Rada nadzorcza Grupy Azoty ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa zarządu i pięciu członków zarządu - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Poza prezesem, postępowanie dotyczy wyboru członka zarządu ds. finansowych, członka zarządu ds. rozwoju i restrukturyzacji, członka zarządu segmentu agro i chemia, członka zarządu segmentu tworzywa i polimery, oraz członka zarządu ds. energetyki.

Termin przyjmowania zgłoszeń w postępowaniu upływa 14 marca, a rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od 18 do 19 marca tego roku.

Spółka poinformowała ponadto, że kandydaci powinni spełniać łącznie m.in. następujące warunki: posiadać obywatelstwo polskie, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać wykształcenie wyższe, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek i posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.

19 lutego rada nadzorcza Grupy Azoty podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowego prezesa spółki Tomasza Hinca. Obowiązki prezesa, do czasu powołania nowego, przekazano Krzysztofowi Kołodziejczykowi do czasu powołania - w postępowaniu kwalifikacyjnym - nowego.

Grupa Azoty podaje, że jest jedną z "kluczowych" grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Grupa Azoty jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mmu/