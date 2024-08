„Czas nowych liderów: razem kształtując przyszłość” – to hasło przewodnie tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podczas wydarzenia organizowanego od ponad 30 lat poruszane są najważniejsze tematy dla Polski, Europy i świata

W dniach 3–5 września w Karpaczu odbędzie się XXXIII Forum Ekonomiczne, wydarzenie, które swoją pierwszą edycję miało w 1992 r. Wówczas było to niewielkie Forum Polska-Wschód. Obecnie wydarzenie należy do największych i najważniejszych tego typu spotkań w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pomysłodawcą Forum Ekonomicznego jest Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej, a organizatorem – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Do 2019 r. impreza odbywała się w Krynicy-Zdroju w Małopolsce, pandemia koronawirusa przyczyniła się do przeniesienia wydarzenia do Karpacza na Dolnym Śląsku. Region jest obecnie jego głównym partnerem.

Jak definiują organizatorzy, „Misją Forum jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami. W wypełnianiu swojej misji Forum jest niezależne i bezstronne”. Wśród głównych wątków dyskusji są bezpieczeństwo, rozwój gospodarczy, najważniejsze oraz aktualne procesy, trendy i wyzwania. Międzynarodowe opiniotwórcze dzienniki, takie jak między innymi „Le Monde” i „Le Soir”, określiły wydarzenie mianem „Davos Wschodu”. Jak wskazują organizatorzy, Polska musi mieć instytucje, których horyzont działalności jest dłuższy niż czas sprawowania władzy przez określoną ekipę polityczną. Tylko to daje szansę na rzeczywiste rozwiązywanie problemów. Potrzebne są więc miejsca, w których ludzie ze sobą rozmawiają, to jest polską racją stanu.

Ważny etap w historii Forum wyznaczyło rozszerzenie Unii Europejskiej z udziałem w Polski w 2004 r. Stało się ono swego rodzaju pomostem pomiędzy Wschodem i Zachodem. Wtedy, 20 lat temu, w Forum wzięli udział Prezydenci Polski i Litwy, Aleksander Kwaśniewski i Valdas Adamkus. Hasło przewodnie brzmiało: „Europejskie wyzwania – bezpieczeństwo, solidarność, efektywność”, wiele mówiono na nim między innymi o potrzebie zakotwiczenia Ukrainy w europejskich strukturach i znaczeniu integracji.

Hasło tegorocznego Forum Ekonomicznego, „Czas nowych liderów: razem kształtując przyszłość”, nawiązuje do dynamicznych zmian i procesów kluczowych zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Rok temu motywem przewodnim było „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Warto przypomnieć, że 2023 r. przyniósł ważne rozstrzygnięcia wyborcze na Starym Kontynencie, a 2024 – wybory do Parlamentu Europejskiego. W XXXII Forum Ekonomicznym uczestniczyła rekordowa liczba 6 tys. gości.

Forum Ekonomiczne od początku istnienia tworzy platformę do dyskusji liderów świata polityki, biznesu, nauki, kultury oraz mediów. Wśród gości ze świata polityki byli między innymi (w kolejności alfabetycznej) Valdas Adamkus (Prezydent Litwy), José María Aznar (Premier Hiszpanii), José Manuel Barroso (Premier Portugalii i Przewodniczący Komisji Europejskiej), Jerzy Buzek (Premier rządu RP i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego), Swiatłana Cichanouska (opozycjonistka, kandydatka na prezydenta Białorusi), Norman Davis (historyk), Andrzej Duda (Prezydent RP), Mikuláš Dzurinda (Premier Słowacji), Dalia Grybauskaitė (Prezydent Litwy), Václav Havel (Prezydent Czech), Wiktor Juszczenko (Premier i Prezydent Ukrainy), Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski (Prezydenci RP), Vytautas Landsbergis (przywódca niepodległej Litwy po 1990 r.), Mario Monti (Premier Włoch), Leszek Miller, Mateusz Morawiecki (Premierzy rządów RP), Petro Poroszenko (Prezydent Ukrainy), Donald Tusk (Premier RP i Przewodniczący Rady Europejskiej), Lech Wałęsa (Prezydent RP), José Luis Zapatero (Premier Hiszpanii).

JPO

Organizator