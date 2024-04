Neutralność klimatyczna stała się biznesowym trendem, ale też – na razie nieformalnym – wymogiem współczesnych czasów. Przed firmami działającymi na każdym poziomie – lokalnym, krajowym czy globalnym – stają zatem wyzwania związane z szeroko rozumianą troską o środowisko

Choć nie wszyscy nadążają za trendami, są przykłady jednostek, które już teraz poszły o krok do przodu i osiągają neutralność węglową. Dotyczy to wielu fabryk działających na terenie Polski i Europy. Wśród nich wyróżnia się BAT, którego potężne zakłady produkcyjne w Augustowie i Rojowie stają się przykładami miejsc pracy przyjaznych środowisku.

Fabryka eSmoking Liquids zlokalizowana w Rojowie koło Ostrzeszowa jest doskonałym przykładem realizacji założeń ESG, czyli strategii biznesowej budowanej z poszanowaniem takich wartości jak środowisko, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny.

Koniec z odpadami na wysypiskach

Fabryka w Rojowie może się pochwalić już wdrożoną strategią „Zero waste to landfill”, czyli „Zero odpadów na wysypiskach”. Wyzwanie było ogromne. W 2019 r. zakład generował 43 t różnego rodzaju odpadów, podczas w 2022 r było to już tylko 13,81 t, zaś w 2023 – zaledwie ok. 2 t.

Realizacja ambitnych założeń stała się możliwa dzięki zaplanowanej strategii gospodarki odpadami. Dotyczy to dwóch fabryk, bo oprócz tej w Rojowie realizacji podobnej strategii podjął się zakład BAT w Augustowie. Hierarchia działań polega na systemie ustalenia priorytetów bazujących na redukcji odpadów, a nie tylko ich usuwaniu. Przeprowadzony w fabrykach BAT audyt odpadów umożliwił ich kategoryzację i ocenę ilości śmieci wytwarzanych w ciągu miesiąca. Następnie wybrano obszary koncentracji wymagające poprawy oraz wskazano kryteria sukcesu. Takie działanie zapewniło i umożliwiło bieżącą weryfikację postępów, a w efekcie doprowadziło do pełnego wdrożenia strategii „Zero waste to landfill”.

Woda to życie – dbajmy o nią

Oprócz redukcji odpadów fabryki BAT mogą pochwalić się również implementacją standardu AWS (ang. Alliance for Water Stewardship), czyli Sojuszu na rzecz gospodarki wodnej. W ramach zrównoważonej polityki wodnej w zakładach produkcyjnych BAT w Rojowie i Augustowie do 2025 r. jest planowana redukcja zużycia wody o 35 proc. Fabryka w Augustowie otrzymała już certyfikację AWS, natomiast ta w Rojowie jest w trakcie procesu certyfikacji – audyt jest zaplanowany na połowę 2024 r.

– Od wielu lat w grupie BAT globalnie są wdrażane programy, których celem jest zmniejszanie wpływu naszych działań na środowisko. Obejmują one m.in. oszczędzanie energii, wody, poprawę gospodarki odpadami i zrównoważone rolnictwo. Istotnym aspektem tych programów jest również ograniczenie emisji dwutlenku węgla, który znacznie przyczynia się do zmian klimatycznych, będących jednym z ważniejszych wyzwań współczesnego świata. Ochrona zasobów naturalnych, podnoszenie świadomości, jak również zaangażowanie naszych pracowników są niezbędne do prowadzenia biznesu w zrównoważony sposób. Współtworząc lokalną społeczność, chcemy aktywnie wspierać inicjatywy zapewniające lepszą przyszłość w obszarze naszego działania – mówi Piotr Krasucki, dyrektor fabryki, prezes zarządu eSmoking Liquids.

Neutralność węglowa tu i teraz

Efektem starań fabryki w Rojowie było osiągnięcie certyfikatu neutralności węglowej już za 2022 r. i re-certyfikacja za rok ubiegły.

PAS 2060 to specyfikacja opracowana przez British Standards Institution (BSI). Według przyjętych standardów umożliwia ona wykazanie uzyskania neutralnego śladu węglowego przez wdrażające go podmioty. Co to oznacza? Neutralność pod względem śladu węglowego zgodnie z normą PAS 2060 wskazuje, że fabryka nie będzie się przyczyniać do wzrostu netto globalnej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

– W 2022 r. zakończyliśmy termomodernizację dachu i doków załadunkowych, co zredukowało emisję CO2 fabryki o ok. 15 proc. w stosunku do 2021 r. Od 2021 r. z wykorzystujemy z kolei do naszego działania energię elektryczną pochodzącą w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. Warto wspomnieć, że jako instytucja w latach 2022–2023 wsparliśmy inicjatywę przekształcenia wycinek leśnych w lasy chronione (w ramach projektu są sadzone brzozy i modrzewie). Dzięki tej inicjatywie zbalansowaliśmy emisję CO2 o 142 t. W czasie starania się o certyfikat PAS 2060 zamieniliśmy też wykorzystywane dotychczas piece gazowe na pompy ciepła, które pokrywają 100 proc. zapotrzebowania fabryki na ciepło – podkreśla Piotr Krasucki.

Redukcja szkodliwości oferowanych produktów

Przedstawiciele firmy podkreślają, że w przypadku tej branży równie istotne są monitorowanie wpływu oraz świadoma strategia oferowania konsumentom produktów mniej szkodliwych dla ich zdrowia jako alternatywy dla tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Należy podkreślić, że ze względu na wyżej wymienioną transformację biznesu, jak również na etap budowania zaufania klientów, grupa BAT stawia na oferowanie produktów o możliwie najwyższej jakości. Te pochodzące z Rojowa są produkowane w oparciu o certyfikowanych dostawców, jak również o metody produkcyjne potwierdzone przez akredytowaną jednostkę eSmoking Institute. Instytut badawczy w Poznaniu istnieje od ponad 10 lat i czuwa nad standardami dotyczącymi papierosów elektronicznych, zajmuje się też działalnością badawczo-rozwojową, opierając się na najwyższych standardach jakościowych ISO 17025 oraz ISO 9001. Może się też pochwalić sześcioma patentami.

