Szkoła Główna Mikołaja Kopernika z dumą informuje o sukcesie pierwszej edycji międzynarodowego, interdyscyplinarnego kongresu naukowego Futurist of The Year 2024. Trwające trzy dni święto nauki Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, kongres Futurist of The Year 2024 wraz z wydarzeniami towarzyszącymi – to największy w Europie Środkowej kongres naukowy skupiony na przyszłości.

Zorganizowany po raz pierwszy przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika przy wsparciu partnerów i patronów kongres #FOTY2024 odbył się w Warszawie, 9-11 kwietnia 2024 roku.

Kongres naukowy Futurist of The Year to inicjatywa tworząca międzynarodowe i interdyscyplinarne miejsce debaty o przyszłości technologii, ekonomii i edukacji. Prelegentami kongresu byli wybitni naukowcy, futurolodzy i eksperci z najlepszych ośrodków naukowych i badawczych na świecie. Kongres zainaugurował wykład laureata Nagrody Nobla, prof. Didiera Queloza pod tytułem “Rewolucja egzoplanet śladami Kopernika”.

Pierwszego dnia kongresu tematyka dnia dotyczyła przyszłości technologii, drugiego dnia przyszłości finansów, a w ostatnim dniu przyszłości edukacji i nauki. Uroczystego otwarcia kongresu dokonał JM dr Piotr Turek, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.

Kongres FOTY2024 w liczbach:

29 prelegentów: Grupa światowej klasy naukowców, w tym laureat nagrody Nobla, którzy razem opublikowali ponad 1,500 artykułów naukowych i książek oraz zdobyli ponad 100 międzynarodowych nagród.

Ponad 600 uczestników na miejscu

Ponad 25 godzin transmisji na żywo:Kilkanaście tysięcy obserwujących online, co pozwoliło na globalny zasięg transmisji na żywo i relacji z kongresu.

100 godzin rozmów, paneli i dyskusji: Zawarte w formalnych sesjach oraz podczas przerw kawowych i spotkań kuluarowych.

45 różnych sesji tematycznych: Zorganizowanych w ciągu trzech dni, w tym panele dyskusyjne, prezentacje i warsztaty, które dotykały kluczowych tematów z przyszłości technologii, finansów, edukacji i nauki.

15 paneli dyskusyjnych: Skupiających się na najbardziej aktualnych i palących kwestiach, z udziałem ekspertów o międzynarodowej renomie.

10 wykładów specjalnych dla studentów i doktorantów SGMK – prowadzonych przez naukowców, futurologów i specjalistów z najważniejszych ośrodków naukowych świata jak na przykład – Prof. Mariarosaria Taddeo, Prof. Mark Coeckelbergh, Jonathan Brill, Dr. Ousmène Jacques Mandeng, Dr. Michael L. Brodie, Gerd Leonhard, Thomas Frey, czy Prof. Peter C. Bishop.

5 kluczowych warsztatów: Prowadzonych przez uznanych liderów myśli, które pozwoliły uczestnikom zgłębić specyficzne zagadnienia i umiejętności.

Tysiące interakcji: Każda sesja generowała liczne pytania i komentarze zarówno w sali, jak i przez platformy internetowe, odzwierciedlając wysoki poziom zaangażowania uczestników.

Niezmierzone momenty inspiracji: Tysiące uśmiechów i „aha” podczas odkrywania nowych idei i rozwiązań, które będą miały wpływ na przyszłe kierunki badawcze i rozwojowe.

100% zachwyconych prelegentów zagranicznych

Naukowcy Cambridge, Harvard, Oxford O PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGII

Pierwszy dzień kongresu

W pierwszym dniu kongresu debata toczyła się wokół technologii, w szczególności sztucznej inteligencji i ich wpływu na naszą przyszłość i funkcjonowanie w obszarach biznesu, uniwersytetu, czy całego Państwa. Jak przygotować się na erę automatyzacji opartej o AI, o etyce sztucznej inteligencji w obronności, o filozofii, sile i ograniczeniach nauki o danych, czy o tym czy przyszłość sztucznej inteligencji będzie demokratyczna? – dyskutowali i wciągali w polemikę uczestników kongresu znakomici prelegenci. Wśród nich znależli się wybitni naukowcy i eksperci swoich dziedzin z najważniejszych ośrodków naukowych na świecie:

PLEBISCYT – Futurist of The Year 2024

Zwieńczeniem pierwszego dnia kongresu była Ceremonia wręczenia nagród w plebiscycie “FUTURIST OF THE YEAR 2024. Poznaliśmy laureatów, wybitne osobowości, osoby zasłużone dla przyszłości zostały nagrodzone za znaczący wkład i działalność w danej dyscyplinie w dziewięciu kategoriach: Wolontariat, Energia, Astronomia, Filozofia/Psychologia, Technologia, Cyberbezpieczeństwo, Bankowość, Medycyna, Ekonomia.

Laureatami pierwszego plebiscytu FUTURIST OF THE YEAR 2024 zostali:

Futurist of The Year | ASTRONOMIA – dr. hab. Maciej Mikołajewski

Futurist of The Year | GOSPODARKA – Tomasz Biernacki

Futurist of The Year | BANKOWOŚĆ – prof. Paul Krugman

Futurist of The Year | MEDYCYNA – Beata Drzazga

Futurist of The Year | TECHNOLOGIA – Michał Świerczewski

Futurist of The Year | FILOZOFIA/PSYCHOLOGIA – Dr Jordan Peterson

Futurist of The Year | CYBERBEZPIECZEŃSTWO – Jarosław Królewski

Futurist of The Year | ENERGIA – Wojciech Dąbrowski

Futurist of The Year | CHARYTATYWNOŚĆ – Rafał Brzoska i Omenaa Mensah

“Bardzo się cieszę, że do najwybitniejszych plebiscytu Futurist of The Year kapituła postanowiła dołączyć i nagrodzić naszego przyjaciela z Zachodu, wybitnego ekonomistę Paula Krugmana, z którym współpracuję w City University of New York. Profesor Krugman przyjedzie do Polski i będzie w tym samym miejscu, w którym dzisiaj stoimy. Dziękuję jeszcze raz” – powiedział prof. Konrad Raczkowski z City University of New York, który odebrał nagrodę w imieniu prof. Paula Krugmana i poinformował, że prof. Krugman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii przyjedzie osobiście do Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika jeszcze w tym roku w czerwcu.

Kapituła plebiscytu zdecydowała również o przyznaniu NAGRÓD SPECJALNYCH | Futurist of The Year 2024, następującym osobom: prof. Didier Queloz, Jonathan Brill, prof. John Tasioulas, dr Michael L. Brodie, dr Dorothea Baur, prof. Mark Coeckelbergh, dr Ousmène Jacques Mandeng, Thomas Frey, prof. Peter C Bishop.

Komisja konkursowa Plebiscytu Futurist of The Year 2024 obradowała w składzie wybitnych osobistości świata nauki, naukowców, specjalistów i praktyków: Prof. Marios Loukas, Prof. Peter C. Bishop, Prof. Saša Horvat, Zofia Bugajna-Kasdepke, Mgr. Inż. Nikola Bukowiecka, Agnieszka Kępińska-Sadowska, Grzegorz Piwnicki, Karol Sadaj, Łucja Woźnica, Anna Żywiołek, Philipp Eichholzer.

Naukowcy i eksperci z Harvard, Singularity University, Accenture, Związku Banków Polskich i Narodowego Banku Polskiego O PRZYSZŁOŚCI FINANSÓW

Drugi dzień kongresu

Drugiego dnia kongresu debata toczyła się wokół finansów, bankowości, cyfryzacji tych obszarów i jej wpływu na przyszłość finansów w obliczu nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji oraz wpływu na przyszłość naszego funkcjonowania w obszarach biznesu, uniwersytetu, czy całego Państwa.

Jak nowe technologie i zmieniające się oczekiwania klientów kształtują innowacyjne produkty i usługi oferowane przez banki komercyjne, o tym czy większość pieniędzy jest już cyfrowa, czym jest platforma rozwiązywania problemów oparta na sztucznej inteligencji, jak powinniśmy tworzyć trajektorię przyszłości nadchodzących epokowych zmian, o tym czy wojna niemilitarna jest przyszłością, czy może już teraźniejszością, a także o predykcjach w bankowości centralnej i jaka będzie wspólna przyszłość finansów i nauki – na te tematy dyskutowali i wciągali w polemikę uczestników kongresu nasi znakomici prelegenci. Wśród nich znaleźli się wybitni naukowcy i eksperci swoich dziedzin z najważniejszych ośrodków naukowych na świecie i w Polsce:

Światowa czołówka futurologii i znakomici naukowcy o przyszłości nauki i edukacji

Trzeci dzień kongresu

Debata w ostatnim dniu kongresu poświęcona była przyszłości edukacji i nauki, w tym dyskusji o tym jaka transformacja nauczania i rynku pracy nas czeka w związku z pojawianiem się nowych technologii eksponencjalnych, np. sztucznej inteligencji. Jaki te zmiany będą miały wpływ na funkcjonowanie biznesu, ośrodków nauki, gospodarki Państwa?

O tym jak nowe technologie wpłyną na przyszłość edukacji i nauki, jaki wpływ wywrze sztuczna inteligencja i inne technologie eksponencjalne na edukację, pracę i społeczeństwa w najbliższym dziesięcioleciu. Czy czeka nas nowa koncepcja edukacji i prawdziwy skok w przyszłość, o możliwościach finansowania nauki, wsparcia publicznego i prywatnego budowy kapitału żelaznego uczelni i przyszłości szkolnictwa wyższego w świecie gwałtownej digitalizacji, o tym co łączy futurologię i edukację i w końcu o tym, czy ostatecznie AI nas zje? – debatowali wciągając w dyskusję uczestników kongresu prelegenci kongresu naukowego Futurist of The Year.

Wśród nich znaleźli się światowej sławy futurolodzy, wybitni naukowcy i eksperci swoich dziedzin z najważniejszych ośrodków na świecie i w Polsce:

Gala wręczenia nagród finału konkursu „Dom Kopernika”

Zwieńczeniem trzeciego dnia kongresu i ostatnim punktem programu futurologicznego kongresu naukowego Futurist of The Year 2024, była Gala wręczenia nagród finału konkursu „Dom Kopernika”. Po pierwszym etapie konkursu dla maturzystów, studentów i absolwentów 30 osób zostało nagrodzonych udziałem w kongresie naukowym Futurist Of The Year 2024. W finale konkursu “Dom Kopernika” wzięło udział 5 uczestników. Spośród 5 finalistów komisja konkursowa wyłoniła dwoje zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni podczas Gali wręczenia nagród w ostatni dniu kongresu FOTY2024. Serdecznie gratulujemy!

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika zorganizowała również wydarzenia towarzyszące Kongresowi #FOTY2024 równolegle trwała konferencja naukowa “Debata Kolegiów SGMK” w czterech obszarach kopernikańskich, czyli w Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych, Kolegium Nauk Medycznych, Kolegium Filozofii i Teologii, Kolegium Nauk Prawnych. W gmachu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika przez trzy dni odbywały się zajęcia dla studentów z prelegentami kongresu, a także finał Konkursu “Dom Kopernika”.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest nowym ośrodkiem akademickim na mapie Europy Środkowej, który czerpie inspirację bezpośrednio z osiągnięć jednego z najwybitniejszych polskich naukowców, Mikołaja Kopernika. Od samego rozpoczęcia działalności SGMK stawia na wysoką jakość nauczania, interdyscyplinarność i międzynarodowość.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi oraz relacją wideo z kongresu -> www.youtube.com/futuristoftheyear oraz do zapoznania się z informacjami na stronie www.futuristoftheyear.com.