadto 38% ogółu (49% najstarszej grupy wiekowej) uważa, że miasto mogłoby wspierać osoby starsze przez różne inicjatywy, np. zajęcia sportowe, warsztaty przeznaczone specjalnie dla nich. Samotność to jedna z głównych przyczyn złego stanu psychicznego dla 70% w grupie total, a dla 82% w najstarszej grupy wiekowej.

Zdrowie psychiczne na pierwszym planie: nowe wyzwania dla miast

Jednym z wyzwań stojących przed polskimi miastami jest zdrowie psychiczne ich mieszkańców. Zgodnie z wynikami badania, problemy związane z dobrostanem psychicznym znajdują się na trzecim miejscu wśród najpilniejszych kwestii wymagających interwencji. Wyżej są tylko zagadnienia związane z zanieczyszczaniem powietrza i zmianami klimatu[1].

Czego mieszkańcy oczekują od miast?

Respondenci wyraźnie wskazują na potrzebę ogólnodostępnej psychoterapii, szybkiej pomocy psychologicznej oraz tworzenie zielonych przestrzeni, które sprzyjają relaksowi i zdrowiu psychicznemu. Szczególnie ważnym aspektem dla wielu z nich jest edukacja młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego oraz organizacja grup wsparcia, które mogłyby realnie pomóc w codziennych trudnościach. Wszystkie te rozwiązania mogą mieć bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia i zmniejszenie ryzyka przedwczesnej śmierci.

- Rzeczywistość stawia przed nami coraz większe wyzwania; to m.in. stres w życiu prywatnym i zawodowym, sytuacją gospodarcza, konflikty międzynarodowe, czy po prostu codzienna troska o zdrowie swoje i swoich najbliższych. Jako współorganizatorzy Kongresu Zdrowe Miasta chcemy uwrażliwić opinię publiczną również na ten element. Wierzymy, że zdrowe miasto to również takie, które jest świadome potrzeb swoich mieszkańców w zakresie zdrowia psychicznego i potrafi je odpowiednio adresować – mówi Anna Rulkiewicz, członkini rady programowej kongresu Zdrowe Miasta i prezeska Grupy LUX MED.

Raport „Dobrostan psychiczny a wybrana oferta miast” powstał z myślą o lepszym zrozumieniu potrzeb mieszkańców, a jego szczegółowe wyniki zostaną zaprezentowane podczas bloku tematycznego „Ludność i pokolenia” na Kongresie Zdrowe Miasta: Ludzie – Biznes – Środowisko. Premiera raportu odbędzie się 23 września, o godz. 13.00 w Auli Głównej Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

*Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie dane pochodzą z Raportu Kantar Polska „Świadomość oferty miast w dbaniu o dobrostan psychiczny mieszkańców”, CAWI, N=1000, Rep. próba mieszkańców polskich miast, data realizacji: sierpień 2024

