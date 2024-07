Badania nie pozostawiają wątpliwości – firmy, które wdrażają narzędzia automatyzacji sprzedaży wyprzedzają konkurencję i osiągają lepsze wyniki. Jakie rozwiązania wybrać dla swojego biznesu? Na polskim rynku jednym z ciekawszych narzędzi jest FlowDog.

Automatyzacja sprzedaży – standard w biznesie

Raport Gartnera - amerykańskiej firmy analityczno-doradczej - "The Future of Sales: Five Defining Trends" jasno wskazuje, że przyszłość sprzedaży B2B należy do automatyzacji i integracji sztucznej inteligencji (AI). Firmy, które inwestują w cyfrowe technologie i dzięki temu lepiej rozumieją potrzeby klientów, zyskują zdecydowaną przewagę nad konkurencją.

Analitycy EY (dawniej Ernst & Young) w raporcie "Wired for AI" podają z kolei, że organizacje wykorzystujące sztuczną inteligencję do automatyzacji dokumentów sprzedażowych, takich jak oferty i zamówienia, osiągają znaczące oszczędności czasowe i redukują błędy.

Narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję pozwalają na szybkie i precyzyjne generowanie dokumentów, co jest kluczowe w środowisku biznesowym. Dane McKinsey & Company pokazują, że firmy w pełni wdrażające cyfrowe technologie notują wzrost efektywności i zyskowności. Automatyzacja sprzedaży i generowania dokumentów staje się standardem, a blisko 40% przedsiębiorstw planuje inwestycje w te technologie w najbliższych latach, co wskazuje na rosnące zainteresowanie automatyzacją.

Digitalizacja biznesu a dostępne narzędzia

Jakie narzędzie wybrać do automatyzacji procesów w firmie? Warto rozważyć FlowDog –platformę, która ze względu na swoją elastyczność i indywidualne podejście do klienta, jest z sukcesem wdrażana zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i mniejszych przedsiębiorstwach. FlowDog napędza cyfrową rewolucję w firmach, obsługując klientów takich jak Eden Springs, Ringier Axel Springer (wydawca Forbes, Newsweek i Onet), a także Leroy Merlin, OBI i wielu innych.

/> />

- Dzięki FlowDog co miesiąc obsługiwane są dziesiątki tysięcy dokumentów przez około 10 000 użytkowników. Czas generowania dokumentu sprzedażowego, np. oferty, może zmniejszyć się z kilkudziesięciu minut do mniej niż 5 minut. Średnia liczba błędów w ofertach spada z kilkunastu procent do pojedynczych przypadków. Maleje również nakład pracy na zapewnienie aktualności i zgodności wykorzystywanych szablonówze standardami marketingowymi– mówi Katarzyna Wiktorowicz, dyrektor działu marketingu FlowDog.

Pozytywne zmiany potwierdzają też firmy, które zdecydowały się na wdrożenie FlowDoga.

- Wdrożenie narzędzia FlowDog, pozwalającego generować spersonalizowane oferty dla klienta już na etapie pierwszej rozmowy handlowej, pozwoliło nam zautomatyzować, a także przyspieszyć proces obsługi klienta oraz sam proces finalizacji sprzedaży. Bezpośrednio po zakończonej rozmowie klienci otrzymują spersonalizowany dokument przedstawiający ustalone warunki i rodzaj produktu. Jest to elektroniczne potwierdzenie zamówienia, które nie wymaga od klienta jego drukowania. Wprowadzenie tego rozwiązanie w Eden Springs zdecydowanie wpłynęło na oszczędność czasu zarówno po stronie klienta, jak i naszego zespołu Customer Service oraz przyczyniło się do wzrostu jakości i tempa wykonywanej pracy. Finalnie cały proces ma bezpośredni wpływ na wzrost sprzedaży usług firmy Eden Springs oraz podniesienie poziomu satysfakcji naszych klientów - mówi Mariusz Niewiadomski, Customer Care Director Poland & Baltics at Eden Springs

Zaawansowane raportowanie i analiza danych

Kolejnym znaczącym atutem korzystania z narzędzia takiego jak FlowDog jest możliwość zaawansowanego raportowania i analizy danych. Pozwala to na bieżąco monitorować wyniki pracy. Użytkownicy mogą w łatwy i szybki sposób generować raporty, które pozwalają zweryfikować osiągnięte rezultaty i podejmować trafne decyzje.

- FlowDog zmienia sposób, w jaki firmy podchodzą do cyfryzacji, przynosząc wymierne korzyści, które napędzają ich sukces. Automatyzacja procesu przygotowywania ofert, umów i zamówień z FlowDog przynosi znaczące oszczędności czasowe i finansowe. Działy handlowe są w stanie efektywnie generować większą liczbę dokumentów w krótszym czasie, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wydajności zespołu – podsumowuje Katarzyna Wiktorowicz.

Więcej informacji o FlowDog można znaleźć na stronie www.FlowDog.io