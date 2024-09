Druga niedziela września nie będzie dniem wielkich zakupów. Sklepy i galerie handlowe będą zamknięte, ponieważ 8 września jest niedzielą niehandlową. Które sklepy będą otwarte w najbliższą niedzielę? Czy w tym roku będą jeszcze niedziele wolne od ograniczeń w handlu? Co z projektem dwóch handlowych niedziel w miesiącu?

Czy niedziela, 8 września 2024 r., to niedziela handlowa?

W najbliższą wrześniową niedzielę nie zrobimy zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych i galeriach handlowych. Będą ustawowo zamknięte, a przynajmniej większość z nich. Niedziela, 8 września 2024 r., jest bowiem niedzielą niehandlową.

Gdzie w niedzielę, 8 września 2024 r., zrobimy zakupy?

W najbliższą wrześniową niedzielę, pomimo ograniczeń w handlu, zrobimy szybkie zakupy pierwszej potrzeby. Z obowiązującego zakazu handlu w niedziele zwolnione są bowiem niektóre rodzaje działalności, m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

placówki pocztowe,

gastronomia,

kwiaciarnie.

Zakupy będziemy mogli zrobić również w mniejszych sklepach oraz sieciach. Ich godziny otwarcia mogą być różne. Najczęściej placówki te są otwarte w niedziele i święta od godziny 10:00 do 18:00, a czasem nawet do 20:00.

Czy we wrześniu będzie niedziela handlowa?

We wrześniu ustawodawca nie przewidział niedziel handlowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 2024 r., niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Na najbliższe handlowe niedziele przyjdzie nam poczekać aż do grudnia. Przypadną one kolejno 15 i 22 grudnia 2024 r. Oczywiście, przy założeniu, że do tego czasu nie nastąpią żadne zmiany w przepisach.

Czy dwie niedziele handlowe w miesiącu zostaną wprowadzone?

Powrót handlowych niedziel ciągle pod znakiem zapytania. Projekt nowelizacji jest w Sejmie. Najbliższe powakacyjne posiedzenie na Wiejskiej zaplanowano w terminie 11-13 września 2024 r. W zamieszczonym na oficjalnej stronie Sejmu RP harmonogramie pierwszych wrześniowych obrad projekt nowelizacji nie został jednak uwzględniony. Przypomnijmy, że nowela zakłada spore zmiany, wśród których najważniejsze dotyczą zwiększenia liczby niedziel handlowych do dwóch w miesiącu. Ograniczenia miałyby nie obowiązywać w pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca.