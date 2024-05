Piotr Regulski został powołany na prezesa zarządu ElektroMobility Poland. Spółka zajmuje się produkcją polskiego auta elektrycznego - Izery.

Jak przekazała spółka w komunikacie, nowym prezesem Izery został Piotr Regulski, który obowiązki zacznie pełnić od dzisiaj - 20 maja 2024 roku.

"Decyzją Rady ze składu Zarządu Spółki z dniem 19 maja 2024 r. został odwołany Paweł Poneta, który od 8 kwietnia br. pełnił obowiązki Prezesa Zarządu. Paweł Poneta pozostaje w Radzie Nadzorczej EMP. W Zarządzie Spółki – na stanowisku Członka Zarządu ds. Finansowych – pozostał Sławomir Bekier" - podano.

Kim jest Piotr Regulski nowy prezes Izery?

Spółka przekazała, że Piotr Regulski jest specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego.

"Współpracował z firmami z branży usługowej, produkcyjnej i nowych technologii w kraju i za granicą. Do 2017 r. związany był z Grupą Impel, największą w Polsce grupą specjalizującą się w obsłudze procesów biznesowych i pomocniczych. Od 2019 r. był członkiem zarządu Ruch S.A., a w latach 2020-2021 pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej firmy. W latach 2021-2022 zasiadał w zarządzie Energa Logistyka" - czytamy.

Czy Izera powstanie?

Czy Izera powstanie? Takie pytanie zadał Nikodem Chinowski, dziennikarz DGP, Piotrowi Zarembie, poprzedniemu prezesowi ElectroMobility Poland.

– Głęboko w to wierzę. Nie ma racjonalnego powodu, aby nie doprowadzać tego projektu do końca. W ciągu ostatnich dwóch lat nie tylko wypełniliśmy wszystkie zapisy z umowy inwestycyjnej, ale osiągnęliśmy znacznie więcej. Myślę tu przede wszystkim o przekonaniu naszego partnera – koncernu Geely – do współdzielenia mocy produkcyjnych w fabryce w Jaworznie. Wynegocjowaliśmy także z partnerem pakiet umów niezbędnych do realizacji następnego etapu projektu. Te umowy są gotowe do podpisu i czekają tylko na strategiczne decyzje właścicielskie – odpowiedział ówczesny prezes.