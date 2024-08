Do 22 sierpnia br. o wsparcie mogą ubiegać się właściciele małych gospodarstw, którzy prowadzą produkcję ekologiczną lub planują wprowadzanie żywności na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Rolnicy mogą się starać o 120 tys. zł pomocy - informuje resort rolnictwa.

Kto może otrzymać wsparcie? [WARUNKI]

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomniało we wtorkowym komunikacie, że pomoc pochodzi z interwencji „Rozwój małych gospodarstw” Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

Dofinansowanie skierowane jest do rolników, którzy m.in.: zajmują się produkcją ekologiczną lub produkcją ekologiczną i przygotowaniem do sprzedaży wytworzonych produktów, lub rozpoczynają działalność w zakresie wprowadzania żywności na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (KŁD), a także spełniają definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Chodzi również o posiadaczy gospodarstw o powierzchni nie większej niż 300 ha, którego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie przekracza 25 tys. euro, a także tych, którzy uzyskali przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł.

Ile pieniędzy można otrzymać? [KWOTA]

Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej w wysokości 120 tys. zł i jest ona wypłacana rolnikowi w dwóch ratach. Pierwsza rata wynosi 80 proc. kwoty przyznanej pomocy, tj. 96 tys. zł – dla gospodarstw rozpoczynających działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (KŁD) oraz gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną. Druga rata wynosi 20 proc. kwoty pomocy, czyli 24 tys. zł.

Środki pomocy - jak podało ministerstwo - można przeznaczyć np. na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów.

"Ważne, aby w wyniku realizacji planowanych przedsięwzięć nastąpił wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych co najmniej o 30 proc. w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości wynagrodzenia minimalnego w roku 2024" - podał resort. (PAP)

