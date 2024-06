Do końca tego roku do Polski powinny trafić środki z dwóch wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w sumie kilkadziesiąt mld złotych – poinformowała dziś minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do tej pory nasz kraj otrzymał blisko 50 mln złotych z KPO. Obecnie trwają nabory na sfinansowanie konkretnych projektów w ramach tych funduszy.

Do końca tego roku do Polski powinny trafić środki z dwóch wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, w sumie kilkadziesiąt mld złotych – poinformowała dziś minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do tej pory nasz kraj otrzymał blisko 50 mln złotych z KPO. Obecnie trwają nabory na sfinansowanie konkretnych projektów w ramach tych funduszy. Podczas porannego spotkania z dziennikarzami szefowa MFiPR przekazała, że na finale jest trwająca od końca kwietnia rewizja Krajowego Planu Odbudowy. – Do końca lipca rewizja powinna zostać zamknięta – powiedziała Pełczyńska-Nałęcz. 30 kwietnia rząd Donalda Tuska podjął decyzję o renegocjowaniu z Komisją Europejską m.in. przeniesienia Funduszu Elektromobilności z części grantowej KPO do części pożyczkowej. Uwolnione środki mają zostać przeznaczone m.in. na bezpieczeństwo żywności i rolnictwa (2,6 mld zł), dopłaty do zakupu aut elektrycznych (1,6 mld zł), szpitale powiatowe (648 mln zł), ocieplenie bloków i kamienic (605 mln zł), cyfryzację samorządów (549 mln zł) oraz sprzęt dla nauczycieli klas I-III (173 mln zł). Minister Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, iż rządowi udało się wynegocjować 95 proc. tego, co sobie założył. – Inaczej jest w przypadku pozostałych 5 proc., które dotyczą wsparcia i realizacji planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy – wyjaśniła Pełczyńska-Nałęcz. Sprawa nie jest jeszcze zamknięta – rząd ma wrócić do niej przy okazji kolejnej rewizji KPO, która nastąpi prawdopodobnie w pierwszej połowie tego roku. – Komisja Europejska nie mówi nie, wrócimy do tego później – zaznaczyła Pełczyńska-Nałęcz. Pod koniec wakacji rząd planuje złożyć do Komisji Europejskiej kolejne dwa wnioski o wypłatę środków z ramach Krajowego Planu Odbudowy. – Oczekujemy, że środki otrzymamy do końca tego roku – zaznaczyła minister funduszu i polityki regionalnej. Przypomniała, że obecnie „masowo” trwają nabory wniosków na realizację konkretnych projektów w ramach KPO. – Przykładowo, tylko w czerwcu został otwarty nabór na 450 mln złotych na rozwój badań medycznych i innowacji w tym zakresie. Dla operatorów transportu publicznego jest to 865 mln złotych na zakup tramwajów – wskazała Pełczyńska-Nałęcz. W sam tylko poniedziałek otwarte zostały dwa nabory – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na inwestycje w innowacje środowiskowe, a także w ramach reformy „e-kompetencje” na tzw. kluby cyfrowe. – Chodzi o budowanie kompetencji cyfrowych w grupach społecznych, które mają je mniejsze – tłumaczyła Pełczyńska-Nałęcz, Dokładna lista naborów dostępna jest na stronach resortu funduszy i polityki regionalnej. 15 kwietnia do Polski z Komisji Europejskiej wpłynęło prawie 27 mld zł z pierwszego wniosku o płatność z KPO. W sumie nasz kraj otrzymał wraz z zaliczką, ponad 48 mld zł z blisko 256 mld zł, które są przeznaczone dla naszego kraju w ramach Funduszu Odbudowy UE. Pieniądze te, jak informowało MFiPR, mają zostać przeznaczone m.in. na program „Czyste Powietrze” (ponad 1,6 mld zł), dostęp do bardzo szybkiego internetu na obszarach tzw. białych plam (ponad 720 mln zł), poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego (m.in. modernizacja przejazdów kolejowych, ponad 570 mln zł), bezpieczeństwo transportu (m.in. modernizacja niebezpiecznych punktów, budowa obwodnic oraz instalacji urządzeń nadzoru ruchu drogowego; blisko 400 mln zł), wsparcie MŚP w rolnictwie (ponad 250 mln zł), nowe miejsca w żłobkach, żłobki i klubiki dziecięce (ponad 200 mln zł), kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe oraz uczenie się przez całe życie (ponad 160 mln zł), a także vouchery na laptopy dla nauczycieli (ponad 150 mln zł).