Biedronka zdecydowała się na zwrot pieniędzy klientom, którzy brali udział w specjalnej promocji w grudniu 2022 roku. Decyzja ta wynika z nakazu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK), który uznał, że promocja była źle sformułowana, co wprowadziło klientów w błąd. Teraz właściciele kart lojalnościowych, którzy nie skorzystali z promocji, mogą otrzymać rekompensatę w wysokości 150 zł.

W kwietniu 2024 roku prezes UOKiK ogłosił, że Biedronka naruszyła zasady uczciwej konkurencji, co doprowadziło do strat klientów. Powodem był niejasny dopisek na voucherach, który ograniczał możliwości ich wykorzystania. Osoby, które nie mogły skorzystać z kuponów, mają teraz prawo do zwrotu wartości w formie nowego vouchera. Jak informuje Bankier.pl, ostatecznie sklep poddał się decyzji i wprowadza rozwiązania rekompensacyjne.

Decyzja UOKiK. Biedronka musi oddać klientom pieniądze

Promocja "Magia rabatów" miała miejsce od 1 do 3 grudnia 2022 roku i polegała na zakupie trzech produktów z kategorii książki i zabawki, z obietnicą otrzymania vouchera na 50% wartości zakupów. Problemy zaczęły się, gdy klienci zauważyli, że voucher można było wykorzystać tylko na określone produkty:

Zniżka obowiązywała wyłącznie na wybrane artykuły przemysłowe i tekstylia.

Klienci próbowali zapłacić kuponem za inne produkty, co było niemożliwe.

Informacje o ograniczeniach znajdowały się jedynie na stronach internetowych i w sklepach, ale nie na samym voucherze.

Nowe vouchery na 150 zł dla klientów Biedronki

W odpowiedzi na decyzję UOKiK, Biedronka przygotowała nowy voucher dla poszkodowanych klientów, którzy nie wykorzystali poprzedniego. Nowy kupon o wartości 150 zł będzie dostępny dla każdego, kto:

Brał udział w promocji "Magia rabatów" w grudniu 2022 roku.

Nie wykorzystał swojego pierwotnego vouchera z powodu błędnych informacji.

Posiada kartę lojalnościową Moja Biedronka.

Jak skorzystać z nowego vouchera w Biedronce?

Voucher przyznany przez Biedronkę będzie można wykorzystać na cały asortyment sklepu, z pewnymi wyjątkami. Wartość kuponu będzie można spożytkować na produkty dostępne w sklepie, z wyłączeniem tak produktów jak:

napoje alkoholowe

wyroby tytoniowe

preparaty dla niemowląt

usługi takie jak zakup kart podarunkowych czy doładowań telefonu.

Nowy voucher będzie ważny przez 12 miesięcy od daty jego wydania, co daje klientom sporo czasu na skorzystanie z tej oferty.

Jak odzyskać voucher, jeśli nie jesteś już w programie lojalnościowym?

Klienci, którzy zrezygnowali z programu lojalnościowego Moja Biedronka po 2022 roku, również mogą odzyskać swoje pieniądze. Aby to zrobić, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Biedronki i: