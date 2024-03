Właśnie ruszył darmowy i ogólnodostępny kurs i konkurs na najlepszy pomysł biznesowy, realizowane jako część kampanii edukacyjnej #OtwarciNaBiznes, mającej na celu promocję przedsiębiorczości wśród Polaków. W ramach kampanii organizowanej przez Our Future Foundation we współpracy z TikTokiem, praktycy biznesu będą przygotowywać uczestników do wyzwań związanych z założeniem firmy i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, a następnie ocenią ich pomysł na biznes w konkursie.

Projekt #OtwarciNaBiznes odpowiada na wyniki raportu dotyczącego braków w obszarze kompetencji cyfrowych i umiejętności biznesowych, przygotowanego przez Our Future Foundation we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Kampania składa się z części edukacyjnej i konkursu na najlepszy biznesowy pomysł, w którym pula nagród wynosi 100 tysięcy złotych.

Ktoś mógłby powiedzieć: no proszę, kolejny konkurs dedykowany promowaniu przedsiębiorczości, ile można bawić się w powtarzalne formaty… Otóż nie, ta “zabawa” nie powinna się nigdy znudzić, ponieważ promowanie przedsiębiorczości coraz śmielej zaczyna być postrzegane jako element odpowiedzialności za dobrobyt zarówno najbliższego otoczenia, jak i - ostatecznie - kraju. Jest częścią nowocześnie pojmowanego patriotyzmu, nawet jeśli biznes nie jest przedsięwzięciem lokalnym. I nie ma znaczenia, jak bardzo zmienia się środowisko, w którym przychodzi budować własną firmę, znaczenie dzisiaj ma wiedza, jak korzystać z najnowszych technologii czy technologii jutra nawet przy tworzeniu biznesów, które z założenia nie muszą być “technologiczne” - mówi Paweł Zielewski, redaktor naczelny Forbes (Polska).

W ramach projektu, Fundacja przygotowała 10-etapową serię szkoleń eksperckich ze znanymi praktykami ze świata biznesu oraz wykładowcami z renomowanych polskich uczelni wyższych, którzy podpowiedzą uczestnikom jak od zera założyć i z sukcesem prowadzić własne przedsiębiorstwo.

Polacy, w każdym wieku cierpią na braki w edukacji ekonomicznej. Nasz projekt bezpośrednio odpowiada na ten problem. Chcemy, by przedsiębiorczość stała się modna i aby każdy miał umiejętności i wiedzę potrzebne do prowadzenia własnej firmy. Nasze szkolenia będą podkreślały rolę umiejętności cyfrowych i tego w jaki sposób nowe narzędzia otwierają nowe drogi do sukcesu – mówi Kamil Maksymilian Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation.

Uczestnicy kursu dowiedzą się m.in. jak prezentować swój pomysł na firmę, budować zespół, przyciągnąć uwagę klientów czy też zdobyć finansowanie. Poznają oni także kluczowe zagadnienia dotyczące zakładania i organizacji przedsiębiorstwa, a także prawnych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej. Program skierowany jest w szczególności do studentów oraz osób 50+.

Szkolenia eksperckie w formie 30 minutowych nagrań, zostaną udostępnione na koncie projektu na TikToku (@otwarcinabiznes) oraz stronie internetowej projektu. Premierowy odcinek serii został właśnie udostępniony. W następnych tygodniach, aż do 15 maja co środę, o godz. 19:00, będą publikowane kolejne odcinki kursu. Całość szkolenia jest akredytowana przez Akademię Leona Koźmińskiego. Ci, którzy ukończą go z sukcesem zdając wieńczący go test, otrzymają odpowiedni certyfikat akredytowany przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz TikTok.

Równolegle uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie na najlepszy pomysł na biznes. Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkiego (do 3 min) filmu, w którym powinni przedstawić swój pomysł na biznes. W konkursie mogą brać udział zarówno przedstawiciele dwóch docelowych grup wiekowych tj. 18-25 lat oraz 50+, jak i zespoły międzypokoleniowe, składające się z reprezentantów pokolenia silver i studentów. Zgłoszenia zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną poddane głosowaniu internautów, a z najlepszej dziewiątki, zwycięzców wybierze kapituła składająca się z przedstawicieli biznesu, dziennikarzy i naukowców. W jej skład wejdą m.in. przedsiębiorca i kierowca rajdowy - Rafał Sonik, bizneswoman - Beata Drzazga, redaktor naczelny Forbes Polska - Paweł Zielewski oraz Rektor Akademii Leona Koźmińskiego - profesor Grzegorz Mazurek. Zwycięzcy konkursu mogą liczyć na pomoc w prowadzeniu własnej firmy w postaci wsparcia finansowego, prawnego i reklamowego. Łączna wartość nagród sięga 100 tys. złotych.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.otwarcinabiznes.pl

Our Future Foundation - organizator kampanii, to fundacja mająca na celu przyczynianie się do długofalowego rozwoju Polski poprzez budowanie kapitału ludzkiego w kraju i za granicą - zrzeszając diasporę polskich studentów i naukowców z 50 państw. Fundacja jest organizatorem 5 edycji największej konferencji edukacyjnej w Polsce - Our Future Forum. Za swoją działalność otrzymała w 2023 roku nagrodę "Ambasadora Młodego Pokolenia" przyznawaną przez KPRM za najlepszy projekt społeczny.