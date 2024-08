Centrum światowego przemysłu obronnego po raz 32 staną się Targi Kielce. Rusza Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego trzecie po Paryżu i Londynie targi branży obronnej w Europie. Od 3 do 6 września najnowsze produkty na blisko 35 tysiącach metrów kwadratowych zaprezentuje aż 769 firm z 35 krajów.

Wśród firm, które zaprezentują się w Targach Kielce najliczniej oprócz firm z Polski zaprezentują się liderzy branży zbrojeniowej z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, Niemiec, Francji, ale także Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Hongkongu.Specjalne miejsce zajmą firmy koreańskie, które stworzyły swój pawilon. Podczas MSPO zaprezentuje się również Ukraina, która uzyskała status gościa specjalnego MSPO.

Wśród wielkogabarytowego sprzętu zobaczymy m.in. czołg K2 od Hyundai Rotem, opracowany za 500 milionów Trójwspółrzędny Radar Dalekiego Zasięgu WARTA polskiej spółki PIT RADWAR, wysoko mobilny zestaw przeciwlotniczy MSR „KUSZA”, który miał premierę podczas zeszłorocznego MSPO czy hit eksportowy od MESKO: system rakietowy Piorun. Wystawa to także drobny sprzęt i wyposażenie żołnierzy: zobaczyć będzie można hełm pilota Gentex NGFW, który wygrał konkurs na nowy hełm US Navy, systemy awioniczne od Aerobits pozwalających na jej instalację w Bezzałogowy Statek Powietrzny, czy najnowszą odsłonę kamizelki kuloodpornej Rock 3.0. Dodatkowo Polska Grupa Zbrojeniowa– partner strategiczny MSPO przygotowała szereg urządzeń sprawdzonych w boju, którymi będzie chwalić się w hali C.

Targi MSPO co roku przyciągają międzynarodowe delegacje i przedstawicieli rządów z całego świata. W tym roku swój udział zapowiedziało 51 delegacji z 45 państw, w tym wysokiej rangi oficjele, jak szefowa natowskiej Agencji Zakupowej Stacy Cummings, Minister Przemysłu Strategicznego Ukrainy Ołeksandr Kamyszyn, koreański Minister DAPA Jong Gun Seok, Minister Obrony Mołdawii Anatolie Nosatîi czy Maria Eagle, brytyjska Minister ds. zamówień publicznych i przemysłu w dziedzinie obronności. Wizytę na MSPO planują miedzy innymi Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Senatu Szymon Hołownia i Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz oraz Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła.

7 września: zobacz wojsko w Targach Kielce

Już po zakończeniu MSPO, organizatorzy przygotowali dla szerokiej publiczności możliwość odwiedzenia części ekspozycji. Będzie to możliwe podczas Dnia Otwartego, zaplanowanego na sobotę, 7 września. Dla miłośników militariów, ale także rodzin i wszystkich zainteresowanych wstąpieniem do wojska to okazja, aby z bliska przyjrzeć się wyposażeniu naszej armii i poczuć atmosferę prawdziwego wojska. Tegoroczne hasło „25 lat Polski w NATO - 25 lat bezpieczeństwa” podkreśla, jak daleko zaszły polskie siły zbrojne w ciągu ćwierćwiecza obecności w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego.

W Dniu Otwartym, organizowanym przez Sztab Generalny WP zaprezentowane zostaną 41 jednostki bojowe, w tym Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak oraz czołgi Leopard, które stanowią trzon nowoczesnego uzbrojenia Wojska Polskiego. Dodatkowe atrakcje, takie jak ścieżka edukacyjna „Młody Terytorials na medal”, pokazy musztry paradnej i występy artystyczne zespołów wojskowych, sprawią, że to wydarzenie będzie nie tylko edukacyjne, ale i rozrywkowe. Wstęp na Dzień Otwarty jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.