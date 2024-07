– Na każdym etapie naszej działalności: od pozyskiwania surowców, przez dystrybucję, po planowanie sprzedaży, staramy się współtworzyć świat, jaki pragniemy mieć jutro – podkreśla Mariusz Makowski, dyrektor finansowy Mars Wrigley w Polsce, pełniący obowiązki dyrektora generalnego.

Według ONZ światowe systemy żywnościowe odpowiadają za ponad jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka. Mars Wrigley to kultowe marki i miliony produktów spożywanych każdego dnia. Tak wielka produkcja oznacza wpływ na społeczeństwo i środowisko. Jak mierzycie się z tym wyzwaniem?

Jesteśmy rodzinną firmą z ponadstuletnią tradycją, dlatego patrzymy na biznes z perspektywy pokoleń, a nie tylko kolejnych kwartałów. Nasze decyzje biznesowe podejmujemy tak, aby pozwalały nam osiągać świetne wyniki, ale kierujemy się przy tym naszą misją, która mówi, że świat, jaki pragniemy mieć jutro, zaczyna się od tego, jak prowadzimy nasz biznes dzisiaj. Kładziemy na to nacisk na każdym etapie naszej działalności: od pozyskiwania surowców, przez dystrybucję, po planowanie sprzedaży. Polska odgrywa ważną rolę w tym procesie.

W Poznaniu produkujecie codziennie dziesiątki milionów drażetek gumy do żucia, a w Janaszówku k. Sochaczewa wyroby czekoladowe, które trafiają na ok. 40 światowych rynków. Globalnie ta działalność ma jeszcze bardziej imponujące rozmiary.

Traktujemy to jako istotne zobowiązanie wobec otoczenia. Drogowskazem jest dla nas Mapa Drogowa do Neutralności Emisyjnej Mars (Mars Net Zero Roadmap). Ma nas ona doprowadzić do zerowej emisyjności netto do 2050 r. i redukcji emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 r. Bardzo ważną rolę w tym procesie odgrywa cyfryzacja: pomaga nam optymalizować wiele obszarów pod względem kosztowym i środowiskowym.

Czy sprawdzacie, skąd pochodzą surowce do produkcji słynnych wyrobów?

Jednym z głównych surowców jest dla nas kakao. Jego uprawa wiąże się z wieloma wyzwaniami, dlatego w 2018 r. wprowadziliśmy strategię Kakao dla Pokoleń (Cocoa for Generations) wytyczającą kierunek działań wspierających lokalne społeczności. Uwzględniliśmy przy tym wiele aspektów, takich jak: zwiększenie efektywności upraw, aktywizację kobiet czy stworzenie systemu mikropożyczek rozwijających przedsiębiorczość.

Pomaga w tym technologia?

Tak. Systemy GPS obejmujące 272 tys. ha na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Ghanie pozwalają nam monitorować plantacje kakao i weryfikować, czy surowiec nie pochodzi spoza ich granic, np. z lasów lub innych ekosystemów naturalnych. Od 2023 r. 100 proc. kakao zakupionego dla bezpośredniej działalności fabryk Mars Wrigley w Europie pochodzi z odpowiedzialnych źródeł.

Sprawdzacie też inne surowce?

Owszem. Świetnym przykładem jest nasz plan zrównoważonego mleczarstwa Muuuwimy o mlecznej rewolucji (Moo’ving Dairy Forward). Nabiał do produkcji naszych słodyczy dostarczany jest przez ponad 200 tys. krów i tysiąc gospodarstw rolnych. Produkty mleczne zajmują drugie miejsce pod względem wielkości emisji dwutlenku węgla w słodyczowo-przekąskowej części naszego biznesu, a wszystkie surowce odpowiadają łącznie za ponad 70 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych organizacji. Planujemy zredukować te wskaźniki o 50 proc. do 2030 r.

Jak?

Pomogą w tym inwestycje w innowacyjne i przyjazne środowisku rozwiązania i technologie. Zaplanowaliśmy je na trzy kolejne lata, a ich wartość sięgnie 1 mld dol., z czego 47 mln przeznaczymy na działania prowadzące do zmniejszenia ilości metanu wytwarzanego przez krowy podczas trawienia pokarmu.

Czy również wasze fabryki są miejscem działań przyjaznych dla środowiska?

Oczywiście. W Poznaniu trzy lata temu oddaliśmy do użytku halę produkcyjną, w której oświetlenie zewnętrzne jest zasilane energią słoneczną i turbinami wiatrowymi, a wodę podgrzewamy za pomocą ciepła odzyskanego ze sprężarek. Dzięki zaawansowanym algorytmom optymalizujemy produkcję, a także plan sprzedażowy. Otwarty w lipcu tego roku magazyn jest położony zdecydowanie bliżej fabryki, co pozwala zredukować emisję CO2 aż o 120 t rocznie.

A w Janaszówku?

Ta fabryka jest w 100 proc. zasilana w energię ze źródeł odnawialnych, aż 14 proc. energii elektrycznej wytwarzamy tam z biogazu w naszej oczyszczalni ścieków. W latach 2015–2024 zakład ten zmniejszył intensywność zużycia energii o 15 proc., a wody o 30 proc. Wszystkie ścieki z fabryki są oczyszczane.

Jak jeszcze można uczynić produkt przyjaznym dla środowiska?

W skali globalnej przeprojektowaliśmy setki komponentów opakowań i wyeliminowaliśmy z nich 99 proc. PVC, wspólnie z partnerami wdrażamy rozwiązania przyjaźniejsze środowisku, także w sklepach. Szukamy nowych sposobów pakowania batonów i gum w transporcie i ekspozycji. W 2023 r. tylko w Polsce zaoszczędziliśmy 37 t kartonu. To ekwiwalent 629 drzew. We współpracy z jedną z sieci handlowych wprowadziliśmy do sklepów stojaki z odzysku. Pokrywamy je naturalnym korkiem, ograniczając zużycie plastiku.

Czy promujecie te dobre praktyki w swoim otoczeniu?

Tak. Staramy się uświadamiać wszystkim, że nie istnieje „planeta B”. Zrównoważony rozwój stanie się możliwy tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy łańcucha wartości – od farmera, poprzez dostawcę, producenta, aż do konsumenta – będą się zachowywać w zgodzie ze standardami ESG. To musi być nasz wspólny wysiłek i z serca do niego zachęcamy.

