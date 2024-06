Europejski Bank Centralny ogłosił w czwartek ważną decyzję – stopy procentowe w strefie euro zostały obniżone o 25 punktów bazowych, zgodnie z przewidywaniami większości ekspertów. To pierwszy taki ruch od czasów pandemii Covid-19 w 2020 roku. Nowa stopa depozytowa wynosi teraz 3,75%.

Analitycy z Allianz Trade zauważają, że EBC dołącza do innych europejskich banków centralnych, które już wcześniej rozpoczęły cykle obniżek stóp procentowych. Mimo łagodzenia polityki stóp, EBC będzie nadal zacieśniać politykę ilościową, zwiększając wartość operacji do około 36 mld EUR miesięcznie. To jest wynikiem decyzji o ograniczeniu reinwestycji w programie PEPP od lipca oraz wygaszaniu programu APP.

Niepewność geopolityczna, wybory w USA i ryzyko inflacji mogą spowodować przesunięcie dalszych obniżek na 2025 rok. Ostateczna stopa procentowa ma wynieść 2,5%, z realną neutralną stopą na poziomie 0,5%.

Tymczasem, polski bank centralny utrzymał stopy procentowe na poziomie 5,75%. Analitycy przewidują, że obniżki w Polsce mogą nastąpić dopiero w 2026 roku.