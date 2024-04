Nad czym pracują naukowcy w tysiącach laboratoriów i centrów badawczych? Jakich rozwiązań i specjalistów potrzebują przedsiębiorcy i inni zainteresowani rozwojem? Ta wiedza była dotąd rozproszona. Dzięki S4S wszystko znajdzie się w jednym miejscu.

S4S – Science4Society (Nauka dla Społeczeństwa) – to opracowany przez naukowców krakowskiej AGH niezwykle bogaty, a jednocześnie szybki i intuicyjny w obsłudze zintegrowany system informatyczny, który zdecydowanie ułatwia i usprawnia współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, instytutami badawczymi, administracją samorządową oraz wszelkimi osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem opartym na innowacjach. To również bardzo poręczne narzędzie do popularyzowania osiągnięć polskiej nauki oraz uświadamiania społeczeństwu roli, jaką naukowcy odgrywają w gospodarce opartej na wiedzy.

Profesor Zbigniew Kąkol z Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, jeden z trzech współautorów S4S, podkreśla, że przy pomocy tej innowacyjnej platformy można szybko i precyzyjnie wyszukiwać informacje pochodzące ze wszystkich, a nie tylko wybranych ośrodków badawczych. Zainteresowani pozyskają tu więc wiedzę o wszelkich prowadzonych pracach naukowych i ich aktualnym stanie, o innowacjach oraz – co ważne – badaczach.

– Zdecydowanie ułatwia to nie tylko nawiązywanie współpracy, ale i kompletowanie zespołów z grona specjalistów dostępnych w Polsce i Europie – mówi prof. Zbigniew Kąkol.

– Wiedza o postępie w badaniach naukowych, a z drugiej strony – o aktualnych potrzebach dynamicznie rozwijającej się gospodarki, bywa wprawdzie w różnych miejscach dostępna, ale jej źródła były dotąd niezwykle rozproszone, przez co dotarcie do nawet podstawowych informacji wymagało nieraz żmudnych poszukiwań. Nasz system to gruntownie zmienia – komentuje Konstanty Marszałek, prof. AGH z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, drugi współautor platformy S4S.

Paweł Malinowski, prof. AGH z Wydziału Odlewnictwa tej uczelni, trzeci współautor, wskazuje, że unikatową cechą platformy jest możliwość przeprowadzenia całej transakcji, czyli uzgodnienia szczegółów realizacji wspólnego przedsięwzięcia, od ceny i składu zespołów po terminy weryfikacji wyników, a także wygenerowania faktur i dokonania płatności elektronicznych. – S4S umożliwia szybkie cyfrowe załatwienie formalności, które w obiegu „analogowym” pochłaniały dotąd mnóstwo cennego czasu – mówi prof. Paweł Malinowski.

Profesor Zbigniew Kąkol zwraca uwagę, że niebawem w krajach Unii Europejskiej pojawi się obowiązek rejestracji wszystkich projektów, osiągnięć naukowych, usług laboratoryjnych itd. realizowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz udostępniania tych danych za pośrednictwem zintegrowanej bazy. – Nasz system można potraktować jako pilotaż takiego przedsięwzięcia – kwituje prof. Zbigniew Kąkol.

Platforma S4S została uhonorowana złotym medalem i nagrodą specjalną na ostatniej Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków, najważniejszym wydarzeniu innowatorów i wynalazców w Polsce.