Jednym z priorytetowych celów Grupy Żabka są działania wspierające ochronę klimatu. Organizacja realizuje kompleksową Strategię Odpowiedzialności, zintegrowaną ze strategią biznesową. Składa się ona z czterech filarów: „Zrównoważony styl życia”, „Pozytywny wpływ na otoczenie”, „Odpowiedzialna organizacja” i „Zielona planeta”. Filar „Zielona planeta” określa ambicje Grupy Żabka w zakresie minimalizacji jej śladu środowiskowego w całym łańcuchu wartości. Transport i logistyka w 2023 r. po raz kolejny stały się kluczowym obszarem działań firmy na rzecz dekarbonizacji, jako że odpowiadają za ponad połowę emisji z zakresu 1 i 2.

Emisje gazów cieplarnianych do atmosfery Żabki klasyfikowane do zakresu 1 (czyli bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych ze źródeł, które stanowią własność organizacji lub które organizacja kontroluje) wynikają przede wszystkim ze spalania paliw w instalacjach firmy w jej centrach logistycznych, a także z procesów chłodniczych oraz z wykorzystania firmowej floty pojazdów.

Ze względu na skalę prowadzonej przez firmę działalności logistycznej, wszelkie inicjatywy służące zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko przynoszą znaczne korzyści. Organizacja realizuje szereg inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Zadbała również o to, aby 100% energii używanej w jej centrach logistycznych było objętych gwarancjami pochodzenia.

/> />

Dostawy do sklepów a dekarbonizacja

– Dostarczanie towarów do ponad 10 tys. sklepów to duże wyzwanie. Uwzględniając przyjęty plan dekarbonizacji poszukujemy rozwiązań pozwalających na optymalizację zużycia czynników chłodniczych przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanych produktów i terminowości dostaw do franczyzobiorców. We wrześniu 2021 r. pilotażowo uruchomiliśmy dedykowany transport, który wówczas dotyczył kilkudziesięciu sklepów obsługiwanych bezpośrednio przez Centrum Logistyczne Komorniki. W ciągu blisko 3 lat proces objął już ponad 7 tys. sklepów obsługiwanych na co dzień w tym modelu - mówi Katarzyna Słabowska, Dyrektor ds. logistyki w Grupie Żabka.

Transport realizowany jest dwukomorowymi autami chłodniczymi, pozwalającymi na przewóz towarów zarówno mroźniczych, jak i chłodniczych. Taki model dostaw nie tylko ogranicza zużycie suchego lodu, a więc i emisji dwutlenku węgla, ale również pozwala na efektywniejsze wykorzystanie floty transportowej i ograniczenie kosztów transportu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości dostaw zrealizowanych z zachowaniem ciągu chłodniczego.

Z myślą o swoich franczyzobiorcach w tym roku Żabka uruchomiła także projekt Dostaw na Dziś (DnD), który polega na realizacji dostawy do sklepu w dniu złożenia zamówienia. Jego główną korzyścią jest zwiększenie dostępności towaru w sklepach, w tym sezonowych, szczególnie w godzinach porannego szczytu sprzedażowego. Dzięki projektowi Żabka ma możliwość jeszcze efektywniej wykorzystywać swoją infrastrukturę magazynową, a dzięki temu zwiększać dynamikę rozwoju transportu dedykowanego.

Grupa Żabka dekarbonizuje również flotę firmową, przede wszystkim poprzez systematyczną wymianę aut na modele o napędzie hybrydowym. Obecnie flota składa się z ponad 900 aut hybrydowych, 300 hybryd typu plug-in oraz 30 samochodów z napędem w pełni elektrycznym. Ponadto organizacja wdrożyła Politykę Mobilności, określającą zasady i dobre praktyki w zakresie podróżowania dla pracowników i współpracowników. Skuteczność tych działań zwiększają zainstalowane przez firmę ładowarki do samochodów oraz specjalny program motywujący kierowców do ekonomicznej i bezpiecznej jazdy. Pozytywny wpływ wywarło również wprowadzenie programu motywacyjnego „Drive the Future”, który objął wszystkich użytkowników floty własnej. Program składa się z cyklu edukacyjnego opartego o webinary, comiesięcznej rywalizacji z atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych, a także z aplikacji, dzięki której w cyklach dziennych każdy kierowca może obserwować swoje wyniki i styl jazdy.

– Skuteczna transformacja w kierunku dekarbonizacji wymaga nakładu pracy wielu osób w całej organizacji. Dlatego też w 2023 r. skupiliśmy się na budowaniu zaangażowania i kształtowaniu współpracy. Aby wzmocnić to zaangażowanie, włączyliśmy m.in. cele dekarbonizacyjne do naszego rocznego systemu premiowego – mówi Katarzyna Wanat-Lipowska, Head of decarbonization w Grupie Żabka.