Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski rozmawiał w czwartek w Brukseli z wiceszefową KE Margrethe Vestager i komisarz ds. wewnętrznych Ylvą Johansson. Tematem dyskusji było przyśpieszenie postępowania prenotyfikacyjnego dotyczącego pomocy publicznej dla planowanej w Polsce inwestycji firmy Intel.

"Rozmawialiśmy o sprawach dotyczących rynku cyfrowego, przyszłości technologicznej, ale i o kluczowych dla Polski inwestycjach strategicznych. Dziś toczą się negocjacje. Jest wniosek prenotyfikacyjny dotyczący inwestycji Intela. Po to dzisiaj przyjechałem, aby namawiać panie komisarz do przyspieszenia prac nad wnioskiem, żeby ta inwestycja w Polsce została dobrze zrealizowana" - poinformował Gawkowski na konferencji prasowej. Podkreślił, że rozmowy były dobre i wyraził nadzieję na "wzajemne zrozumienie".

Pytany, jakie znaczenie ma planowana inwestycja Intela dla Polski, wiceszef polskiego rządu podkreślił, że jest ona elementem troski o bezpieczeństwo gospodarcze naszego kraju.

"Półprzewodniki to złoto XXI wieku (...); inwestowanie w półprzewodniki, które ma dać szansę, żeby Polska na globalnej mapie dotyczącej nowych technologii miała kluczowe miejsce. Inwestycja Intela to kilkanaście miliardów euro; to 2 tys. miejsc pracy; to dziesiątki kooperantów, którzy będą przy tym pracowali; to w końcu jedna z największych inwestycji od 30 lat" - wyliczał Krzysztof Gawkowski.

"Dlatego rządowi tak bardzo zależy na tej inwestycji i dlatego dzisiaj jestem z wnioskiem o to, żeby wnioski prenotyfikacyjne szybko zostały załatwione" - podsumował.

Ministerstwo cyfryzacji RP, na ktorego czele stoi Krzysztof Gawkowski poinformowało 9 lutego br., że wysłało do UOKiK prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej firmie Intel, w związku z planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem.

Pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem wydania przez Komisję Europejską decyzji zezwalającej na udzielenie pomocy lub po upływie terminu, do którego Komisja Europejska powinna była podjąć taką decyzję, albo wydania przez Komisję Europejską decyzji warunkowej dopuszczającej udzielenie pomocy, zaakceptowanej przez Intel.

Intel poinformował w czerwcu 2023 r., że chce zainwestować 4,6 mld dol. w budowę zakładu integracji i testowania półprzewodników w gminie Miękinia (pow. średzki, woj. dolnośląskie) pod Wrocławiem. Inwestycja na terenie Legnickiej Strefy Ekonomicznej ma pozwolić na utworzenie 2 tys. miejsc pracy w firmie.

Intel z siedzibą w Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej (USA) to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. Globalnie spółka zatrudnia ponad 121 tys. osób, w tym w Unii Europejskiej - ok. 10 tys. pracowników.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ adj/