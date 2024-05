- Oferujemy programy obsługiwane przez platformy startowe, programy inkubacyjne dla osób fizycznych, które dysponują wyłącznie pomysłem i czują, że ta innowacyjność może powodować to, że ktoś będzie chciał za to płacić – powiedział Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP.

- Platformy startowe to 6 konsorcjów działających w Polsce Wschodniej – wyspecjalizowane inkubatory wsparte ośrodkami akademickimi, które bezpłatnie pomogą zweryfikować model biznesowy po to, aby stworzyć spółkę kapitałową. Po takiej inkubacji founder zostaje ze spółką kapitałową, przygotowanym produktem, pewnymi kierunkami rozwoju, możliwościami wdrożenia produktu i z tym rozwiązaniem zapraszamy go do PARP – wyjaśniał Marcin Seniuk.

Jak dodał, PARP oferuje spółkom, które przeszły inkubację w platformach startowych do 600 tys. złotych.