Od marca 2025 roku polski rynek tytoniowy i e-papierosowy czeka rewolucja. Ministerstwo Finansów zapowiedziało znaczną podwyżkę akcyzy na papierosy, e-papierosy, wyroby nowatorskie oraz płyny do papierosów elektronicznych. Opodatkowane zostaną także same urządzenia służące do waporyzacji i podgrzewania tytoniu. Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym został opublikowany na początku sierpnia, wywołując szerokie dyskusje w branży i społeczeństwie.

Znaczący wzrost akcyzy

Podwyżka akcyzy, jaką zaproponowało Ministerstwo Finansów, jest znacznie wyższa niż przewidywała obowiązująca dotychczas tzw. mapa drogowa akcyzy – zauważa Bussines Insider. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, akcyza na papierosy miała wzrastać stopniowo, o 10 proc. rocznie, do 2027 roku. Nowy plan zakłada podwyżkę akcyzy na papierosy o 25 proc., a na e-papierosy aż o 75 proc. Podniesione zostaną również stawki akcyzy na tytoń i produkty nowatorskie, co oznacza znaczące zmiany w obciążeniach fiskalnych dla całego sektora.

Nowe opodatkowanie urządzeń

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych zmian jest wprowadzenie akcyzy na urządzenia do waporyzacji i podgrzewania tytoniu, które dotychczas nie były objęte takim opodatkowaniem. Chociaż ze względu na regulacje unijne urządzenia te nie będą traktowane jako wyroby akcyzowe, to zostaną opodatkowane akcyzą na wzór samochodów osobowych. Obejmie to zarówno jednorazowe, jak i wielokrotnego użytku e-papierosy oraz podgrzewacze tytoniu. Wyjątek stanowić będą urządzenia przeznaczone do celów medycznych.

Podwyżka akcyzy. Po co?

Rząd uzasadnia podwyżki akcyzy głównie troską o zdrowie publiczne. Wprowadzenie wyższych obciążeń na wyroby tytoniowe i e-papierosy ma na celu ograniczenie ich dostępności, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy są najbardziej narażeni na uzależnienie. Ministerstwo Finansów podkreśla również, że coraz większa popularność urządzeń do waporyzacji i różnorodność dostępnych na rynku produktów (kolorystyka, aromaty, stężenia nikotyny) stanowią poważne zagrożenie zdrowotne.

Dodatkowo, nowe przepisy mają przyczynić się do ochrony środowiska. Wiele materiałów używanych w produkcji jednorazowych e-papierosów, takich jak baterie i nikotyna, jest szkodliwych dla ludzi i przyrody. Opodatkowanie urządzeń ma zatem także na celu zmniejszenie ich użycia i tym samym ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Podwyżki cen papierosów. Jakie konsekwencje dla konsumentów?

Podwyżki akcyzy będą miały bezpośredni wpływ na ceny detaliczne wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Szacuje się, że cena paczki papierosów wzrośnie z obecnych około 20 zł do 20,82 zł w 2025 roku, 23,85 zł w 2026 roku, a do 2027 roku osiągnie prawie 27 zł (26,54 zł). Wzrost cen e-papierosów i wyrobów nowatorskich może być jeszcze bardziej drastyczny, biorąc pod uwagę 75-procentową podwyżkę akcyzy na te produkty.

Reakcje branży

Decyzja Ministerstwa Finansów wywołała zaskoczenie i oburzenie w branży tytoniowej. Przedstawiciele firm działających na tym rynku podkreślają, że rządowe plany nie mają jedynie charakteru prozdrowotnego, ale przede wszystkim fiskalny. Szymon Parulski doradca podatkowy wyjaśnia dla Bussines Insider, że rzeczywistym motywem wprowadzenia tak drastycznych podwyżek jest poszukiwanie dodatkowych wpływów do budżetu, co jest zrozumiałe w obliczu rosnących wydatków państwa.