Jak zapewnić bezpieczeństwo i sprawnie przeprowadzić transformację – będą dyskutować decydenci i eksperci podczas EKG.

Wydarzenia, których Europa doświadczyła w ostatnich latach na skutek działań Rosji – wojny surowcowej i agresji przeciwko Ukrainie – zmusiły większość państw do gwałtownej zmiany polityki energetycznej. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się kraje bezpośrednio sąsiadujące z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Unia Europejska, decydując się na sankcje wobec agresora, musiała zrewidować swoją strategię w zakresie energetyki. Zaczęły się dyskusje dotyczące tempa działań proekologicznych.

W tym kontekście energetyka będzie jednym z głównych nurtów 16. edycji EKG. Dyskusje zaproszonych do udziału w wydarzeniu polityków, przedstawicieli branży i ekspertów będą ukierunkowane m.in. na ten sektor w Europie Centralnej, wpływ regulacji UE na procesy transformacyjne oraz kształtowanie się polityki energetycznej Polski.

Transformacja branży w naszym kraju to koszty liczone w bilionach złotych. Konieczne inwestycje to zarówno budowa mocy wytwórczych, unowocześnianie i rozbudowa sieci przesyłowych – żeby umożliwić włączenie do systemu i wielkich, i mniejszych elektrowni atomowych, dużych farm słonecznych, wiatrowych na morzu i lądzie – jak i racjonalne wykorzystanie rozwijającego się dynamicznie rynku prosumenckiego. Paneliści w czasie EKG porozmawiają o stanie krajowej energetyki wiatrowej, omówią rolę zielonych źródeł i technologii w obecnej i przyszłej architekturze bezpieczeństwa energetycznego, a także przedyskutują to, co w dalszym ciągu budzi wątpliwości w kontekście wielkoskalowej energetyki jądrowej w naszym kraju.

Energetyka odnawialna to główny kierunek rozwoju wskazywany przez rząd, a poza wiatrakami i instalacjami solarnymi coraz ważniejszą rolę w tzw. miksie energetycznym powinien odgrywać sektor rolny. Biogazownie mogą zapewnić energię cieplną i elektryczną na terenach wiejskich, wykorzystując naturalne zasoby. Na EKG będą analizowane: potencjał polskiego rolnictwa w kontekście biogazu, a także skala możliwych inwestycji, nakłady, źródła finansowania oraz infrastruktura sieciowa.

Wobec niezmiennego trendu dekarbonizacji, paneliści będą rozmawiać też o roli węgla w naszym miksie energetycznym, zastanowią się, co dalej z blokami węglowymi, jak długo ten surowiec będzie gwarantem stabilności systemu. Znajdzie się też w debatach miejsce dla paliw przyszłości, takich jak np. wodór, coraz częściej wykorzystywany m.in. do napędzania autobusów czy lokomotyw.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w terminie 7–9 maja. ©℗