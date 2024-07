Długoterminowy projekt promujący praktyki rolnictwa regeneratywnego w uprawie ziemniaków, potwierdzenie celów klimatycznych przez inicjatywę Science Based Targets oraz opracowanie Lorenz Nutrition Profile, czyli profilu składników odżywczych obecnych i przyszłych receptur produktów - to kluczowe momenty w roku sprawozdawczym 2023 dla Lorenz. Firma opublikowała kolejny raport z postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju, konsekwentnie dążąc do realizacji założonych celów w kluczowych obszarach działania.

Najnowszy raport Lorenz po raz pierwszy w historii Grupy oparty jest na międzynarodowym standardzie GRI (Global Reporting Standard). Dokument, poprzez szeroki zakres danych liczbowych prezentuje postępy firmy w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz wyzwania, którym należy sprostać.

Ochrona klimatu priorytetem Lorenz

Szczególnie istotnym momentem ubiegłego roku było potwierdzenie celów klimatycznych przez Science Based Targets initiative (SBTi). Grupa Lorenz dołączyła do inicjatywy w 2022 r. oraz zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z nauką o klimacie i paryskim porozumieniem klimatycznym. Dzięki temu Lorenz jest jedną z pierwszych firm w swojej branży, która oprócz standardowych celów ograniczających emisję, wyznaczyła sobie dodatkowe wyzwania redukcyjne w sektorze rolnym oraz długoterminowy cel zerowy netto. Do 2050 r. firma dąży do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w całym łańcuchu wartości. Ponadto Lorenz nadal skupia się na ograniczaniu plastiku wykorzystywanym w opakowaniach produktów - w ubiegłym roku zaoszczędzono na dziewięciu markach łącznie 93 t plastiku. Firma poszukuje jednak dalszych rozwiązań pozwalających na istotne obniżenie zużycia plastiku i włącza się w inicjatywy takie jak Polski Pakt Plastikowy, którego celem jest stworzenie w Polsce do 2025 roku obiegu zamkniętego dla opakowań z tworzyw sztucznych.

Wspieranie rolnictwa regeneratywnego

Wraz z uruchomieniem projektu promującego praktyki regeneratywne w uprawie ziemniaków, Grupa Lorenz już w 2023 r. wyznaczyła sobie konkretne plany na osiągnięcie przyjętych celów klimatycznych. Firma chce zmniejszyć emisję CO2 w uprawie ziemniaka łącznie o 100 000 ton do 2030 r. Stanie się to możliwe dzięki wspieraniu rolników w stosowaniu regeneratywnych metod rolniczych, które pozytywnie wpływają na zdrowie gleby. W ubiegłym roku dzięki uprawom z zastosowaniem metod regeneratywnych zaoszczędzono 2079 t CO2e. Obecnie projekt jest wdrażany również w Polsce.

Lorenz Nutrition Profile

Kolejne zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój skupia się na samym fundamencie działalności Lorenz, czyli produktach. Producent przekąsek nieustannie pracuje nad poprawą aspektów i wartości odżywczych swojego portfolio. Na podstawie zaleceń renomowanych organizacji, takich jak WHO, Lorenz opracował w 2023 r. system Lorenz Nutrition Profile. Jest on podstawą do oceny produktów pod kątem składników, a także wspiera odpowiednie działy firmy w analizie i dalszym rozwoju nowych oraz istniejących receptur. Kluczową kwestią jest redukcja soli. Celem firmy jest zmniejszenie jej zawartości w całym portfolio produktów marki o 15% do 2025 roku w porównaniu z rokiem bazowym 2019. 94% nowych produktów w 2023 r. spełniło już ten wymóg, ponieważ zawierają one średnio co najmniej 15% mniej soli niż średnia dla danej marki.

- W Lorenz, w centrum naszych działań na równi stoją nasze produkty oraz odpowiedzialność za środowisko i człowieka. Chcemy, aby nasze przekąski wpisywały się w trendy żywieniowe oraz spełniały oczekiwania w kwestii zbilansowanego odżywiania. Dlatego skupiamy się m.in. na redukcji soli - przykładowo Wiejskie Ziemniaczki w Polsce zawierają obecnie już o 25% mniej soli w porównaniu do poprzedniej receptury - mówi Bartosz Sikorski, Menedżer ds. CSR w Polsce -Łącznie w 2023 roku, w całym portfolio naszych markowych produktów, zużyliśmy średnio o 2,1% mniej soli niż w roku bazowym 2019. Dalej będziemy dążyć do redukcji soli w naszych produktach, jednocześnie dbając o ich świetny smak.

Lorenz łączy radość życia z odpowiedzialnością

Wszystkie różnorodne aktywności podejmowane w siedmiu obszarach działania (zdrowie i odżywianie, opakowania, odpowiedzialne zaopatrzenie, klimat i zasoby, rolnictwo regeneratywne, pracownicy i zaangażowanie społeczne), przyczyniają się do wspólnego celu firmy.

- Chcemy połączyć beztroską radość życia, która jest w naszych markach, z naszą odpowiedzialnością za ludzi i środowisko - podkreśla Dyrektor Generalny Moritz Bahlsen - Aby to osiągnąć, musimy zintegrować zrównoważony rozwój z całym naszym łańcuchem wartości.

- Droga do transformacji nie zawsze jest prosta. Zmieniamy się i dążymy do realizacji wszystkich naszych celów, jednak nie udało nam się zrealizować ich w każdym obszarze, tak, jak planowaliśmy. Na przykład, aby zmniejszyć nasze bezwzględne zużycie plastiku, będziemy musieli przemyśleć to w dłuższej perspektywie. Będziemy jednak nadal zdecydowanie podążać naszą ścieżką, stale analizując i zmieniając siebie. Wielkie podziękowania należą się wszystkim naszym pracownikom, partnerom i towarzyszom, którzy wspierają nas w tej podróży ku bardziej zrównoważonej przyszłości - podsumowuje Ines Dzeko, Head of CSR Global, Lorenz.

________________________________________________

Cały Raport z Postępów w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju za 2023 dostępny jest na stronie: (LINK)

Skrócony arkusz informacyjny z Raportu Lorenz dostępny jest na stronie: (LINK)

Więcej o firmie: lorenz-snacks.pl