Poznaliśmy laureatów plebiscytu Futurist of The Year. Za nami ceremonia wręczenia nagród, która stanowiła zwieńczenie pierwszego dnia Kongresu Futurist of The Year.

Plebiscyt Futurist of The Year w 2024 roku wyłonił laureatów, wybitne osobowości, zasłużonych dla przyszłości, za znaczący wkład w danej dyscyplinie w dziewięciu kategoriach: Astronomia, Gospodarka, Bankowość, Medycyna, Technologia, Filozofia/Psychologia, Cyberbezpieczeństwo, Energia i Charytatywności.

Nagrody Futurist of The Year wręczył dr Piotr Turek, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika organizatora plebiscytu i kongresu Futurist of The Year.

Statuetkę Futurist of The Year stanowi astrolabium pierścieniowe – najbardziej skomplikowany instrument obserwacyjny Mikołaja Kopernika – symbolizuje dążenia ludzkości do poznania każdego obszaru wszechświata.

Laureatami pierwszego plebiscytu Futurist of The Year 2024 zostali:

Futurist of The Year | ASTRONOMIA

Dr. hab. Maciej Mikołajewski – profesor M. Mikołajewski jest polskim astronomem i popularyzatorem nauki, znany za swój znaczący wkład w badania gwiazd zmiennych i aktywności słonecznej. Jest laureatem licznych nagród, w tym Nagrody im. Włodzimierza Zonna przyznanej przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, oraz Medalu Kopernikańskiego.

Futurist of The Year | GOSPODARKA

Tomasz Biernacki – Polski przedsiębiorca, menedżer, założyciel oraz współwłaściciel Dino Polska. Jest jednym z największych krajowych udziałowców firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (styczeń 2019 roku). W 2021 roku zajął drugie miejsce na liście najbogatszych Polaków według magazynu Forbes.

Futurist of The Year | BANKOWOŚĆ

prof. Paul Krugman – ekonomista, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii (2008), twórca nowej geografii ekonomicznej (teorii wyjaśniającej zjawiska związane z m. in. z procesem globalizacji) oraz nowej teorii handlu międzynarodowego.

Futurist of The Year | MEDYCYNA

Beata Drzazga – to polska przedsiębiorczyni, założycielka i prezes BetaMed S.A., największej firmy medycznej w Polsce. Uważana za jedną z najbardziej wpływowych przedsiębiorczyń w Polsce.

Futurist of The Year | TECHNOLOGIA

Michał Świerczewski – przedsiębiorca, właściciel i prezes firmy X-kom – jednej z największych sieci sklepów komputerowych i elektronicznych w Polsce.

Futurist of The Year | FILOZOFIA/PSYCHOLOGIA

Dr Jordan Peterson –psycholog kliniczny, profesor psychologii na Uniwersytecie w Toronto. Jest autorem książki „12 zasad życia: Antidotum na chaos”, opublikowanej w styczniu 2018 roku i przetłumaczonej na dziesiątki języków, oraz „Poza porządkiem: 12 kolejnych zasad życia”, opublikowanej w marcu 2021 roku.

Futurist of The Year | CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Jarosław Królewski – naukowiec, programista, przedsiębiorca, inwestor i aktywista sportowy. Prezes i współzałożyciel firmy IT Synerise – jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm na świecie w dziedzinie sztucznej inteligencji i big data.

Futurist of The Year | ENERGIA

Wojciech Dąbrowski – były prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Polityk, samorządowiec i menedżer. Twórca nowej strategii PGE 2030 zakładającą uzyskanie neutralności klimatycznej przez PGE do 2050 r. W 2017 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności a w 2019 roku, za wkład w rozwój ciepłownictwa w Polsce, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Futurist of The Year | CHARYTATYWNOŚĆ

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah – w lutym 2022 roku zaangażowali się w pomoc dla Ukrainy. Zorganizowali „Konwój Polskich Serc”, prywatny transport pomocy humanitarnej dla ludności cywilnej. W tym samym roku wspierali również kampanię Fundacji „Wolne Miejsce” pod hasłem „Wigilia dla Samotnych”.

Kapituła plebiscytu zdecydowała również o przyznaniu NAGRÓD SPECJALNYCH | Futurist of The Year 2024, następującym osobom:

prof. Didier Queloz – światowej sławy astronom, profesor fizyki w Laboratorium Cavendisha na Uniwersytecie w Cambridge oraz na ETH w Zurychu. W 1995 roku, razem z prof. M. Mayorem, odkrył pierwszą egzoplanetę (planetę spoza Układu Słonecznego), krążącą wokół gwiazdy 51 Pegasi. W 2019 roku, razem z J. Peebles’em i M. Mayorem, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Jego wykład zatytułowany „Rewolucja egzoplanet śladami Kopernika” zainaugurował Kongres Futurist of The Year 2024.

Jonathan Brill – futurolog, naukowiec i publicysta. Według magazynu Forbes jest „najlepszym futurologiem na świecie”, a wg. Harvard Business Review „wiodącym architektem transformacji”. Magazyn Inc. nazwał Brilla „legendą (futurologii) Doliny Krzemowej”.

prof. John Tasioulas – naukowiec, profesor etyki i filozofii prawa. Kieruje Instytutem Etyki Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jest członkiem Zespołu ds. Przyszłości Nauki i Techniki (STOA) przy Parlamencie Europejskim, Senior Fellow w programie AI2050 oraz członkiem Wysokiego Komitetu Doradczego ds. Sztucznej Inteligencji przy Premierze Grecji.

dr Michael L. Brodie – jest profesorem wizytującym DASlab, School of Engineering and Applied Sciences Harvard University oraz M.I.T. Zajmuje się Data Science, bazami danych, systemami rozproszonymi, sztuczną inteligencją i zastosowaniem podejścia multidyscyplinarnego w rozwiązywaniu problemów. Jest autorem ponad 200 artykułów i 7 książek z zakresu zaawansowanych technologii. Był głównym naukowcem w Verizon, jednym z największych przedsiębiorstw na świecie, w którym przez ponad 25 lat odpowiadał m.in. za strategie technologiczne.

dr Dorothea Baur – założycielka i szefowa firmy Baur Consulting. Specjalizuje się w zagadnieniach odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju i etyce w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem branży technologicznej i finansowej. Jest ekspertem w zakresie adaptacji wartości etycznych do strategii korporacyjnych.

prof. Mark Coeckelbergh – jest profesorem filozofii mediów i technologii na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego i jest globalnym ekspertem i doradcą ds. sztucznej inteligencji, robotyki i technologii. Jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Wiedeńskim. Pełnił funkcję Prezesa międzynarodowego Towarzystwa Filozofii i Technologii. Jest członkiem Grupy Ekspertów ds. Sztucznej Inteligencji dla Komisji Europejskiej oraz Rady Etyki Sztucznej Inteligencji w UNESCO.

dr Ousmène Jacques Mandeng – założyciel i dyrektor Economics Advisory. Obecnie związany z firmą Accenture świadczącą usługi w obszarze wdrożeń aplikacji finansowych opartych na blockchain, zwłaszcza w projektach z zakresu CBDC (pieniądz cyfrowy banku centralnego). Przez ponad 20 lat zajmował wysokie stanowiska w sektorze finansowym, m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Thomas Frey – futurolog ceniony na świecie, znany mówca i założyciel DaVinci Institute. Jest najbardziej nagradzanym inżynierem w IBM. Ceniony autor, twórca i osobowość „Future Like a Boss”. Jego wystąpienia na tematy futurystyczne przyciągają uwagę zarówno NASA, jak i firm z listy Fortune 500. Thomas Frey jest twórcą 17 firm, a ponadto wspierał rozwój setek innych.

prof. Peter C Bishop – Peter C. Bishop to profesjonalny futurysta, emerytowany profesor współpracy strategicznej i były dyrektor programu studiów podyplomowych z zakresu Studiów Przyszłości na Uniwersytecie w Houston. Jest również założycielem i dyrektorem wykonawczym organizacji Teach the Future. Napisał dwie książki: „Myślenie o przyszłości: Wytyczne dla strategicznego przewidywania” i „Nauczanie o przyszłości: Podstawy edukacji przyszłości”, obie współautorstwa z Andy Hinesem.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Koncert na żywo – Krautwurst, Moś i Jarecki and orchestra

Na podsumowanie ceremonii wręczenia nagród zaplanowano część koncertową. Koncert na żywo pod przewodnictwem Mateusza Krautwursta, producenta muzycznego i autora piosenek. Na scenie muzycznej wieczoru pojawiły się Kasia Moś i Jarecki, w towarzystwie rozszerzonego zespołu muzycznego, obejmującego sekcję dętą, chór i harfę. Zaprezentowali utwory z repertuaru oryginalnego oraz niespodzianki muzyczne w nowych aranżacjach.

Komisja konkursowa Plebiscytu Futurist of The Year 2024obradowała w składzie wybitnych osobistości świata nauki, naukowców, specjalistów i praktyków:

Prof. Marios Loukas, Prezes Amerykańskiego Towarzystwa Anatomów Klinicznych, Dziekan Kolegium Nauk Medycznych SGMK.

Prof. Peter C. Bishop, futurolog, były dyrektor programu Future Studies i profesor ds. przewidywania strategicznego na Uniwersytecie w Houston;

Prof. Saša Horvat – nasz Dziekan Kolegium Filozofii i Teologii SGMK. Profesor Saša Horvat jest filozofem, który wnosi istotny wkład w krajobraz intelektualny w ramach Katedry Nauk Społecznych i Humanistyki Medycznej na renomowanej Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Rijece;

Zofia Bugajna-Kasdepke, założycielka i prezes SEC Newgate CEE, lider w dziedzinie Public Affairs & Public Affairs;

Mgr. Inż. Nikola Bukowiecka, doktorantka University of Rhode Island (USA) w dziedzinie astrofizyki teoretycznej i kosmologii, młoda naukowiec związana z Harvard University i PAN;

Agnieszka Kępińska-Sadowska, praktykantka i strateg ds. komunikacji i PR przez ponad 20 lat;

Grzegorz Piwnicki, znany jako „Forin”, artysta wizualny, grafik – autor ponad 200 okładek płytowych, twórca inicjatyw społecznych, laureat wielu nagród branżowych;

Karol Sadaj, menedżer specjalizujący się w wprowadzaniu firm i rozwiązań z sektora finansów i nowoczesnych technologii na rynek;

Łucja Woźnica, Kierownik Branży w Google, ekspert w zakresie marketingu cyfrowego, public relations i sprzedaży online;

Anna Żywiołek, Relationship Manager w Julius Baer Bank & Co. Ltd. w Zurychu, ekspert w branży finansowej i bankowej;

Philipp Eichholzer, ekspert w branży mediów, specjalizujący się w dziedzinie sztucznej inteligencji, Dyrektor ds. Międzynarodowych i Rozwoju w Szkoła Wyższa im. Mikołaja Kopernika SGMK.