Grupa LUX MED wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej (Ruch Open Eyes Economy) od kilku lat wspiera zrównoważony rozwój polskich samorządów, publikując Indeks Zdrowych Miast. Opracowanie jest swoistym drogowskazem dla włodarzy i lokalnych społeczności. Zawiera wskazówki jak projektować i zarządzać miastami, by były przyjazne dla zdrowia i dobrostanu mieszkańców. Premiera 3. edycji Indeksu Zdrowych Miast planowana jest podczas wrześniowego Kongresu Zdrowe Miasta: Ludzie – Biznes – Środowisko.

W drodze do zrównoważonych przestrzeni miejskich

Kongres odbędzie się 23 i 24 września 2024 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Program skupiony jest wokół 8 obszarów analizowanych w Indeksie Zdrowych Miast. Są to: Środowisko, Zdrowie, Ludność i pokolenia, Usługi miejskie, Edukacja, Mieszkalnictwo, Przestrzeń oraz Infrastruktura. Kongres ma na celu wypracowanie rozwiązań i rekomendacji, które przyczynią się do polepszenia jakości życia w naszych miastach oraz zainspirują do działania na szeroką skalę. W pierwszym dniu wydarzenia, podczas uroczystej Gali Indeksu Zdrowych Miast, wyróżnieni zostaną liderzy zestawienia.

/> />

Program wydarzenia dostępny na www

W trakcie dwóch dni kongresu odbędzie się wiele inspirujących sesji i paneli dyskusyjnych. Blok „Środowisko” poświęcony będzie m.in. adaptacji miast do zmian klimatycznych, zanieczyszczeniu światłem oraz zrównoważonemu rozwojowi firm. Rozmowy dotyczące obszaru „Zdrowie” skupią się na innowacjach w opiece zdrowotnej oraz zdrowiu publicznym. „Ludność i Pokolenia” to panele, które poruszą problemy demograficzne, takie jak tworzenie przyjaznych przestrzeni dla różnych grup wiekowych. Kolejne bloki tematyczne to „Usługi Miejskie”, „Mieszkalnictwo”, „Przestrzeń” oraz „Infrastruktura”. Dyskusje obejmą tematy od roli biznesu w rozwoju społecznym, przez cyfrową transformację miast, aż po przyszłość motoryzacji i zielonych innowacji. W obszarze „Edukacja”, prelegenci skupią się na innowacyjnych metodach nauczania, które przygotują przyszłe pokolenia do życia w zrównoważonych miastach.

Indeks Zdrowych Firm

W programie Kongresu zaplanowano również Okrągły Stół, który zgromadzi szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin, m.in. zdrowia publicznego, biznesu, ochrony środowiska, nauki, samorządu lokalnego. Ma on wypracować fundamenty nowego projektu – Indeksu Zdrowych Firm. Celem tej inicjatywy jest stworzenie wiarygodnej i transparentnej metodologii oceny polskich przedsiębiorstw pod kątem ich wpływu na zdrowie pracowników oraz środowisko naturalne. Indeks Zdrowych Firm ma za zadanie doceniać firmy, które aktywnie wkładają wysiłek w tworzenie zdrowych przestrzeni i przyjaznego środowiska pracy.

Liczne patronaty ministerstw i organizacji

Dwudniowe wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli biznesu, administracji rządowej i samorządowej, liderów opinii oraz środowiska naukowego. Wśród zaproszonych gości i prelegentów znajdują się przedstawiciele władz wykonawczych i ustawodawczych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Zdrowia, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Patronaty instytucjonalne potwierdziła Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy dla Zdrowia, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polski Alarm Smogowy, UNEP/GRID-Warszawa oraz UN Global Compact.

Merytoryczni eksperci

W Radzie Programowej Kongresu zasiadają: prof. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej OEES, dr Anna Rulkiewicz – Prezeska Grupy LUX MED, prof. SGH Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Zbigniew Gaciong – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2020-2024, dr Bernard Waśko – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, prof. SGH Agnieszka Chłoń-Domińczak – Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Maciej Witucki – Prezydent Konfederacji Lewiatan, Natalia Hatalska – Prezeska i założycielka infuture.institute, Maria Krawczyńska-Kaczmarek – Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Ewa Ewart – znana dziennikarka i reżyserka.

Bezpłatna rejestracja

Kongres Zdrowe Miasta: Ludzie – Biznes – Środowisko nie ma charakteru komercyjnego. Środki pozyskane od partnerów przeznaczone zostaną na szczytny cel społeczny, którego beneficjentem jest Fundacja Code for Green, realizująca projekt edukacji środowiskowej, w ścisłej współpracy z cenioną reżyserką Ewą Ewart. Bezpłatna rejestracja dostępna jest na www.zdrowemiasta.pl.

Czytaj więcej w dodatku DGP | ESG