Jak osiągnąć sukces raportowania ESG?

ESG - od zbierania danych do raportu – integracja, workflow, automatyzacja

Problemem przy wdrażaniu raportowania ESG jest nie tylko duży zbiór oraz różne typy danych, lecz także zbyt wiele źródeł informacji, co może skutkować ryzykiem braku ich spójności. Warto zatem z wyprzedzeniem przemyśleć i zaplanować sposób ich gromadzenia, agregowania i przetwarzania, a także odpowiednie udokumentowanie dla potrzeb śladu rewizyjnego. Raport podlegający tagowaniu w standardzie XBRL, czyli znakowanie obligatoryjnych elementów sprawozdań w zakresie zrównoważonego rozwoju, to dopiero finalny efekt tych wszystkich działań. Jego odpowiednie przygotowanie zgodnie z nowymi wymogami będzie łatwiejsze, jeśli poprzedzi je spojrzenie na raportowanie ESG jak na poszczególne etapy.

Zrozumienie przebiegu raportowania pozwala na opracowanie modelu funkcjonowania odwzorowującego workflow procesów ESG w danej firmie, prawidłową implementację rozwiązań umożliwiających automatyzację prac, a także ograniczenie błędów w raportowaniu. Odpowiedni system IT może zatem odegrać kluczową rolę w aspekcie należytej staranności procesu raportowania. Pozwala efektywniej przeprowadzić cały proces oraz uniknąć zbędnych nakładów czasowych i finansowych.

Narzędzia informatyczne

Jakie oczekiwania muszą zatem spełniać nowoczesne rozwiązania informatyczne wykorzystywane do raportowania ESG? Są to m.in. standaryzacja, przejrzystość, weryfikowalność, wiarygodność, rozliczalność oraz wsparcie dla komunikacji. Istotne jest również gromadzenie danych w jednym miejscu, podejmowanie decyzji na podstawie danych oraz zgodność z przepisami.

Budowanie raportów z jednego punktu danych dla różnych celów: raportowania rocznego, raportów zarządczych, raportów operacyjnych zdecydowanie ograniczy możliwość powielania tych samych czynności w całym procesie.

Funkcjonalności Consolia ESG

Świetnym przykładem takiego rozwiązania informatycznego jest system Consolia ESG (Processing

& Reporting Platform) polskiej firmy AppTrend, której misją jest tworzenie systemów do raportowania ESG, umożliwiających polskim przedsiębiorstwom zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim. Funkcjonalności tego systemu umożliwiają projektowanie, zbieranie informacji oraz zarządzanie.

Dla ilustracji przedstawmy hasłowo niektóre moduły:

Consolia ESRS – „od projektowania procesu przez zbieranie informacji po formułowanie wniosków”. Program służy do zbierania informacji potrzebnych do ujawnień w ramach oświadczenia na temat zrównoważonego rozwoju. Umożliwia zdefiniowanie: bazy interesariuszy, zakresu łańcucha wartości i kwestii powiązanych z macierzą data points ESRS, a także zbudowanie bazy informacji w systematyce data points ESRS, tworzenie panelu dla zarządu, nadzoru i audytora wewnętrznego oraz dokumentacji dla audytora zewnętrznego. (więcej: www.esg.consolia.pl )

Consolia Taksonomia UE ESG – „tworzenie ujawnień taksonomicznych”. Program służy do sporządzania raportu ujawnień z zakresu taksonomii UE. Pozwala na ocenę działalności organizacji w zakresie kwalifikacji w systematyce ujawnień taksonomicznych i kalkulację wskaźników KPI, tj. obrót, CAPEX (wydatki inwestycyjne), OPEX (wydatki operacyjne). Umożliwia także tworzenie bazy informacyjnej pod kątem oceny wymagań minimalnych gwarancji oraz tworzenie raportów ujawnień.

Consolia CO 2 – „kalkulacja śladu węglowego zakresu 1, 2 i 3 w powiązaniu z ujawnieniami ESRS”. Służy do kalkulacji śladu węglowego organizacji zgodnie z wymogami GHG Protocol. Program umożliwia: określenie całkowitego śladu węglowego, identyfikację głównych źródeł emisji w celu opracowania strategii jej redukcji, podejmowanie świadomych decyzji w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, monitorowanie postępów realizacji celów redukcyjnych oraz raportowanie emisji zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Consolia DMS zapewnia z kolei pełen workflow w procesie tworzenia raportów ESG i ESEF. Gwarantuje również bezpieczeństwo w zakresie autoryzacji użytkowników i historię zmian (ślad rewizyjny), co jest kwestią wiodącą w pracy zespołów do spraw raportowania. Pozwala na tworzenie raportów ESG i finansowych ESEF spełniających wymogi standardów: European Single Electronic Format (ESEF), International Financial Reporting Standards (IFRS) oraz European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Zarządzanie wdrożeniem zagadnień ESG

Jedno z praw ekonomii głosi, że informacja jest dobrem ekonomicznym będącym źródłem przewagi konkurencyjnej. Zatem raportowanie ESG może być kwestią kluczową w dążeniach do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw.

Raporty ESG są istotne również dla szeroko pojętych interesariuszy: kontrahentów, odbiorców, dostawców, instytucji finansowych, w tym akcjonariuszy, banków i funduszy. Spełnianie wymogów raportowania ESG może się więc opłacać także z innych względów – np. będzie dodatkowo premiowane albo będzie miało wpływ na cenę oferowanych dóbr lub usług.

