Zarząd Poczty Polskiej zamierza w tym roku zmniejszyć liczbę stanowisk pracy o 5 tys. etatów - poinformował w piątek w Sejmie wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński. Dodał, że kończące się umowy zlecenia, czy umowy o pracę na czas określony nie będą przedłużane.

Zapowiedź redukcji etatów w Poczcie Polskiej

"Liczba około 5 tys. etatów, to są nie osoby tylko etaty, to są - jakby to księgowo powiedzieć - stanowiska pracy o które Poczta Polska, nowy zarząd Poczty Polskiej, zamierza obniżyć poziom (...) zatrudnienia na rok 2024" - powiedział wiceminister.

"Ma to nastąpić w wyniku naturalnej fluktuacji kadr, czyli mają być ograniczone przyjęcia pracowników, a kończące się umowy, typu umów - zlecenia, czy umów o pracę na czas określony, nie będą przedłużane" - dodał.

Plany transformacji bez likwidacji Poczty Polskiej

Wiceminister poinformował, że przygotowywany plan transformacji nie przewiduje likwidacji Poczty Polskiej i nie przewiduje ograniczenia działalności poczty do "jakiegoś kadłubkowego kształtu".

Poczta Polska: kluczowe fakty o narodowym operatorze pocztowym

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

