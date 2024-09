Narodowy Bank Polski od kilku przygotowywał się do odpowiedzi na ewentualny międzynarodowy kryzys o szerokim zasięgu, podobny do tego z lat 2008-2009.

I choć to, co nadeszło – pandemia i wojna w Ukrainie – okazało się nieprzewidywalne, a świat stanął na krawędzi katastrofy, polityka NBP zdała egzamin. O tym, co dokładnie się wydarzyło i jak wyglądała reakcja polskiego banku centralnego na megaszoki, można przeczytać w specjalnej publikacji, elektronicznej lub drukowanej, w języku polskim oraz angielskim.