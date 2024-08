Przed nami długi weekend. Rozpoczyna go czwartkowe święto. Czy 15 sierpnia 2024 r., sklepy i galerie handlowe będą otwarte? Gdzie mamy szansę zrobić zakupy? Jakie kary grożą za złamanie ustawowego zakazu handlu w dzień świąteczny?

Czy w czwartek, 15 sierpnia 2024 r., będzie można zrobić zakupy?

W najbliższy czwartek, 15 sierpnia, obchodzimy Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To dzień wolny od pracy, dlatego w myśl obowiązujących przepisów obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu. Nie zrobimy zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych czy galeriach handlowych, ponieważ będą zamknięte, a przynajmniej zdecydowana większość z nich.

Świąteczne ograniczenia w handlu

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 15 sierpnia w placówkach handlowych zakazany będzie:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Konsekwencje naruszeń czwartkowego zakazu handlu

Złamanie czwartkowego zakazu handlu może skutkować nałożeniem wysokiej grzywny, a nawet karą ograniczenia wolności. Zwraca na to uwagę w rozmowie z Gazetą Prawną adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM.

– Wspomniana wyżej ustawa penalizuje czyny przedsiębiorców polegające na naruszeniu zakazu handlu w niedzielę i święta popełnione umyślnie, jak i nieumyślnie. Oznacza to, że również przedsiębiorca, który zaniechał lektury obowiązujących przepisów, bądź zlecił pracownikowi pracę w świąteczny czwartek, 15 sierpnia, wskutek błędów organizacyjnych, będzie wypełniał ustawowe znamiona czynu zabronionego i może zostać na niego nałożona kara grzywny w wysokości do 100 tys. zł – przypomina mec. Oliwia Wiza-Carvalho.

Czy wszystkie sklepy będą zamknięte 15 sierpnia?

Szansę na szybkie czwartkowe zakupy będziemy mieli tylko w tych miejscach, w których ustawowy zakaz nie obowiązuje. Przepisy przewidują, że zograniczeń zwolnione są niektóre rodzaje działalności, m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

placówki pocztowe,

gastronomia,

kwiaciarnie.

Zakupy będziemy mogli zrobić także w mniejszych sklepach oraz sieciach, jednak godziny ich otwarcia mogą być bardzo różne. Najczęściej placówki te są czynne w niedziele i święta od godziny 10:00 do 18:00, a czasem nawet do 20:00.

Nadchodzi długi weekend – wydłużone godziny otwarcia sklepów

W dzień poprzedzający czwartkowe święto wiele sieci handlowych zdecydowało się wydłużyć godziny otwarcia. Wśród nich jest Biedronka, która tradycyjnie kilka razy w roku wydłuża godziny funkcjonowania placówek, aby umożliwić klientom odpowiednie zaopatrzenie na długi weekend.

"15 sierpnia to dzień wolny od pracy, który w tym roku wypada w czwartek i dlatego duża część Polaków wybierze się z tej okazji na dłuższy wypoczynek. W odpowiedzi na potrzeby klientów ponad 3100 sklepów sieci Biedronka będzie dłużej czynnych w dniach od poniedziałku, 12 sierpnia, do soboty, 17 sierpnia. W tym tygodniu będą one funkcjonować do przynajmniej godziny 23:30"– czytamy w wydanym przez sieć komunikacie.