Wynagrodzenie członków zarządu Orlenu za 2023 r. wyniosło łącznie 14 mln 583 tys. zł, w tym ówczesnego prezesa Daniela Obajtka 1 mln 672 tys. zł - wynika z raportu rocznego spółki. Wyjaśniono w nim, że wszystkie elementy wynagrodzenia reguluje umowa zawarta między członkiem zarządu a spółką.

Wynagrodzenia zarządu Orlenu za lata 2022-2023

W raporcie rocznym Orlenu podano, że wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu spółki pełniącym funkcję w 2023 r. i 2022 r. - było to w sumie 12 osób - wyniosło 14 mln 583 tys. zł w 2023 r. oraz 10 mln 86 tys. zł w 2022 r., przy czym najwięcej otrzymał ówczesny prezes Daniel Obajtek, odpowiednio 1 mln 672 tys. zł oraz 1 mln 398 tys. zł.

W raporcie za 2023 r. podano też wysokość premii potencjalnie należnych członkom zarządu Orlenu pełniącym funkcję w danym roku do wypłaty w roku kolejnym - dane te obejmują 11 osób i zawierają kwoty ogółem: 13 mln 791 tys. zł za 2023 r. oraz 9 mln 504 tys. zł za 2022 r., w tym dla ówczesnego prezesa spółki Daniela Obajtka odpowiednio 1 mln 254 tys. zł oraz 1 mln 120 tys. zł. Obajtek był prezesem Orlenu od lutego 2018 r. do lutego 2024 r.

Zasady ustalania wynagrodzeń w Orlenie

Jak wyjaśniono w raporcie Orlenu za 2023 r. wynagrodzenie członków zarządu ustala rada nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w związku z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Jednocześnie Orlen zaznaczył w raporcie, że do głównych elementów systemu wynagrodzeń członków zarządu należą: miesięczne wynagrodzenie podstawowe - wynagrodzenie stale, wynagrodzenie zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych, odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez spółkę, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.

„Wszystkie elementy wynagrodzenia reguluje umowa zawarta pomiędzy członkiem zarządu a spółką” - podkreślono.

W raporcie wskazano też, że rada nadzorcza Orlenu, w oparciu o ogólny katalog Celów Zarządczych ustalony przez Walne Zgromadzenie, wyznacza co roku od czterech do dziesięciu indywidualnych zadań premiowych, które wpisywane są do Karty Celów danego członka zarządu. Rada - jak podano - może również dodatkowo ustalić na dany rok odrębny cel lub cele warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za ten rok.

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej Orlenu

Według raportu rocznego Orlenu, wynagrodzenie członków rady nadzorczej Orlenu - łącznie było to 10 osób wyniosło ogółem 1 mln 682 tys. zł w 2023 r. oraz 1 mln 371 tys. zł w 2022 r., przy czym ówczesnego przewodniczącego rady Wojciecha Jasińskiego odpowiednio 184 tys. zł oraz 164 tys. zł.

Dla przykładu, według raportu rocznego Orlenu za 2014 r. (wtedy jeszcze PKN Orlen – obecna, oficjalna nazwa Orlen obowiązuje od lipca 2023 r.) wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki - podano wtedy 12 osób - wyniosło ogółem 1 mln 347 tys. zł za 2014 r. oraz 1 mln 205 tys. zł za 2013 r., w tym dla ówczesnej przewodniczącej, Angeliny Saroty odpowiednio 202 tys. zł oraz 180 tys. zł.

Historia wynagrodzeń w Orlenie z lat 2013-2014

W tym samym raporcie Orlen podał, że wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu spółki pełniącym funkcję w 2014 r. - wskazano pięć osób - wyniosło ogółem 11 mln 775 tys. zł za 2014 r. oraz 11 mln 887 tys. za 2013 r., w tym wynagrodzenie i inne świadczenia odpowiednio 6 mln 826 tys. zł w 2014 r., a w 2013 r. 6 mln 388 tys. zł oraz premie za rok poprzedni, także odpowiednio 4 mln 949 tys. zł i 5 mln 499 tys. zł.

Z raportu Orlenu za 2014 r. wynika, że wynagrodzenie ówczesnego prezesa spółki Jacka Krawca wyniosło w 2014 r. 1 mln 674 tys. zł oraz 1 mln 524 tys. zł w 2013 r., a premie odpowiednio 1 mln 240 tys. zł oraz 1 mln 440 tys. zł. Krawiec był prezesem Orlenu od września 2008 r. do grudnia 2015 r.

W tym samym raporcie uściślono, że premie potencjalnie należne członkom zarządu Orlenu za dany rok do wypłaty w roku kolejnym to ogółem 6 mln 433 tys. zł - 2014 r. oraz 4 mln 949 tys. zł za 2013 r. - chodziło o pięć osób. W zestawieniu tym, w przypadku ówczesnego prezesa Jacka Krawca, podano kwoty: 1 mln 591 tys. zł w 2014 r. i 1 mln 240 tys. zł za 2013 r.

W raporcie wyjaśniono jednocześnie, że wysokość premii za 2014 r. oszacowano przy założeniu pełnej realizacji zadań premiowych przez członków zarządu Orlenu, a z kolei za 2013 r. w oparciu o prognozy realizacji celów. Wskazano też, że wynagrodzenie członków zarządu ustala rada nadzorcza spółki, uwzględniając rekomendacje Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

System wynagrodzeń w Orlenie za 2014 rok

Jak informowano wówczas, do głównych elementów systemu wynagrodzeń członków zarządu należą: stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, premia roczna uzależniona od poziomu realizacji celów ilościowych i jakościowych, odprawa wynikająca z odwołania lub rezygnacji z funkcji członka zarządu i wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

W raporcie Orlenu za 2014 r. zaznaczono też, że członkom zarządu przysługuje tam prawo do premii rocznej na zasadach ustalonych w umowie, której częścią jest Regulamin Systemu Motywacyjnego dla Zarządu, przy czym poziom premii rocznej uzależniony jest od wykonania indywidualnych zadań - jakościowych oraz ilościowych, ustalonych przez radę nadzorczą dla poszczególnych członków zarządu - rada wyznacza co roku od czterech do siedmiu indywidualnych zadań premiowych.

Zmiany własnościowe i rozwój Grupy Orlen

Kiedy publikowano raport roczny Orlenu za 2014 r., Skarb Państwa posiadał tam 27,5 proc. akcji, natomiast obecnie jest to 49,9 proc.

Grupa Orlen to aktualnie multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Aktualizacja strategii Grupy Orlen do 2030 r.

Gdy w 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po wcześniejszej fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, zapisano m.in., że do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł. (PAP)

Autor: Michał Budkiewicz

