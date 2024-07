W dniu 23.07.2024 gościem Obserwatora Finansowego TV był Stanisław Wojtera, były prezes Polskich Portów Lotniczych.

Powyżej pewnego poziomu ruchu lotnisko zaczyna na siebie zarabiać i im jest większe, tym oczywiście pola do tego, do pozyskiwania dochodów są jeszcze większe. Można airport city całe budować, właśnie centra kongresowe, hotelarskie, centra logistyczne, cargo itd. Więc tych źródeł jest bardzo dużo. Dlatego CPK jest świetnym biznesem. Mówiąc szczerze, gdyby była taka możliwość, sam bym chętnie zainwestował. Co nie jest taką abstrakcją, bo np. można sobie wyobrazić, że będzie jakiś program obligacyjny, który będzie skierowany do obywateli po to, żeby… Jest duże poparcie wśród społeczeństwa dla tego projektu.

