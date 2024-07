Odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem niefinansowym staje się nieodzownym elementem strategii biznesowej, także w sektorze energetycznym. Zwłaszcza w dobie wyzwań związanych z transformacją energetyczną. Długoterminowa trwałość działań biznesowych, zgodność z prawami człowieka, wpływ zmian klimatycznych na model biznesowy oraz zdolność do przyciągania talentów – to kwestie, które skupiają coraz większą uwagę inwestorów i interesariuszy.

Sektor energetyczny stoi przed kluczowym wyborem: rozwijać stopniowo istniejące technologie czy wprowadzić rewolucyjne zmiany, które odpowiadałyby na rosnącą presję społeczną, regulacyjną i klimatyczną?

Transformacja zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju powinna obejmować szeroki zakres działań, zarówno środowiskowych, takich jak redukcja emisji CO2 i minimalizacja śladu węglowego, jak i społecznych oraz zarządczych. W sektorze energetycznym na znaczeniu zyskują inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, które stały się kluczowymi elementami strategii biznesowej Grupy Energa.

W poszukiwaniu własnej ścieżki do zrównoważonego biznesu równie ważne są jednak zapewnienie transparentności działań, zaangażowanie lokalnych społeczności i odpowiedzialne zarządzanie dostępnymi zasobami. Mając na uwadze te wyzwania, Grupa Energa koncentruje swoje działania na szerokim spektrum inicjatyw ESG, dążąc do minimalizacji negatywnych następstw swojej działalności.

Zaangażowanie na wielu płaszczyznach

Skala działalności przedsiębiorstw energetycznych sprawia, że muszą one podchodzić do kwestii zrównoważonego rozwoju wielowymiarowo. Dlatego ich działania niejednokrotnie obejmują zarówno lokalne projekty, jak i globalne inicjatywy.

Energa jest tego doskonałym przykładem. Z jednej strony firma inwestuje w odnawialne źródła energii w Polsce, m.in planuje budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Z drugiej strony wspiera społeczności w Sudanie Południowym dzięki finansowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych dla lokalnej szkoły.

Podobne inicjatywy służą realizacji celu siódmego spośród Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. Sustainable Development Goals – SDG), jakim jest czysta i dostępna energia. Przyczyniają się do redukcji śladu węglowego, a jednocześnie promują zrównoważony transport, poprawiają jakość powietrza i zwiększają dostępność technologii odnawialnych zarówno dla społeczności lokalnych, jak i globalnych.

Z kwestią czystej i dostępnej energii jest powiązany obszar walki ze zmianami klimatu, również w kontekście troski o ekosystem.

Wśród priorytetów firmy w ramach obszaru ESG poza dbaniem o czystą i dostępną energię (SDG 7) znajdują się: zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrostanu dla wszystkich ludzi (SDG 3), co znajduje odzwierciedlenie w realizacji takich projektów jak: Aktywni Charytatywni, Drużyna Energii, Kropelka Energii. Energa promuje również inkluzywną edukację oraz możliwości uczenia się przez całe życie dzięki wsparciu działań edukacyjnych (SDG 4), w tym realizacji projektów Planeta Energii, Bezpieczna Kraina Energa-Operator i Energ(i)a do nauki. Dodatkowo koncern podejmuje pilne działania w walce ze zmianami klimatycznymi (SDG 13), takie jak ochrona bociana białego, oczyszczanie rzek Słupia, Narew i Wierzyca oraz Puszczy Piskiej, zarybianie Narwi, do której w ciągu dwóch ostatnich lat wpuszczono ok. 140 tys. różnych ryb, a także sadzenie drzew w Borach Tucholskich.

Energa zdaje sobie sprawę, że ESG to nie wycinek działań ani jeden z wielu segmentów działalności, lecz kluczowy element strategii współczesnej firmy. Nowoczesne podejście do biznesu powinno priorytetowo traktować ESG i docelowo prowadzić do uzyskiwania korzyści i budowania wartości organizacji.

Biznesu nie stać na ignorowanie ESG

Realizując strategię w obszarze zrównoważonego rozwoju, biznes powinien się koncentrować na konsekwentnym wdrażaniu i monitorowaniu postępów tam, gdzie je zadeklarował. Zwłaszcza że współczesna firma z sektora energetycznego nie może sobie pozwolić na zignorowanie ESG. I nie chodzi tu tylko o wyzwania związane z transformacją energetyczną, lecz o cały łańcuch przyczynowo-skutkowy. Zaniedbywanie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem utrudnia pozyskiwanie finansowania, stwarza ryzyko utraty reputacji przez firmę, a w skrajnych przypadkach może nawet wykluczyć ją z rynku.

Warto pamiętać, że – po pierwsze – konsumenci są coraz bardziej świadomi i zwracają coraz większą uwagę na to, czy dany produkt jest zrównoważony. W cyfrowym świecie łatwiej dostrzegają marketingowe sztuczki i wizerunkowe potknięcia firm w tej dziedzinie.

Po drugie – w związku z nadchodzącym obowiązkiem raportowania ESG coraz więcej przedsiębiorstw żąda informacji z obszaru ESG nie tylko od swoich bezpośrednich kontrahentów, lecz także od organizacji znajdujących się w łańcuchu dostaw. Firmy, które nie będą transparentne w kwestiach niefinansowych, ryzykują więc utratą zaufania konsumentów i partnerów biznesowych.

W przypadku Energi równoważony rozwój i integracja standardów ESG, działania w obszarze realizacji celów zrównoważonego rozwoju są też zgodne z wytycznymi agencji ratingowych Moody’s i Fitch Sustainability. W praktyce przekłada się to na większą transparentność i umożliwia dostęp do narzędzi oceny w obszarze ESG.

Firma, jako jedna z nielicznych w sektorze, znajduje się w rejestrze systemu ekozarządzania i audytu środowiskowego EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme), czyli unijnego systemu certyfikacji środowiskowej. W działaniach operacyjnych i inwestycyjnych spółkę wspiera zintegrowany system zarządzania środowiskowo-energetycznego – narzędzie wdrożone w ramach EMAS, które pomaga Enerdze wywiązywać się z deklaracji w obszarze zrównoważonego rozwoju.

W monitorowaniu postępów oraz doskonaleniu strategii ESG przydaje się także regularne, prowadzone od 2012 r. raportowanie przez Energę wyników z obszaru ESG. Wyzwaniem dla grupy na ten rok jest dostosowanie dotychczasowego standardu raportowania do standardów unijnych, czyli Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ang. European Sustainability Reporting Standards – ESRS), przygotowanych z myślą o ujednoliceniu i transparentności raportowania ESG. To kluczowy krok w harmonizacji praktyk zrównoważonego rozwoju na rynku europejskim oraz odpowiedź na rosnące oczekiwania inwestorów i społeczeństw, zwracających coraz większą uwagę na odpowiedzialność przedsiębiorstw w kwestiach środowiskowych, społecznych i zarządczych.

Integracja ESRS nie tylko wynika z konieczności dostosowania się do regulacji, lecz również stwarza wielkie szanse na budowanie zaawansowanych i zrównoważonych praktyk zarządzania, które przyczynią się do wzrostu wartości firmy oraz wzmocnienia relacji z interesariuszami.

W kontekście zmieniającego się krajobrazu regulacyjnego i rosnącej świadomości społecznej implementacja ESRS przez Energę nie jest tylko odpowiedzią na wymagania rynku, lecz także dowodem na zaangażowanie firmy w tworzenie zrównoważonej przyszłości. Te działania nie tylko wspierają cele klimatyczne i społeczne, lecz także potwierdzają zobowiązanie Energi do większej transparentności i wzmacniania odpowiedzialności wobec interesariuszy.

Rynek docenia dobre praktyki

Wskaźniki oraz deklaracje środowiskowe i coroczne raporty pozwalają informować pracowników, administrację publiczną i klientów o działaniach prowadzonych w spółce.

Standardy w obszarze ESG wdrożone przez firmę zostały zauważone i docenione na rynku. W 2024 r. Energa została wyróżniona Białym Listkiem ESG – nagrodą przyznawaną przez tygodnik „Polityka” we współpracy z partnerami merytorycznymi: firmą Deloitte i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W „Rankingu ESG. Odpowiedzialne Zarządzanie” firma zdobyła drugie miejsce w kategorii paliwa, energetyka, wydobycie. W 2023 r. projekt „Domy Dobrej Energii” został zaś wyróżniony nagrodą Innowator ESG 2023 w kategorii S – innowacja w obszarze społecznym.

Pomimo licznych wyzwań Energa konsekwentnie realizuje misję dostarczania energii w sposób zrównoważony, przyczyniając się do poprawy jakości życia społeczności, z którymi współpracuje. Wyzwaniem przyszłości jest nie tylko adaptacja do zmian, lecz także aktywne kształtowanie zrównoważonego świata.

Sektor energetyczny powinien przyjąć kompleksowe podejście integrujące zasady ESG na wszystkich poziomach działalności, aby sprostać oczekiwaniom rynku, regulacjom prawnym i wyzwaniom klimatycznym. Ta transformacja jest nie opcją, lecz koniecznością, która zdefiniuje przyszłość planety oraz sposób zarządzania dla przyszłych pokoleń

Czy więc ESG to ewolucja, czy epokowa zmiana? To pytanie pozostaje otwarte, ale jedno jest pewne: decydują o tym konsumenci, inwestorzy, pracownicy oraz przyszłe pokolenia, dla których zrównoważony rozwój jest kluczowym kryterium. Aby dowiedzieć się więcej o dotychczasowych działaniach i planach Energi w obszarze ESG, warto przeczytać Raport ESG dostępny na stronie internetowej https://grupa.energa.pl/otoczenie/raporty-csr.

partner

/> />









Czytaj więcej w dodatku DGP | ESG