Doświadczenie, profesjonalna obsługa, doradztwo, niestandardowe rozwiązania wpisujące się w potrzeby rynku to elementy które wyróżniają Pekao Leasing. Zaufanie jakim obdarzają nas klienci pozwala nam rosnąć szybciej niż rynek. To klienci determinują nas do ciągłej zmiany, do udoskonalania procesów i produktów aby móc skutecznie wspierać ich biznes

Zgodnie z raportem Związku Polskiego Leasingu (ZPL) branża leasingowa zamknęła rok 2023 rekordowym wynikiem 102,5 mld zł. Dynamika sektora wyniosła 16,3 proc. r/r. Według danych ZPL leasingiem finansuje się prawie 30 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych w polskiej gospodarce. Pekao Leasing dzięki zaufaniu klientów i rozwiniętej współpracy z dostawcami osiągnęło w 2023 r. rekordowy wynik w kwocie 7 mld zł sfinansowanych aktywów, z dynamiką 25 proc. r/r. To wynik lepszy o prawie 9 pkt proc. od średniej dynamiki sektora leasingu.

Największy udział w portfelu aktywów finansowanych przez spółki leasingowe, bo aż 72 proc., stanowiły pojazdy. W I kw. 2024 r. odsetek ten wzrósł do 75 proc. Motorem tego wzrostu były i nadal są pojazdy lekkie. Dynamika wzrostu w tym segmencie wyniosła w I kw. br. ponad 34 proc.

W strategii Pekao Leasing w 2023 r. postawiliśmy właśnie na ekspansję w obszarze finansowania pojazdów lekkich. I tak się stało – nasza dynamika wzrostu w tym segmencie w 2023 r. sięgnęła 40 proc. W tym roku kontynuujemy wzrost. W I kw. 2024 r. dynamika r/r wyniosła 37 proc.

Specjalna oferta dla dealerów

Wiedzieliśmy, że aby osiągnąć zamierzone cele w obszarze finansowania pojazdów lekkich, należy rozszerzyć i zacieśnić współpracę z dealerami samochodowymi. Prześledziliśmy customer journey i customer experience z punktu widzenia dealera i klienta końcowego. Na tej podstawie wprowadziliśmy nowe rozwiązania w zakresie automatyzacji procesu decyzyjnego, uproszczenia procedur dla klientów z segmentu Mikro i MŚP oraz otworzyliśmy się na finansowanie dużych flot dla naszych klientów.

Kluczowym produktem, który jest niezbędny w ramach współpracy z dealerami, okazało się finansowanie stocku (pojazdów wystawionych na sprzedaż i demonstracyjnych). W Pekao Leasing wypracowaliśmy rozwiązania, które pozwalają nam masowo oferować ten produkt do finansowania pojazdów nowych i używanych, w tym również ekspozycyjnych przeznaczonych do sprzedaży oraz demonstracyjnych i zastępczych. W zależności od specyfiki biznesu dealer może skorzystać z linii kredytowej w złotych i w euro. Każdy model współpracy na podstawie finansowania stocku jest dopasowany do potrzeb i możliwości naszego partnera. Dodatkowo dealer, który współpracuje z nami również w zakresie finansowania klientów końcowych, może skorzystać z bardzo korzystnego modelu finansowania stocku.

Dzięki elastycznemu podejściu, otwartości na potrzeby naszych klientów, dużemu zaangażowaniu i determinacji, nie tylko pracowników Departamentu Sprzedaży, lecz także pracowników Departamentu Operacji , produkt finansowania stocku rozwija się, a portfel dealerów korzystających z naszych usług stale rośnie. Obecnie łączna suma limitów, jaką dealerzy mają do wykorzystania w ramach finansowania stocku, przekracza 400 mln zł. Biorąc pod uwagę kolejne projekty, które mamy do zrealizowania, zakładamy znaczący wzrost tej wartości.

Maszyny, urządzenia i pojazdy ciężkie

Produkt finansowania stocku z powodzeniem sprawdza się również u dealerów maszyn i urządzeń, maszyn rolniczych oraz transportu ciężkiego. Wszędzie tam, gdzie mamy wypracowane relacje z dostawcami i widzimy obopólne korzyści, finansowanie stocku pomaga nam przejść na wyższy poziom biznesowy z naszymi partnerami oraz przynosi pozytywne efekty dostawcom i naszej spółce. Stale inwestujemy w rozwój tego produktu zarówno po stronie rozwiązań IT, jak i zwiększając liczbę członków zespołu obsługi naszych klientów.

Dla Pekao Leasing ważną branżą jest transport ciężki. Pomimo spadku inwestycji w tym sektorze w I kw. 2024 r. nasz udział w rynku finansowania ciągników siodłowych i naczep niezmiennie przekracza 10 proc. Wiemy, że każdy klient ma różne potrzeby, dlatego oferujemy harmonogramy spłat dopasowane do specyfiki klientów i koniunktury na rynku. Potrafimy również budować modele finansowania na podstawie gwarancji odkupu udzielanych przez producentów i dealerów.

Mamy wiedzę i doświadczenie w inwestycjach, gdzie przedmiotem finansowania są maszyny i urządzenia, szczególnie w przypadku skomplikowanych instalacji, takich jak linie produkcyjne, które ze względu na czasochłonność montażu wymagają płatności do dostawców w transzach. Dzięki doświadczeniu naszych pracowników potrafimy wypracować rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo wszystkim stronom transakcji. W przypadku dużych instalacji to bardzo ważne, żeby każda strona miała zapewniony komfort pracy, ale i bezpieczeństwo prawne i finansowe. Maszyny stanowią większą część naszego portfela, a nasz udział w rynku finansowania maszyn poligraficznych, produkcji tworzyw sztucznych czy obróbki metalu przekracza 17 proc.

Pekao Leasing jest od trzech lat obecne również na rynku finansowania maszyn rolniczych, który w ostatnim czasie ze względu na zmiany legislacyjne nieco wyhamował. Po przyjęciu zmian w przepisach wróciliśmy do pełnej oferty produktowej, z której mogą skorzystać zarówno rolnicy indywidualni, jak i firmy usługowe i dealerzy maszyn rolniczych. Możemy się pochwalić programami finansowania fabrycznego wypracowanymi wspólnie z kilkoma czołowymi producentami sprzętu rolniczego. To szczególnie ważne dla naszych wspólnych klientów, którzy mogą skorzystać z finansowania na bardzo atrakcyjnych warunkach, często poniżej cen, jakie są dostępne na rynku. Jest to możliwe, ponieważ producenci partycypują w kosztach finansowania klientów, którzy decydują się na zakup konkretnych maszyn, a my jako finansujący potrafimy przygotować odpowiednie umowy.

Trendy i plany

Ważną grupą klientów, zarówno dla naszej spółki, jaki i dla całej branży leasingowej, jest segment Mikro i MŚP. Przedsiębiorstwa o obrotach do 5 mln zł odpowiadają za 49 proc. inwestycji w leasingu. Te sektory, według ekspertów, będą wyznaczać kierunek, w którym podąży branża leasingowa. To te przedsiębiorstwa będą miały największy wpływ na to, jak nasze działania, dostosowywane do potrzeb rynku, będą się zmieniać. Pekao Leasing jako część Grupy Banku Pekao S.A. jest gotowa na takie wyzwania. Aby transakcje w tych segmentach mogły być procesowane efektywnie i szybko, wprowadziliśmy automatyzację w procesach decyzyjnych i znacząco ograniczyliśmy liczbę wymaganych dokumentów i informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o udzieleniu finasowania. Koncentrujemy się na aktywie, którego jesteśmy właścicielem.

Mamy również ofertę dla start-upów, w przypadku których aktywo jest naszym jedynym zabezpieczeniem. Dla takich klientów leasing staje się idealnym rozwiązaniem, pozwalającym na nabycie pojazdów czy maszyn niezbędnych do rozpoczęcia działalności.

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej nasi klienci są coraz bardziej zainteresowani inwestowaniem w prośrodowiskowe rozwiązania, takie jak: energia odnawialna, pojazdy elektryczne czy inne ekologiczne technologie. Wskazuje na to liczba składanych wniosków dotyczących tego typu inwestycji. Oczekuje się, że leasingodawcy dostosują swoje oferty do tych potrzeb, oferując specjalne programy dla finansowania aktywów „zielonych”. Pekao Leasing działa zgodnie ze strategią ESG Banku Pekao S.A., współpracuje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w finansowaniu zielonych aktywów oraz BOŚ Bankiem w zakresie programu „Mój elektryk”. Finansuje również inwestycje w fotowoltaikę, banki energii oraz maszyny energooszczędne.

W ostatnich latach obserwujemy, jak pod wpływem oczekiwań klientów i dostawców zmienia się branża leasingu w kontekście dostępności oferty czy zautomatyzowania procesu zawarcia umowy za pomocą platform cyfrowych. Ten postęp technologiczny jest podyktowany z jednej strony oczekiwaniem rynku, a z drugiej efektywnością spółek leasingowych. Aby oferować produkt masowy, powtarzalny, oparty na jasnych dla klienta zasadach, niezbędne są inwestycje w przeniesienie jak największej ilości transakcji leasingu na platformy cyfrowe. Klienci mogą sami zarządzać umowami leasingu za pomocą aplikacji i platform internetowych. Oszczędzamy wspólnie czas i zwiększamy efektywność. W Pekao Leasing nieustannie pracujemy nad automatyzacją procesów i optymalizujemy nasze kanały cyfrowe tak, aby nasi obecni i przyszli klienci mieli z nami jak najszybszy i jak najłatwiejszy kontakt.

W roku 2024 branża oczekuje przełomu w zakresie regulacji prawnych, które pozwolą na pełną digitalizację procesu zawierania umowy leasingu. Dzięki temu umowa leasingu stanie się jeszcze bardziej powszechnym i przystępnym źródłem finansowania.

Nasze plany na przyszłość to dalszy rozwój w zakresie finansowania pojazdów lekkich. Chcemy zwiększyć finasowanie w tym segmencie na poziomie przewyższającym zakładaną dynamikę sektora leasingu.

Na rynku pojazdów ciężkich oraz maszyn i urządzeń Pekao Leasing radzi sobie bardzo dobrze. Jesteśmy jednym z liderów w tych segmentach i chcemy utrzymać naszą pozycję. Zdecydowanie natomiast chcemy rosnąć w obszarze finansowania sektora rolnego. Pomimo małego popytu na maszyny rolnicze, jaki obecnie widzimy, liczymy na odbicie w drugiej połowie roku, kiedy udostępnione zostaną nowe programy dotowane ze środków europejskich.

Kluczowe wartości Zależy nam na tym, żeby nasi klienci postrzegali Pekao Leasing jako nowoczesną instytucję finansową, otwartą na niestandardowe rozwiązania, zawsze stawiającą potrzeby i ich oczekiwania na pierwszym miejscu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi pracownicy, którzy niezależnie od tego, jaką rolę odgrywają w organizacji, rozumieją potrzeby biznesowe klienta, wiedzą, po co i dlaczego wykonują dane czynności. Nasi pracownicy w zdecydowanej większości to kreatywni i otwarci na nowe rozwiązania eksperci, którzy nie tyko znakomicie znają się na swojej pracy, lecz także w swoich działaniach kierują się pasją i determinacją, a wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Standardy postępowania pracowników Grupy Pekao kształtują wartości określone słowami: „Prosto”, „Razem”, „Odważnie” i „Odpowiedzialnie”. Tak właśnie pracujemy i dzięki temu osiągamy coraz większe sukcesy, jesteśmy dobrym i szanowanym partnerem w biznesie.

Partner

/> />









Czytaj więcej w dodatku DGP Finansowanie dla Firm