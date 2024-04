Firma leasingowa EFL przykłada dużą wagę do rozwoju odpowiedzialnego biznesu, nie tylko w ramach własnej organizacji, lecz także promując ideę odpowiedzialności na szerokim rynku.

Celem jest nie tylko zwiększenie ilości sfinansowanych zielonych aktywów, lecz także wskazanie klientom korzyści z włączania się w transformację energetyczną. Dlatego jako pierwsza instytucja finansowa udostępniła klientom kalkulator mierzenia śladu węglowego inwestycji.

EFL każdego dnia stara się działać na rzecz klientów i społeczeństwa, dbając o to, by działania firmy miały pozytywne przełożenie na środowisko, pracowników, klientów i otoczenie. Spółka kładzie duży nacisk na ograniczanie negatywnego wpływu biznesu na środowisko naturalne. Tylko w pierwszej połowie 2023 r. sfinansowała zielone aktywa o łącznej wartości niemal 145 mln zł. Jest liderem finansowania leasingiem instalacji fotowoltaicznych, ma 16-proc. udział w rynku.

Niedawno uruchomiła bezpłatne narzędzie, dzięki któremu każdy przedsiębiorca będzie w stanie oszacować emisje gazów cieplarnianych generowane przez firmowe pojazdy, maszyny i urządzenia. Kalkulator dostępny jest bezpłatnie na stronie www.efl.pl i pozwala oszacować ślad węglowy przypadający na pojedynczą inwestycję – auto osobowe, ciężarowe, maszynę czy urządzenie. Dzięki niemu można porównać emisje związane z eksploatacją standardowego środka trwałego i jego niskoemisyjnego odpowiednika. Narzędzie pokazuje różnicę w wielkości emisji ekwiwalentu CO2 w jednym i drugim przypadku, prezentując ją w formie liczby drzew, które trzeba by zasadzić, by pochłonęły emisje.

Dzięki niemu można też ocenić rentowność zakupu niskoemisyjnego aktywa w zestawieniu z tradycyjnym, wysokoemisyjnym, uwzględniając z jednej strony cenę zakupu, a z drugiej – przyszłą oszczędność energii, koszty eksploatacji i czas zwrotu z inwestycji. To namacalny dowód na to, że nawet większe na pierwszy rzut oka wydatki opłacają się w dłuższym okresie. Ale nie tylko emisje maszyn i sprzętów można wyliczyć dzięki opracowanemu narzędziu. Kalkulator jest w stanie oszacować poziom emisji, których przedsiębiorca uniknie, wykorzystując instalację fotowoltaiczną i produkowany przez nią prąd z energii słonecznej.

Kalkulator powstał z inicjatywy EFL dzięki współpracy wewnętrznego zespołu projektowego Greenify i ekspertów z Fundacji Climate Strategies Poland, której zadaniem jest wspieranie przedsiębiorców w strategiach ukierunkowanych na neutralność klimatyczną, a także walka z dezinformacją klimatyczną i greenwashingiem.

Ślad węglowy jest wyrażany w ekwiwalencie CO2. To jednostka miary uwzględniająca potencjał globalnego ocieplenia każdego z gazów cieplarnianych, wyrażony w przeliczeniu na jednostkę dwutlenku węgla jest – liczony jako suma emisji dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez konkretny podmiot. Może wskazywać na emisje zarówno pojedynczych produktów czy usług, jak i całej działalności przedsiębiorstwa.

Świat coraz skrupulatniej liczy ślad węglowy – ze względu na troskę o środowisko i odpowiedzialność za planetę, ale także ze względu na zdrowie ludzi. To również kluczowy czynnik z punktu widzenia prowadzenia biznesu. Przedsiębiorstwa będą musiały publikować informacje o swoim śladzie węglowym i działaniach zmierzających do jego redukcji, bo tej informacji będą tego od nich wymagać kontrahenci i klienci. Już dziś duże koncerny traktują to jako jeden z argumentów przemawiających za współpracą z danym podmiotem – ślad węglowy generowany w łańcuchu dostaw staje się czynnikiem obciążającym finalnego wytwórcę dóbr czy dostawcę usług. Ten element oceny wpływu i potencjalnych ryzyk związanych z kooperacją z potencjalnym partnerem będzie poddawany coraz bardziej powszechnym analizom. Strategie prowadzące do ograniczania emisji, także tych pośrednich, będą decydować o konkurencyjności firm. To już się dzieje. Duże firmy, począwszy od tego roku, mają obowiązek publikowania raportów niefinansowych uwzględniających obszar ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), w których m.in. trzeba wykazać ślad węglowy generowany przez przedsiębiorstwa.

EFL to część międzynarodowej Grupy Credit Agricole, jednej z największych grup finansowych w Europie i na świecie (działa w 46 krajach i obsługuje 53 mln klientów). W 2021 r. Grupa CA dołączyła do inicjatywy Net Zeto Banking Alliance, potwierdzając tym samym, że cele zrównoważonego rozwoju są dla niej priorytetem. We Francji posiada już 40-proc. udział w finansowaniu zielonych aktywów. Celem jest osiągnięcie sprzedaży sięgającej 1,5 mld euro w tym obszarze.

Także EFL podejmuje działania. W połowie zeszłego roku spółka uruchomiła projekt Greenify, który koncentruje się na przygotowaniu kompleksowych rozwiązań dla klientów i wspiera grupę w zdobyciu pozycji lidera w finansowaniu zielonych aktywów. Jest na dobrej drodze, polityka realizowana od lat przynosi efekty. Wspomniany już wynik z pierwszego półrocza 2023 r. (145 mln zł na finansowanie zielonych aktywów) gwarantuje firmie miejsce w pierwszej trójce zielonych leasingodawców w kraju.

– Grupa EFL jest aktywnym uczestnikiem „zielonej rewolucji” w Polsce od wielu lat i naszym celem jest osiągnięcie pozycji lidera w tym rynku. Aby to osiągnąć, śledzimy rozwój technologii dedykowanych OZE i konsekwentnie wdrażamy rozwiązania, które sprawią, że będziemy konkurencyjnym i chętnie wybieranym partnerem przez firmy w Polsce – mówi Marcin Stasiak, manager ds. ESG w EFL.

EFL oferuje finansowanie zielonych inwestycji, w tym instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii czy pomp ciepła. Leasing operacyjny, kapitałowy czy pożyczka są dostępne dla mikro, małych i średnich firm, m.in. dla sklepów wielkopowierzchniowych, salonów samochodowych, firm produkcyjnych czy właścicieli hal magazynowych i logistycznych. Z usług firmy mogą skorzystać również rolnicy indywidualni mający NIP, a także przedstawiciele wolnych zawodów, tacy jak: lekarze, notariusze, radcy prawni, którzy prowadzą działalność w nieruchomościach usługowych lub biurowych.

