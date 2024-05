- Tu w Katowicach, w Polsce, na Europejskim Kongresie Gospodarczym przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier polskiego rządu Donald Tusk przedstawili plan dla Europy na kolejne 5 lat – powiedział DGP Wojciech Kuśpik, prezes PTWP, twórca idei Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Bardzo wybrzmiała obronność, bardzo wybrzmiało bezpieczeństwo i wybrzmiało też to, że już nie tylko trzeba o tym mówić, ale czas działać – dodał pomysłodawca Kongresu.

Przypomniał też, że hasło XVI edycji wydarzenia to „Transformacja dla przyszłości”. - Transformacja dla przyszłości, bo w każdej dziedzinie gospodarki musimy bardzo wiele zmienić – powiedział Wojciech Kuśpik.

Jak wyjaśnił, wojna w Ukrainie, uwarunkowania geopolityczne i zmiany technologiczne powodują, że Polska musi przeprowadzić transformację gospodarki w kierunku obronności i bezpieczeństwa, a z drugiej strony zadbać o transformację energetyki i transformację cyfrową. W tle znajdują się transformacja rynku pracy i nauki, które muszą nadążyć za wskazanymi zmianami.

- Tutaj w kuluarach widziałem optymizm, entuzjazm. To jest bardzo ważne dla gospodarki. Jeżeli biznes jest optymistyczne nastawiony, to z reguły jest dobrze. Wszystko wskazuje na to, że w gospodarce może być bardzo dobrze w najbliższych miesiącach – ocenił Wojciech Kuśpik.