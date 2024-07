W 2023 r. Amazon, światowy lider w dziedzinie technologii i handlu elektronicznego, osiągnął swój cel związany z zasilaniem całej globalnej działalności w 100 proc. energią odnawialną, wyznaczając nowe standardy w świecie globalnych przedsiębiorstw. Udało się tego dokonać aż siedem lat przed pierwotnie planowanym na 2030 r. terminem. To krok milowy na drodze do osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto do 2040 r., ale firma nie przestaje inwestować w projekty związane z szeroko pojętą energią bezemisyjną.

Przyszłość bez emisji CO2

Przez cztery lata z rzędu Amazon był największym korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej na świecie i zainwestował globalnie miliardy dolarów w ponad 500 projektów solarnych i wiatrowych. Łącznie są one w stanie wygenerować ilość energii wystarczającą do zasilenia równowartości 21,9 mln domów w Unii Europejskiej. Teraz, dzięki m.in. tym dokonaniom, firma może pochwalić się, że w 2023 r. zaczęła zasilać całą swoją globalną działalność w 100 proc. energią odnawialną, czyli siedem lat przed – pierwotnie zakładanym na 2030 r. – terminem. Dotyczy to nie tylko centrów logistycznych, ale także budynków korporacyjnych oraz centrów danych i centrów logistycznych. To kolejny krok w wysiłkach na rzecz spełnienia zobowiązania klimatycznego, jakiego w 2019 r. Amazon podjął się w ramach Deklaracji Klimatycznej, tzn. osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto do 2040 r.

– Amazon nieustająco dąży do tego, by być jednym ze światowych liderów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Jest to wynikiem konsekwentnych inwestycji w projekty związane z energią odnawialną oraz zaangażowania w walkę ze zmianami klimatu. Realizacja założonego planu oznacza nie tylko korzyści środowiskowe, ale również wsparcie dla lokalnych społeczności oraz stanowi wzór dla innych globalnych korporacji – podkreśla Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader Amazon.pl.

Zielona działalność Amazon w Polsce

Zaangażowanie Amazon w odnawialne źródła energii widać także w Polsce. Tylko w naszym kraju firma w ostatnich latach podpisała umowy na zakup łącznie ponad 140 MW mocy czystej energii – z łącznie trzech projektów OZE. W tym roku Amazon ogłosił podpisanie umowy z Vortex Energy Polska na zakup 53 MW mocy czystej energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Jastrowiu i Okonku. Łącznie te projekty będą generować ok. 113 000 MWh energii rocznie, co wystarczyłoby do zasilenia ponad 50 000 polskich gospodarstw domowych.

– Amazon inwestuje i rozwija się w Polsce od ponad 10 lat. Budujemy cyfrową gospodarkę przyszłości, która jest solidna i zrównoważona. Odnawialne źródła energii są jednym z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów na przyspieszenie transformacji energetycznej w naszym kraju. Jednocześnie, jako największy na świecie nabywca energii odnawialnej, jesteśmy dumni, że umożliwiając budowę tych dwóch farm wiatrowych, jesteśmy bliżej osiągnięcia naszych celów, a także wspierania ambitnych planów polskiego rządu w zakresie ekologizacji sieci – komentuje Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Oprócz tego, w 2022 r. Amazon podpisał jedną z największych wówczas w Polsce umów na zakup 87 MW energii odnawialnej z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach. Wcześniej w 2021 r. firma uruchomiła w Świebodzinie zrobotyzowane centrum logistyczne, wyposażając jego dach w 3 900 paneli fotowoltaicznych o powierzchni ponad 8 600 m2, które dostarczają 1,75 MW energii odnawialnej pozwalającej m.in. na częściowe zasilanie obiektu.

Inwestycje w dekarbonizację na globalną skalę

Amazon od lat angażuje się w innowacyjne projekty, które mają na celu zwiększenie dostępności odnawialnej energii na całym świecie. Przykładem mogą być tutaj współprace z lokalnymi społecznościami w celu budowy nowych farm wiatrowych i solarnych oraz inwestowanie w technologie magazynowania energii.

– Dla Amazon kluczowe jest rzeczywiste wprowadzanie zmian na poziomie operacyjnym. Dlatego, od chwili, gdy klient kliknie, by zamówić wybrany produkt w naszym sklepie, aż po dostawę paczki do jego drzwi, Amazon angażuje zespoły naukowców i inżynierów, aby zapewnić bardziej zrównoważone procesy. Firma stosuje generatory akumulatorowo-elektryczne, korzysta z energii słonecznej i wiatrowej, a także wprowadza elektryczne pojazdy do obsługi swoich centrów logistycznych. Działania Amazon na rzecz ograniczenia śladu węglowego mogą stanowić inspirujący przykład dla innych przedsiębiorstw – dodaje Katarzyna Ciechanowska-Ciosk.

Amazon mocno angażuje się także w prace nad udoskonaleniem sieci elektroenergetycznej, aby móc efektywnie dostarczać użytkownikom energię ze wszystkich projektów OZE. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej do 2040 r. należy dodać lub wymienić 80 mln km sieci, aby było możliwe osiągnięcie celów klimatycznych. Dodatkowo, Amazon Web Services (AWS) wspiera klientów w minimalizowaniu ich wpływu na środowisko, oferując zaawansowane rozwiązania technologiczne, takie jak efektywne centra danych i przetwarzanie w chmurze, które znacznie obniżają zużycie energii i emisję CO2.

