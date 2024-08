Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2024 roku. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8278,63 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w lipcu 2024

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2024 r. w porównaniu z lipcem 2023 r. wzrosło nominalnie o 10,6 proc. i wyniosło 8278,63 zł brutto – podaje GUS.

"W lipcu 2024 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4300 zł, tj. o 1,4 proc. względem ostatniego wzrostu w styczniu 2024 r., kiedy to wynosiło 4242 zł, co miało też wpływ na zmiany przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw" – czytamy w komunikacie.

Jak podają ekonomiści z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, na wysokie wyniki wpłynęły również zarobki w usługach.

Przeciętne zatrudnienie

Natomiast przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lipcem 2023 r. było niższe o 0,4 proc. i wyniosło 6488,8 tys. etatów. Natomiast względem czerwca 2024 wzrosło o 0,1 proc.

Dzisiaj analitycy PKO BP w "Dzienniku Ekonomicznym" informowali, że polski rynek pracy nadal cechuje wysoka dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, która w lipcu powinna utrzymać się na poziomie zbliżonym do czerwcowego 11,0% r/r.

"Zatrudnienie w lipcu prawdopodobnie nieznacznie spadło (PKOe: -0,4% r/r), jednak naszym zdaniem odzwierciedla to w głównej mierze problemy z zastąpieniem odchodzących pracowników oraz zmianę form zatrudnienia" – wskazano.

Liczba ofert pracy rośnie

Ostatnio dane na temat liczby ogłoszeń o pracę, które są odbiciem rynku, podał Grant Thornton.

– To pierwszy wzrost od ponad roku – ujemna dynamika liczby ofert pracy utrzymywała się na rynku od kwietnia 2023 roku i dopiero w lipcu br. nadeszła długo wyczekiwana odwilż. Co więcej, średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy (co wydaje się najlepszą miarą, biorąc pod uwagę wysoką zmienność danych miesięcznych) wzrosła w lipcu z - 6 proc. do - 4 proc. i jest najwyższa od 10 miesięcy – podają autorzy raportu.