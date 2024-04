Światowy lider w dziedzinie technologii i handlu elektronicznego realizuje ambitne cele dotyczące ochrony klimatu. Związane z tym przedsięwzięcia prowadzone są również w Polsce.

W 2019 r. Amazon i Global Optimism powołały do życia inicjatywę The Climate Pledge, której uczestnicy stawiają sobie za cel osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r.

Stworzona w jej ramach społeczność liczy obecnie 482 sygnatariuszy z 41 krajów, są w tym gronie również inne firmy działające globalnie i przywiązujące wagę do swoich działań lokalnych.

Sam Amazon wyznaczył sobie dodatkowy ważny cel, który ma zostać osiągnięty już wkrótce: zasilanie do 2025 r. całej globalnej działalności z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Działania firmy na rzecz klimatu są prowadzone na dużą skalę od wielu lat. Farmy słoneczne i wiatrowe z portfolio projektów energetycznych Amazon pomogły wygenerować w latach 2014–2022 szacunkowo 12 mld dol. inwestycji w społecznościach i wsparły tylko w tym ostatnim roku ponad 39 tys. miejsc pracy. W samej Europie projekty energii odnawialnej realizowane przez firmę wygenerowały ok. 2,4 mld euro inwestycji, przyczyniając się do wzrostu PKB regionu o 723 mln euro i wspierając 3900 miejsc pracy tylko w 2022 r. Obecnie Amazon realizuje ponad 160 projektów z obszaru energii wiatrowej i słonecznej w 13 europejskich krajach. Ich całkowita moc wyniesie – w fazie pełnej eksploatacji – 5,8 GW, co mogłoby pozwolić na zasilenie ponad 9,3 mln gospodarstw domowych przez cały rok.

Globalne projekty Amazon, zajmującego pozycję największego korporacyjnego nabywcy energii odnawialnej na świecie, mają przynosić ponad 77 tys. GWh rocznie. Ich część jest realizowana w Polsce.

W kwietniu 2024 r. Amazon ogłosił podpisanie umowy typu PPA z Vortex Energy Polska, spółką należącą do Vitol, światowego lidera w branży energetycznej, na zakup 53 MW mocy czystej energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Jastrowiu i Okonku (woj. wielkopolskie). To pierwsza inwestycja Amazon w energię wiatrową w Polsce. Wcześniej firma zainwestowała w energię odnawialną z farmy fotowoltaicznej w Miłkowicach (woj. dolnośląskie) oraz panele fotowoltaiczne na swoim zrobotyzowanym centrum logistycznym w Świebodzinie (woj. lubuskie). Oczekuje się, że po uruchomieniu farma w Miłkowicach będzie produkować ponad 120 tys. MWh czystej energii rocznie. Dla porównania: pozwoliłoby to na zaspokojenie potrzeb ok. 57 tys. gospodarstw domowych. Centrum w Świebodzinie zostało uruchomione w 2021 r., panele fotowoltaiczne zajmują w nim powierzchnię ponad 8600 mkw., a ich moc sięga 1,75 MW.

Farmy wiatrowe w Jastrowiu i Okonku mają zostać uruchomione w drugiej połowie 2025 r. Będą generować ok. 113 tys. MWh energii rocznie, co wystarczyłoby do zasilenia ponad 50 tys. polskich gospodarstw domowych.

Moc wszystkich projektów OZE Amazon w Polsce szacowana jest na ponad 140 MW.

– Amazon inwestuje i rozwija się w Polsce od ponad 10 lat. Budujemy cyfrową gospodarkę przyszłości, która jest solidna i zrównoważona. Odnawialne źródła energii są jednym z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów na przyspieszenie transformacji energetycznej w naszym kraju. Jednocześnie – jako największy na świecie nabywca energii odnawialnej – jesteśmy dumni, że umożliwiając budowę tych dwóch farm wiatrowych, jesteśmy bliżej osiągnięcia naszych celów, a także wspierania ambitnych planów polskiego rządu w zakresie ekologizacji sieci – mówi Sławomir Płonka, dyrektor regionalny ds. operacji Amazon w Europie Środkowo-Wschodniej.

Inwestycje Amazon wspierają realizowaną dekarbonizację sektora energetycznego w Polsce. Według Ember European Electricity Review 2024 udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej w kraju w 2023 r. wyniósł 61 proc., podczas gdy średni udział węgla w miksie energetycznym w UE to 12 proc. Jednocześnie w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030 Polska deklaruje osiągnięcie 29,8 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r.

Szymon Kowalski, wiceprezes Fundacji RE-Source Poland Hub zauważa, że zaangażowanie biznesu w projekty związane z zieloną energią stało się koniecznością.

– Umowy na zakup energii podpisywane z firmami wspierają rząd w realizacji założonych celów, przyspieszając zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii bez wsparcia ze strony państwa. Podpisanie przez Amazon umowy na zakup energii odnawialnej z farm wiatrowych w Jastrowiu i Okonku to zdecydowanie ważny krok na drodze Polski w kierunku neutralności klimatycznej – komentuje Szymon Kowalski.

Dodaje, że zielona energia płynąca z umów cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), zawieranych pomiędzy odbiorcami biznesowymi a wytwórcami energii z OZE, sprzyja realizacji założeń zrównoważonego rozwoju i unijnych wymogów dotyczących ESG.

– Rosnąca liczba umów cPPA i wzrost wolumenu zakontraktowanej energii to silny trend. Dane za 2023 r. pokazują, że w Europie moc zainstalowanych źródeł OZE w ramach umów cPPA przekroczyła 10 GW, stanowiąc jednocześnie 40 proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2022 – mówi Szymon Kowalski.

Nie ma on wątpliwości, że silny sektor energetyki wiatrowej wiąże się z napływem zagranicznych inwestycji.

– Dzięki rozwojowi farm wiatrowych w minionym roku Polska znalazła się w top 15 najbardziej atrakcyjnych państw dla inwestorów w OZE według rankingu EY RECAI – puentuje ekspert.

W 2024 r. Amazon świętuje dekadę działalności w Polsce, z ponad 20 mld zł inwestycji w kraju, czego efektem było m.in. utworzenie do 2022 r., pośrednio i bezpośrednio, ponad 70 tys. miejsc pracy.

JPO

