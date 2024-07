– Dzięki naszemu kalkulatorowi śladu węglowego każdy może sprawdzić emisyjność i opłacalność inwestycji w zielone rozwiązania. Nasze cyfrowe narzędzia wspierają decyzje biznesowe przedsiębiorców i skracają czas pozyskania finansowania – mówi MARCIN STASIAK, menedżer ds. ESG w EFL

Przedsiębiorcy z sektora MŚP długo zachowywali się tak, jakby rewolucja ESG dotyczyła wyłącznie dużych firm . Za symbol mogły tu służyć mizerne postępy cyfryzacji…

/> />

To się właśnie radykalnie zmienia. Przykład: jeszcze trzy lata temu z dokumentacji cyfrowej korzystało 10 proc. MŚP, a jak wynika z naszego ostatniego raportu („Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą”), do końca 2024 r. zamierza to robić aż 76 proc. Podobnie jest z podpisem elektronicznym – do niedawna używało go niewielu, a w 2023 r. liczba umów zawartych przez klientów EFL z użyciem elektronicznego podpisu wzrosła aż o 80 proc. r/r.

Jaki jest udział takich umów wśród ogółu kontraktów?

W zeszłym roku wzrósł z 8 proc. do 14 proc., a w tym roku dynamika wzrostów jest jeszcze większa. To wyraźny sygnał, że dla zdecydowanej większości przedsiębiorców cyfryzacja przestała być innowacją, a stała się standardem.

Co dzięki temu zyskują?

Po pierwsze – cyfrowy sposób podpisywania dokumentów jest nie tylko zdecydowanie szybszy i wygodniejszy, lecz także bezpieczniejszy. Po drugie – regulacje prawne i tak wymuszają cyfryzację coraz większej liczby procesów biznesowych. Wśród firm rośnie świadomość, że nowe wymogi obejmą prędzej czy później wszystkie podmioty, również mikro i małe, więc już dziś warto się do tego przygotować i korzystać z dobrodziejstw cyfrowych rozwiązań.

Na ile te trendy widać wśród waszych klientów?

Jako jedna z pierwszych firm leasingowych po wybuchu pandemii umożliwiliśmy zdalne podpisywanie umów za pośrednictwem wideoweryfikacji oraz udostępniliśmy podpis elektroniczny. W tym roku zrobiliśmy kolejny krok, uruchamiając innowacyjny ekosystem umożliwiający jednoczesne prowadzenie wideorozmowy, zdalną weryfikację tożsamości, wydanie podpisu kwalifikowanego oraz elektroniczne podpisanie umowy. Klienci w naturalny sposób chętniej korzystają z wygodnych dla nich rozwiązań.

Jak to działa?

Weryfikacja tożsamości następuje poprzez porównanie biometryczne wizerunku klienta ze zdjęciem znajdującym się na dokumencie. Nasz system wykorzystuje do tego m.in. technologię głębokich sieci neuronowych i inteligentny OCR. Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo procesu, dane klienta są weryfikowane w niezależnych źródłach.

Tak sprawdzony klient może od ręki zdalnie zawrzeć umowę leasingową?

Tak, wystarczy, że skorzysta z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

A jeśli go nie ma?

Podczas rozmowy wideo może otrzymać bezpłatnie od EFL na trzy lata mobilny podpis kwalifikowany. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby podpisywanych dokumentów i może się posługiwać podpisem także poza EFL. Wszyscy, którzy korzystają z naszych rozwiązań, bardzo je cenią z uwagi na szybkość, intuicyjność i oszczędność czasu.

Chodzi także o wymiar ekologiczny.

To prawda, EFL od wielu lat wspiera klientów w tym obszarze. Służy temu m.in. uruchomiony przez nas projekt Greenify, a ramach którego w marcu 2024 r. udostępniliśmy przedsiębiorcom pierwszy w Polsce kalkulator liczący ślad węglowy konkretnej inwestycji.

Jak to działa?

Narzędzie przygotowane wspólnie z ekspertami z Fundacji Climate Strategies Poland buduje świadomość i może wspierać firmy w kreowaniu strategii dekarbonizacji przedsiębiorstw. Każdy może obliczyć ślad węglowy zarówno dla standardowego, jak i nisko- lub zeroemisyjnego środka trwałego używanego w firmie.

Dlaczego warto to wiedzieć?

Inicjatywy i strategie ukierunkowane na dbanie o środowisko naturalne stają się w firmach, niezależnie od branży, jednym z najważniejszych czynników zwiększania atrakcyjności w otoczeniu biznesowym. Ograniczając ryzyka związane z ociepleniem klimatu, firmy zyskują w oczach kontrahentów i klientów. Wiedza o emisyjności aktywa, które przedsiębiorca zamierza używać w swojej działalności, to pierwszy krok do zarządzania emisjami i podejmowania kroków w kierunku ich redukcji.

Dla zobrazowania wpływu na klimat przedstawiacie go w swoim kalkulatorze w formie liczby drzew, które musiałyby zostać nasadzone, aby taką ilość CO2 pochłonąć.

Tak. Wiemy, że wśród przedsiębiorców rośnie świadomość, iż każda firma, która chce się liczyć na rynku w najbliższej przyszłości, musi aktywnie działać na rzecz redukcji emisji, a do tego niezbędna jest podstawowa wiedza. Dostarczamy ją, bo wierzymy, że zaangażowanie na rzecz redukcji emisji ma – oprócz cyfryzacji procesów biznesowych – absolutnie fundamentalne znaczenie dla wzmacniania konkurencyjności MŚP w Polsce.

W ostatecznym rozrachunku zielona inwestycja się opłaca?

Nasz kalkulator pozwala oszacować rentowność zakupu niskoemisyjnego środka trwałego w porównaniu z zakupem środka tradycyjnego. Uwzględnia cenę zakupu, koszty eksploatacji, w tym oszczędności na zużyciu energii, sprawdza okres zwrotu.

A kiedy przedsiębiorca uzna, że taka inwestycja ma sens – to jak ją sfinansuje?

EFL oferuje przedsiębiorcom finansowanie leasingiem operacyjnym, kapitałowym lub pożyczkę. Ubiegać się o nie mogą mikro, małe i średnie firmy. Z oferty EFL mogą skorzystać także rolnicy indywidualni mający NIP oraz przedstawiciele wolnych zawodów – lekarze, radcy prawni, notariusze – prowadzący działalność w nieruchomościach usługowych lub biurowych.

Kalkulator jest dostępny na stronie www.efl.pl

Partner

/> />







Czytaj więcej w dodatku DGP | ESG