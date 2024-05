Firma Mikomax, projektant, producent, dystrybutor mebli biurowych oraz kabin akustycznych, została nagrodzona przez IFS za skuteczne i sprawne zintegrowanie rozwiązań IFS oraz za aktywne dzielenie się swoimi doświadczeniami, dzięki czemu stała się autorytetem dla innych użytkowników systemu.

„Jej zaangażowanie w promowanie najlepszych praktyk oraz rozwój społeczności IFS jest bardzo ważnym elementem naszej współpracy. Na co dzień bardzo skutecznie wykorzystują narzędzia IFS do wsparcia efektywności operacyjnej i rozwoju innowacyjności w swojej branży” – zaznaczono w uzasadnieniu nagrody przyznanej podczas konferencji, która odbyła się w Warszawie w dniach 14-15 maja tego roku.

Firma dostarcza meble biurowe i kabiny akustyczne do klientów na całym świecie. Produkcję kabin rozpoczęła w 2015 roku. W trakcie pandemii zapotrzebowanie na ten produkt wzrosło w sposób zasadniczy. Dzięki połączeniu w 2022 roku z koncernem Haworth spółka może rozwijać się jeszcze intensywniej, zdobywając kolejne rynki. Ambitne plany nie byłyby możliwe bez nowych technologii i odpowiedniego systemu, który scalałby procesy w przedsiębiorstwie.

IFS odgrywa w organizacji bardzo ważną rolę. - Dziś, w świecie tak bardzo zdigitalizowanym, bez dobrego systemu informatycznego żadna z firm nie jest w stanie odnieść sukcesu. IFS odgrywa jedną z kluczowych ról, jeśli chodzi o zarządzanie przepływem informacji, zarządzanie poszczególnymi procesami – mówił Arkadiusz Szafrański, dyrektor IT w firmie Mikomax. - Dziś nie ma nawet jednego kluczowego biznesowego procesu w firmie, który nie byłby realizowany przez IFS – dodaje.

IFS wykorzystywany jest w przedsiębiorstwie od fazy projektowania produktów, poprzez produkcję, magazynowanie, zakupy, księgowość, kontroling, po działalność handlową i kontakt z klientem. Jest zintegrowany z systemem MES (Manufacturing Execution System), czyli systemem raportowania postępów prac na produkcji, który gromadzi i przetwarza dane produkcyjne zbierane w czasie rzeczywistym.

- Na MES-ie raportujemy operacje, raportujemy braki, rejestrujemy zdjęcia z realizacji produkcji, zgłaszamy wykonania zleceń doróbkowych, zgłaszamy protokoły braków związane z kontrolą jakości itd. Zarejestrowane w MES dane wracają do IFS, dając nam rzeczywistą informację na temat czasów, ilości, jakości, kosztów. Dzięki temu mamy komplet informacji dotyczących realizowanej produkcji – informuje Szafrański.

Spółka od lat korzysta z systemu klasy ERP IFS Applications, począwszy od wersji 2003.

W 2020 roku uruchomiła system IFS 10. W ciągu dwunastu miesięcy wdrożyła go w obszarach projektowania, planowani, produkcji, zakupów, finansów, kontrolingu, kadr i płac, magazynu, sprzedaży. To był pierwszy etap prac. Drugi, obejmujący magazyn wysokiego składowania, procesy mobilne, estymator produktów i CRM, Mikomax zaczął realizować po trzech miesiącach stabilizacji. Obecnie system IFS obsługuje ponad 500 użytkowników.

Spółka wraz z zespołem wdrożeniowym wciąż dostrzega nowe możliwości zastosowania systemu,projekt jest rozwijany o kolejne obszary. Podczas wdrażania rozwiązania duży nacisk położono między innymi na automatyzację procesów. To przełożyło się na przyspieszenie realizacji zamówień i zmniejszyło liczbę błędów. System, poza automatyzacją, miał też być integratorem procesów, co pozwoliło przedsiębiorstwu wejść na wyższy poziom rozwoju i poprawiło efektywność jego działalności oraz skuteczność zarządzania.

Zarząd ma dostęp do bieżących danych, dzięki czemu może szybciej i lepiej reagować, planować zasoby. Pracownicy mają z kolei dostęp do narzędzi, które usprawniają wyceny, pozwalają w pełnikontrolować koszty wytworzenia i czas realizacji zamówienia. Uruchomione zostały funkcjonalności, które wspomagają planowanie produkcji, w tym symulatory (tak zwane wizualizatory produkcji). Wszystko to prowadzi do umocnienia pozycji rynkowej spółki. Rozwiązania technologiczne dają jej wiele przewag konkurencyjnych.

Arkadiusz Szafrański od ponad dwudziestu lat zajmuje się wdrażaniem systemu IFS w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych reprezentujących różne sektory gospodarki.- Nie wyobrażam sobie funkcjonowania firmy w żadnej z tych branż bez dobrego systemu.

A IFS jest na pewno jednym z najlepszych systemów tej klasy w swojej dziedzinie – podsumowuje.