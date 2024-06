Dojazd w regiony turystyczne będzie łatwiejszy, ale część odcinków zostanie otwartych dopiero po wakacjach.

Jak dotąd ten rok nie obfitował w spektakularne otwarcia tras szybkiego ruchu. Jedynie ponad tydzień temu oddano do użytku brakujący, pięciokilometrowy odcinek obwodnicy Koszalina w ciągu drogi S6. Inwestycja była opóźniona aż o około czterech lat. Przez niestabilne podłoże i występowanie drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem trzeba było dokonać dużych zmian w projekcie. Między węzłami Koszalin Wschód a Sianów Zachód kierowcy mają do dyspozycji jedną jezdnię na 800-metrowej estakadzie. Druga nitka ma być oddana w ciągu kilku tygodni. Już teraz dojazd do nadmorskich miejscowości Pomorza Zachodniego jest łatwiejszy, bo nie trzeba przejeżdżać przez Koszalin.

Nowa droga na Dolnym Śląsku

W wakacje można się spodziewać udostępnienia kilku innych ważnych tras. Drogowcy z Dolnego Śląska odliczają ostatnie dni do otwarcia 16-kilometrowego odcinka S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry. Znajdą się tam dwa tunele – jeden o długości 320 m koło miejscowości Gostków i dłuższy, mierzący 2,3 km między miejscowościami Sady Górne i Nowe Bogaczowice. Do jego przebicia używano m.in. materiałów wybuchowych. Podziemny przejazd będzie niemal tak długi jak ten pod warszawskim Ursynowem na S2, który ma 2355 m. Nowy odcinek trasy S3 powinien być oddany ok. połowy lipca. Ostateczna data zależy jednak od wydania przez nadzór budowlany pozwolenia na użytkowanie.

Nowy odcinek pozwoli m.in. szybciej dotrzeć do Ardszpaskich Skał – popularnego skalnego miasta w Czechach. Na przedłużeniu trasy S3 ma powstać brakujący odcinek autostrady D11, którą dotrzemy do Pragi. W zeszłym roku Czesi wybrali do budowy 21 km z Trutnova do granicy z Polska firmę Budimex. Od rozstrzygnięcia odwołało się jednak konsorcjum czesko-słowacko-węgierskie. W efekcie polsko-hiszpańska firma została wykluczona z przetargu.

Ułatwienia dla kierowców w Małopolsce

Kolejnych ułatwień można się wkrótce spodziewać w Małopolsce. W sierpniu ma być oddany pięcio kilometrowy fragment S7 z Miechowa do Szczepanowic. Podróż z Warszawy do Krakowa może się w efekcie skrócić o kilkanaście minut. W sierpniu drogowcy będą mieli także dobre informacje dla wyjeżdżających na Mazury. Otwarty zostanie 13-kilometrowy fragment S16 z miejscowości Borki Wielkie do Mrągowa. W rezultacie do tego ostatniego miasta łatwiej będzie dotrzeć od strony Warszawy i Olsztyna.

Najpewniej w sierpniu znikną też niemal wszystkie utrudnienia na blisko siedmiokilometrowym odcinku S1 z Podwarpia do Dąbrowy Górniczej.

Pod koniec wakacji pojedziemy zaś nowymi odcinkami autostrady A2 na wschód od Warszawy. Otwarte mają być drogi Kałuszyn – Groszki i Siedlce Zachód – Siedlce Południe. Pośrodku brakować będzie jeszcze kilkunastokilometrowego fragmentu, który zostanie ukończony wiosną przyszłego roku. Oddanie dwóch wspomnianych części A2 powinno jednak usprawnić przejazd z Warszawy w stronę Siedlec.

Nowy odcinek Via Baltica i obwodnica Krakowa

Kilku nowości na drogach można się spodziewać już po wakacjach. We wrześniu pojedziemy brakującym odcinkiem trasy Via Baltica koło Łomży. Na razie zostanie udostępniona jedna jezdnia, ale to i tak będzie spore ułatwienie, bo w drodze do Ełku, Suwałk czy, dalej, kierunku krajów nadbałtyckich nie trzeba będzie przejeżdżać przez Łomżę, gdzie kierowcy często utykają w korkach. Via Baltica przejmie także ciężarowy ruch tranzytowy w stronę Litwy, który teraz korzysta z trasy S8 i drogi krajowej nr 8 przez Augustów.

Jesienią otwarta zostanie północna obwodnica Krakowa (trasa S52) od węzła Modlnica do węzła Kraków Mistrzejowice. Ukończona zostanie także ekspresowa wylotówka ze stolicy Małopolski w kierunku Warszawy. Chodzi o 14-kilometrowy fragment S7 od węzła Mistrzejowice do miejscowości Widoma. Tym samym dawna i obecna stolica Polski wreszcie zostaną spięte drogą ekspresową. Na obwodnicy Krakowa będzie brakować tylko kilkukilometrowego odcinka S7 do węzła Kraków Nowa Huta. Będzie on oddany najpewniej w przyszłym roku po dokończeniu węzła Kraków Mistrzejowice. Ten ostatni musiał zostać nieco przeprojektowany, bo dwa lata temu drogowcy zorientowali się, że proponowane wcześniej rozwiązania będą tworzyć korki.

Dłuższa zakopianka i koniec budowy trasy S3

Jesienią o ponad 16 km wydłuży się zakopianka, bo oddana do ruchu ma być dwujezdniowa droga nr 47 od miejscowości Rdzawka na południe od Rabki do Nowego Targu.

GDDKiA zapowiada też, że pod koniec roku zostanie ukończona trasa S3 na północy Polski. Chodzi o 33-kilometrowy odcinek przebiegający w większości na wyspie Wolin – od Troszyna do Świnoujścia.

– Tym samym powstanie nowoczesny szlak komunikacyjny o długości ok. 470 km łączący porty w Świnoujściu i Szczecinie, poprzez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Legnicę z Czechami. Całą trasę ze Świnoujścia do granicy będzie można przejechać pod koniec w 2024 r. w nieco ponad 4 godz. – mówi Krzysztof Nalewajko z biura prasowego GDDKiA.

Do końca roku zostaną także oddane: obwodnica Gryfina (dk nr 31) i druga część łącznika brzeskiego (dk nr 75), która m.in. ułatwi dojazd do autostrady A4. Przed zimą długość tras szybkiego ruchu powinna osiągnąć ok. 5250 km. ©℗