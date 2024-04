Ceny paliw na stacjach z dużym prawdopodobieństwem nie zmienią sią do końca majowego weekendu - ocenili we wtorek analitycy Refleksu. Jak podali benzyna bezołowiowa 95 kosztuje średnio 6,69 zł/l, bezołowiowa 98 – 7,30 zł/l ), olej napędowy 6,70 zł/l, a autogaz 2,84 zł/l.

Stabilizacja cen paliw na rynku hurtowym i detalicznym

"Minimalne zmiany cen na rynku hurtowym na koniec miesiąca wpływają na stabilizację cen w sprzedaży detalicznej. Jeśli notujemy zmiany cen paliw to pierwsze nie dotyczą one wszystkich stacji, a po drugie skala zmian jest symboliczna" - ocenili we wtorek analitycy Refleksu. "Aktualne ceny na stacjach w dużym prawdopodobieństwem nie zmienią sią do końca majowego weekendu" - prognozują.

Z danych Refleksu wynika, że benzyna bezołowiowa 95 kosztuje średnio 6,69 zł/l (+0 gr/l), bezołowiowa 98 – 7,30 zł/l (+0 gr/l), olej napędowy 6,70 zł/l (-1 gr/l), a autogaz 2,84 zł/l (-1 gr/l).

"Warto korzystać do końca tygodnia z aktualnych promocji na stacjach paliw, chociaż warunkiem jest uczestnictwo w programach lojalnościowych" - ocenili analitycy.

Wpływ faktów geopolitycznych i spotkania OPEC+ na ceny ropy

Zwrócili uwagę, że ceny czerwcowej serii kontraktów na ropę naftowej Brent stabilizują się w rejonie 88 dol. za baryłkę. "Na rynku obserwujemy wyraźną redukcja premii za ryzyko geopolityczne, po informacjach o oficjalnej propozycji rozejmu skierowanego przez Izrael do Hamasu. Dla dalszego kierunku zmian cen ropy naftowej w średnim okresie istotne znaczenie będzie miało zaplanowane na 1 czerwca ministerialne spotkanie OPEC+" - dodali.

Wzrost globalnego popytu na ropę napędzany przez gospodarkę chińską

Zdaniem ekspertów stan chińskiej gospodarki w dalszym ciągu ma kluczowe znaczenie dla tempa wzrostu światowego popytu na ropę. "Zgodnie z ostatnimi prognozami Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) światowy popyt na ropę i paliwa wzrośnie w tym roku 1,3 mln baryłek dziennie z tego 0,62 mln baryłek dziennie wzrostu przypadnie na same Chiny" - wskazali. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska

